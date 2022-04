1.Allegation of Gang Rape in Baduria : বাদুড়িয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত 3

অভিযোগ, ধর্ষণের পর নাবালিকা ও তার প্রেমিককে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে দুষ্কৃতীরা (Allegation of Gang Rape in Baduria) ৷

2.Calcutta HC on Panihati Councillor Murder Case : পানিহাটির কাউন্সিলর খুনে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের

পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর খুনে (Councillor Anupam Dutta Murder Case) জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট ৷ আইনজীবী রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সিবিআই তদন্ত দাবি করে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন (PIL for Seeking CBI Investigation on Panihati Councillor Murder Case) ৷ সেই মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

3.Santiniketan Gang Rape : শান্তিনিকেতনে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণে ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজত

আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় ধৃত 2 সাবালকের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত ৷ বাকি দুই নাবালক অভিযুক্তকে 10 দিনের সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে (Santiniketan Gang Rape) ৷

4.Shankar Ghosh Leaves WhatsApp Group : বিজেপিতে অব্যাহত হোয়াটসঅ্যাপ বিদ্রোহ, এবার গ্রুপ ছাড়লেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার কথা স্বীকার করেছেন শঙ্কর ঘোষ (Shankar Ghosh Leaves WhatsApp Group) ৷

5.Cattle Smuggling Case : গরুপাচার কাণ্ডে বিকাশ মিশ্রের জেল হেফাজত

প্রথমে কয়লাপাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Case) সিবিআইয়ে জালে ধরা পড়েছিলেন বিকাশ মিশ্র ৷ পরে তাঁকে গরুপাচার কাণ্ডেও গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ তার পর সিবিআইয়ের হেফাজতে ছিল বিকাশ ৷ সোমবার তাকে আগামী 22 এপ্রিল পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় আদালতে পাঠাল আদালত (CBI Court sends Bikash Mishra to Judicial Custody in Cattle Smuggling Case) ৷

6.Jadavpur University Issue : আলিয়ার ছায়া যাদবপুরে, অধ্যাপকদের কলার ধরার হুমকি তৃণমূল ছাত্রনেতার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার আলিয়ার ছায়া ৷ নিজেকে সঞ্জীব প্রামাণিক বলে দাবি করা এক ছাত্রনেতা আরেক জনকে বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপক বা অধ্যাপিকার কলার ধরতে হবে, তাকে শুধু বললেই হবে (Audio clip of Jadavpur university Student leader goes viral) ।

7.Syndicate Clash at Kolkata : কলকাতায় সৌগত রায়ের বাড়ির সামনে সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য

ফের কলকাতায় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য (Syndicate Clash at Kolkata) ৷ এবার ঘটনাস্থল তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের বাড়ির সামনে (Syndicate Clash in front of TMC MP Saugata Roy House) ৷ পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে 6 জনকে আটক করেছে ৷

8.Biman Slams Dhankhar : বিধানসভাকে রাজনীতির হাতিয়ার করছেন রাজ্যপাল, অভিযোগ বিমানের

ফের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (WBLA Speaker Biman Banerjee Slams Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হচ্ছে (Biman Banerjee Alleges that Dhankhar using Bengal Assembly for Politics) ।

9.Father Attack at Banga: দ্বিতীয় বিয়ে করেছে মেয়ে, রাগে ধারালো অস্ত্রের কোপ বাবার

দ্বিতীয় বিয়ে করেছে মেয়ে ৷ নতুন স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরতেই মেয়ে-জামাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ বসাল বাবা (father stabs his daughter at Banga) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার নয়াকামার গ্রাম এলাকায়। পলাতক অভিযুক্ত ৷

10.Road blocked at Coochbehar after storm: ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোচবিহারে পথ অবরোধ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের

ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোচবিহারে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করলেন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তরা (Road blocked at Coochbehar after storm)৷