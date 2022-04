পশ্চিম কাবুলের একটি স্কুলের কাছে পরপর তিনটি বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ গেল কমপক্ষে 7 স্কুল পড়ুয়ার (Several school students died in Multiple blasts near Kabul school) ৷ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

2. Shootout at Bansdroni : সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যে বাঁশদ্রোণীতে চলল গুলি, জখম দুই

মহানগরে ফের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ৷ এবার ঘটনাস্থল বাঁশদ্রোণী ৷ গোলমালের জেরে চলল গুলি (Shootout due to Syndicate Clash at Bansdroni Kolkata) ৷ আহত দুই ৷

3. HC Directs to the State Govt : পাঁচ ধর্ষণ-কাণ্ডে রাজ্যকে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে বলল হাইকোর্ট

রাজ্যের পাঁচ ধর্ষণ-কাণ্ডে অগ্রগতি কতদূর, রাজ্যকে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি পেশ করার নির্দেশ হাইকোর্টের (Calcutta HC seeks investigation report to the state in five rape incidents)।

4. Child Raped in Raiganj : শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, পলাতক অভিযুক্ত যুবক

শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ (A Child Raped by Youth in Raiganj) ৷ রায়গঞ্জের কালিয়াগঞ্জ থানার ঘটনায় পুলিশ পকসো আইনে (POCSO Act) মামলা রুজু করেছে ৷ অভিযুক্ত যুবক ঘটনার পর থেকে পলাতক ৷

5. PM Modi on Milk Production : বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন হয় ভারতে, দাবি মোদির

আজ গুজরাতের বনসকান্থায় বনস ডেয়ারি কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on Milk Production) ৷

6. Man arrested for allegedly taking obscene pictures : বাসের মধ্যে ছাত্রীর গোপনে ছবি তোলার অভিযোগে আটক এক ব্যক্তি

চলন্ত বাসের মধ্যে কলেজ ছাত্রীর ছবি তুলে শ্রীঘরে এক ব্যক্তি (A man arrested for allegedly taking obscene pictures)। মঙ্গলবার কলেজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে যশোর রোড-মাইকেল নগর থেকে বারাসাত-হাওড়া রুটের একটি বেসরকারি বাসে ওঠেন এক কলেজ ছাত্রী।

7. Malda TMC Inner Clash : মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত রতুয়ার বিধায়ক, পাল্টা অভিযোগ ব্লক তৃণমূল সভাপতির

মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে রতুয়া ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে স্থানীয় বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের (Ratua Block TMC Inner Clash Over Soil Smuggling) ৷

8. Viral video of Beating : ইঞ্জিনিয়ারকে রাস্তায় ফেলে বাঁশ দিয়ে পেটাচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধান, ভাইরাল ভিডিয়ো

মাটিতে ফেলে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হচ্ছে এক ব্যক্তিকে ৷ স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরা বাঁচানোর জন্য করুণ আর্তনাদ করছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতার দেবীপুর পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনা (Viral video of Beating at Falta) ৷

9. Dilip Ghosh on BGBS 2022: বাণিজ্য সম্মেলনে মোদিকে আমন্ত্রণ জানায়নি রাজ্য সরকার: দিলীপ

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের (Bengal Global Business Summit 2022) জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমন্ত্রণ (Bengal govt doesn't invite PM Modi) জানায়নি রাজ্য সরকার ৷ বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on BGBS 2022)৷

10. New Born Babies Burnt in ICU : ওয়ার্মারে ঝলসে গেল দুই সদ্যোজাত ! রাজস্থানের সরকারি হাসপাতালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

সোমবার রাতে অমৃতকৌর হাসপাতালের আইসিইউ-তে ওয়ার্মারে ঝলসে মৃত্যু হল দুই সদ্যোজাতর (Two New Born Babies Burnt in Government hospital ICU at Beawer) ৷ চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷