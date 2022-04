1. Syndicate Clash at Kolkata : কলকাতায় সৌগত রায়ের বাড়ির সামনে সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্য

ফের কলকাতায় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য (Syndicate Clash at Kolkata) ৷ এবার ঘটনাস্থল তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের বাড়ির সামনে (Syndicate Clash in front of TMC MP Saugata Roy House) ৷ পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে 6 জনকে আটক করেছে ৷

2. Kolkata Metro services disrupted: শোভাবাজার পেরোতেই সুড়ঙ্গে থমকাল মেট্রো, আতঙ্কে যাত্রীরা

ফের আতঙ্কের সফর মেট্রোয় (Kolkata Metro services disrupted) ৷ যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য কবি সুভাষাগামী মেট্রো শোভাবাজার স্টেশন ও সুড়ঙ্গের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে (Metro rail stopped between station and tunnel at Shobhabazar)।

3. Biman Slams Dhankhar : বিধানসভাকে রাজনীতির হাতিয়ার করছেন রাজ্যপাল, অভিযোগ বিমানের

ফের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ জগদীপ ধনকড় (WBLA Speaker Biman Banerjee Slams Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হচ্ছে (Biman Banerjee Alleges that Dhankhar using Bengal Assembly for Politics) ।

4 . Nadda to Oppositions : প্রধানমন্ত্রীকে দুষে বিরোধীদের চিঠি সংকীর্ণ রাজনীতির পরিচয়, পালটা তোপ নাড্ডার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনিয়া গান্ধিদের মোদিকে দেওয়া খোলা চিঠিকে 'সংকীর্ণ রাজনীতি' আখ্যা দিয়ে নাড্ডা জানালেন, জাতি চেতনার উপর আঘাত শানাতে ফের একজোট হয়েছে ওঁরা (JP Nadda slams petty politics by Opposition) ৷ দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি এই চিঠি বর্বর আক্রমণ ৷

5. Asansol BJP Inner Clash : পর্যালোচনা বৈঠকে দুর্নীতির অভিযোগ, পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপির অন্তর্কলহের ভিডিয়ো ভাইরাল

আসানসোলে ভরাডুবির জেরে এবার নিজেদের মধ্যেই বিবাদে জড়ালেন পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপি নেতা ও কর্মীরা (BJP Inner Clash in Review Meeting of Asansol By Poll Defeat) ৷ শীর্ষনেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভোটের জন্য আসা টাকা লুঠের অভিযোগ করলেন বিজেপি কর্মীরা ৷ হারের পর্যালোচনা বৈঠকের সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ যদিও ভিডিয়োর সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি ৷

6. BJP MLA's comment on Anubrata Mandal: অনুব্রতকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন ! বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে পুলিশে অভিযোগ তৃণমূলের

অনুব্রত মণ্ডলকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের এই বিস্ফোরক মন্তব্যের জন্য পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল শেঠ (TMC files complaint against BJP MLA)।

7. PIL in Calcutta HC on Rape Case : একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় ফের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

ফের কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের (PIL in Calcutta HC on Rape Case) ৷ রাজ্যে গত 5 দিনে একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের অভিযোগে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের (PIL File in Calcutta HC Over Several Rape Cases in West Bengal) করার জন্য আবেদন করেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন প্রধান বিচারপতি ৷

8. Hanskhali Gang Rape : হাঁসখালি গণধর্ষণ-কাণ্ডে উদ্ধার হওয়া রক্তমাখা চাদর, জামা-কাপড় পাঠানো হল ফরেনসিক তদন্তে

হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে সিবিআইয়ের উদ্ধার করা শ্মশানের পোড়া জামা-কাপড় ও রক্তমাখা চাদরের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হল দিল্লির ফরেনসিকে (Blood stained sheets recovered from Hanskhali gang rape case sent for forensic investigation) ৷

9. TATA IPL 2022 : ফের করোনার প্রাদুর্ভাব আইপিএলে, ভাইরাসের কবলে দিল্লি ক্রিকেটার

গত সপ্তাহে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন দলের ফিজিও প্যাট্রিত ফারহার্ট ৷ জৈব বলয়ে থেকে এবার করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লির এক ক্রিকেটার (An overseas player in the Delhi Capitals team has tested positive for COVID-19) ৷

10. Justice Avijit Ganguly : সরকারি আইনজীবীদের আদালত কক্ষে আসার অনুরোধ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সরকার পক্ষের আইনজীবীদের তাঁর আদালত কক্ষে আসার অনুরোধ জানালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Avijit Ganguly to TMC legal cell) ৷ আইনজীবীরা না এলে অসুবিধা হচ্ছে । মামলার রায়দান করতে সমস্যা হচ্ছে, বললেন বিচারপতি ৷