1. CR7 Heartbreaking Announcement : নবজাতককে হারিয়ে বিধ্বস্ত রোনাল্ডো, নিভৃতে থাকার অনুমতি চাইলেন পর্তুগিজ মহাতারকা:

গত অক্টোবরে তাঁর ফুটবল ভক্তদের সুখবর দিয়েছিলেন রোনাল্ডো এবং জর্জিনা (In October 2021 Ronaldo and Georgina announced that they are expecting twins) ৷ এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট পোস্ট করে পর্তুগিজ ফুটবল মায়েস্ত্রো জানিয়েছিলেন, শীঘ্রই যমজ সন্তান আসতে চলেছে তাঁর এবং জর্জিনার কোলে ৷

2. West Bengal Weather Update : স্বস্তির খবর! দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিন দিনের মধ্যে আসছে বৃষ্টি

ভ্যাপসা গরমে জেরবার দক্ষিণবঙ্গবাসী ৷ নেই বৃষ্টি, নেই কালবৈশাখী ৷ কবে যে বৃষ্টি হবে সেই আশায় দিনগোনা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ৷ সমগ্র বঙ্গে এখন দুই চিত্র ৷ উত্তরে ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণ যাচ্ছে ৷ আর দক্ষিণে মানুষের প্রাণ গরমে ওষ্ঠাগত ৷ তবে এই বৃষ্টি চাওয়ার কাতর আর্তি মনে হয় সত্যি হতে চলেছে ৷ তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি কাটাতে আগামী তিন দিনের মধ্যেই কালবৈশাখী ও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3. PK Meets Sonia Again : তিন দিনে দ্বিতীয়বার সোনিয়া-পিকে সাক্ষাৎ, গাঢ় হল জল্পনা

গত তিন দিনে দ্বিতীয়বার দশ জনপথে দেখা গেল পিকে-কে (Prashant Kishor meets Sonia Gandhi for second time in three days) ৷ শনিবার সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, বেণুগোপাল রাওদের মত কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সোমবার রাতে ফের সোনিয়ার বাসভবনে গিয়েছিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ৷

4. TATA IPL 2022 : হারের হ্যাটট্রিক নাইটদের, রয়্যালসদের থ্রিলার জয়ের নায়ক বাটলার-চাহাল

ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে রাজস্থান বনাম কলকাতা ম্যাচের পট পরিবর্তন হল মুহূর্তে-মুহূর্তে ৷ পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে নাইটরা হারল 7 রানে (RR beat KKR by 7 runs) ৷

5. WB Health Worker Recruitment : বিপুল কর্ম সংস্থানের বার্তা, শীঘ্রই রাজ্যে সাড়ে 11 হাজার স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ

বাণিজ্য সম্মেলনের আগে বড় কর্মসংস্থানের বার্তা দিল নবান্ন । শীঘ্রই রাজ্যে নিয়োগ হবে সাড়ে 11 হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ৷ এছড়াও খাদ্য দফতরেও নিয়োগ হবে একাধিক কর্মী ৷ মগরাহাটের নিহত সিভিক ভলান্টিয়ার ও তার বন্ধুর পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে (WB Health Worker Recruitment) ৷

6. Tourist Death in Digha : বিচে ঘোরা, মদ্যপানের পর গলায় ফাঁস ! দিঘায় পর্যটকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আটক সঙ্গিনী

সঙ্গীনির সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে এসে এক পর্যটকের অস্বাভাবিক মৃত্যু (Tourist Death in Digha) ৷ খুন না আত্মহত্যা ? জানতে মহিলা সঙ্গীকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে দিঘা থানা ৷

7. Debra Rape: নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ডেবরায়, ফেরার অভিযুক্ত

ফের নাবালিকা ধর্ষণে চাঞ্চল্য় ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরে (Debra minor student Rape) ৷ অভিযুক্ত পলাতক যুবকের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে ডেবরা থানার পুলিশ ।

8. Anushka ate Panta Bhat : গ্রাম বাংলার পান্তাভাত এবার অনুষ্কার হেঁশেলে ; পেঁয়াজ, লঙ্কা সহযোগে উপভোগ বিরাট পত্নির

গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রাম্য বাঙালি পরিবারের মেনু এবার বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার প্লেটে ৷ পান্তাভাতের উপর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ডাল, পাশে জিরে দিয়ে আলু মাখা, এক কোণে বেগুনি, বড়া ৷ পাতে পেঁয়াজ, লঙ্কাও রাখতে ভোলেননি বিরাট ঘরণী (Anushka ate Panta Bhat) ৷

9. Jamalpur News : বর্ধমানে একই প্রকল্পের দু'বার উদ্বোধন, তবে কি আর্থিক তছরূপ ?

প্রকল্প একটাই ৷ একবার উদ্বোধন হওয়ার পর আড়াই বছর পর ফের উদ্বোধন (same water project has been inaugurated twice at jamalpur) ৷ তাহলে কি নেপথ্যে আর্থিক তছরূপ ? জামালপুরের এই ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন ৷

10. Terror attack in Pulwama : পুলওয়ামার রেল স্টেশনে জঙ্গি হামলা, নিহত এক আরপিএফ জওয়ান

এই জঙ্গি হামলায় (Terror attack in Pulwama) গুরুতর জখম হয়েছেন দেব রাজ নামে আরও এক আরপিএফ জওয়ান ৷