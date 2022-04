1. Dilip Ghosh on BGBS 2022: বাণিজ্য সম্মেলনে মোদিকে আমন্ত্রণ জানায়নি রাজ্য সরকার: দিলীপ

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের (Bengal Global Business Summit 2022) জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমন্ত্রণ (Bengal govt doesn't invite PM Modi) জানায়নি রাজ্য সরকার ৷ বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on BGBS 2022)৷

2. Viral video of Beating : ইঞ্জিনিয়ারকে রাস্তায় ফেলে বাঁশ দিয়ে পেটাচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধান, ভাইরাল ভিডিয়ো

মাটিতে ফেলে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হচ্ছে এক ব্যক্তিকে ৷ স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরা বাঁচানোর জন্য করুণ আর্তনাদ করছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতার দেবীপুর পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনা (Viral video of Beating at Falta) ৷ এই দৃশ্যের ভিডিয়োটি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ ইটিভি ভারত অবশ্য এই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি।

3. CCTV Footage of Lake Gardens Syndicate Clash : লেক গার্ডেন্সে সিন্ডিকেটের মারামারির ঘটনায় প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ, গ্রেফতার 11

বাড়ি ভাঙার বরাত নিয়ে সিন্ডিকেটের দ্বন্দ্ব এবং তাকে ঘিরে সোমবার দুপুরে ব্যাপক অশান্তি হয় লেক গার্ডেন্সে ৷

4. SRK Applauds KKR Cricketers : লড়ে হার শ্রেয়সদের, সেনানীদের মাথা তুলে সামনে তাকানোর বার্তা শাহরুখের

সাত রানে হারের পর শ্রেয়স আইয়ার-অ্যারন ফিঞ্চদের কুর্নিশ জানালেন বাদশা ৷ একই সঙ্গে সেনানীদের জানালেন, হারের শোকে ভেঙে না-পড়ে মাথা তুলে সামনে তাকাও (Shah Rukh Khan applauds KKR cricketers after defeat against RR) ৷

5. Film on Lalit Modi : এবার পর্দায় আসছে আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদির গল্প

আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদির কাহিনি এবার আসতে চলেছে বড় পর্দায় ৷ আইপিএলের 15তম বর্ষপূর্তিতে ক্রিকেট ফ্যানেদের জন্য় এই বড় খবর দিলেন প্রযোজক বিষ্ণু বর্ধন ইন্দোরি (Vishnu Vardhan Induri announces film on Lalit Modi) ৷

6. Arms Recovered in Narkeldanga : নারকেলডাঙায় বিদ্যুৎ চুরির প্রতিবাদ করায় মারধর, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার 1

বিদ্যুৎ চুরির প্রতিবাদ করায় এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ (Man Beaten for Protesting Against Hooking in Narkeldanga) উঠল ৷ বন্দুকের বাট দিয়ে প্রতিবাদী ব্যক্তির মাথায় একাধিকবার আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ ৷ নারকেলডাঙার কসাই বস্তির ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রটি (Arms Recovered in Narkeldanga) ৷

7. Obed McCoy's Pushpa Celebration : ‘ঝুকেগা নহি’, কেকেআর ম্যাচে ম্যাকয়ের পুষ্পা সেলিব্রেশন

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে উইকেট নিয়ে ‘পুষ্পা রাজের’ ভঙ্গিমায় সেলিব্রেশন ওবেড ম্যাকয়ের (Obed McCoy Celebrate Wickets in Pushpa Style in IPL Against KKR) ৷ ক্যারিবিয়ান মিডিয়াম পেসারের এই সেলিব্রেশনই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় (Obed McCoy's Pushpa Celebration) ৷

8. Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় সংক্রমণ কমল 43 শতাংশ, মৃত 1

করোনা সংক্রমণ ওঠাপড়া করছে ৷ দেশের মধ্যে দিল্লির অবস্থা ফের উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে (Corona Update in India) ৷

9. 6 killed in UP accident: উত্তরপ্রদেশে এসইউভি-বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ; মৃত 6, আহত বহু

উত্তরপ্রদেশের (road mishap in UP) দেওরায় এসইউভি ও বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল 6 জনের (6 killed in UP accident)৷ আহত হয়েছেন অনেকে ৷

10. Howrah Municipal Corporation : পার্কের দৈন্যদশা ঘোচাতে হাওড়া পৌরনিগমকে 80 লক্ষ, দুর্নীতির আশঙ্কা বিজেপি'র

রাজ্যের অন্যান্য সবক'টি পৌরসভার নির্বাচন সমাপ্ত হয়ে গেলেও আইনি জটে ফেঁসে রয়েছে বালি ও হাওড়া পৌরনিগমের পৃথকীকরণ বিল (Howrah Municipal Corporation)। পৌর বোর্ড না-থাকায় দিনের পর দিন নাগরিক পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। হাওড়ায় 49টি পার্কের অবস্থা বেহাল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগাছা ও জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে নিগম এলাকার পার্কগুলি। এই পার্কের জন্য বরাদ্দ হল 80 লক্ষ টাকা ৷