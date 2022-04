1. Kolkata Metro services disrupted: শোভাবাজার পেরোতেই সুড়ঙ্গে থমকাল মেট্রো, আতঙ্কে যাত্রীরা

ফের আতঙ্কের সফর মেট্রোয় (Kolkata Metro services disrupted) ৷ যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য কবি সুভাষাগামী মেট্রো শোভাবাজার স্টেশন ও সুড়ঙ্গের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে (Metro rail stopped between station and tunnel at Shobhabazar)।

2. Nadda to Oppositions : প্রধানমন্ত্রীকে দুষে বিরোধীদের চিঠি সংকীর্ণ রাজনীতির পরিচয়, পালটা তোপ নাড্ডার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনিয়া গান্ধিদের মোদিকে দেওয়া খোলা চিঠিকে 'সংকীর্ণ রাজনীতি' আখ্যা দিয়ে নাড্ডা জানালেন, জাতি চেতনার উপর আঘাত শানাতে ফের একজোট হয়েছে ওঁরা (JP Nadda slams petty politics by Opposition) ৷ দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি এই চিঠি বর্বর আক্রমণ ৷

3. PIL in Calcutta HC on Rape Case : একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় ফের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

ফের কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের (PIL in Calcutta HC on Rape Case) ৷ রাজ্যে গত 5 দিনে একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের অভিযোগে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের (PIL File in Calcutta HC Over Several Rape Cases in West Bengal) করার জন্য আবেদন করেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহাদত্ত ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন প্রধান বিচারপতি ৷

4. Supreme Court cancels Ashish Mishra's bail: লখিমপুর খেরিকাণ্ডে আশিস মিশ্রের জামিন বাতিল, আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

লখিমপুর খেরি মামলায় (Lakhimpur Kheri violence case) মন্ত্রী-পুত্র আশিস মিশ্রের জামিন বাতিল হয়ে গেল (Supreme Court cancels Ashish Mishra's bail)৷ তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷

5. Sensex Nifty falls: সাতসকালে ধস শেয়ারবাজারে, 1100 পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

সাতসকালে ধস নামল শেয়ারবাজারে (Sensex Nifty falls)৷ 1,100-রও বেশি পড়ে গেল সেনসেক্সের সূচক ৷ পতন হয়েছে নিফটির সূচকেও (nifty falls in early deals)৷

6. Maheshtala Burn Death : মহেশতলায় আগুনে পুড়ে মহিলা-সহ 3 জনের মৃত্যুতে প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মহেশতলায় দুই শিশু-সহ 3 জনের আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় আটক এক ৷ অভিযোগ মৃত মহিলা সোমা দাসের প্রেমিক প্রভাস দাস তাঁদের পুড়িয়ে মেরেছে ৷ মৃতের ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রভাস দাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে (Police Detained One Person in Maheshtala Burn Death Case) ৷

7. Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় দেশে 90 শতাংশ বাড়ল সংক্রমণ, মৃত্যু একলাফে 214

সোমবার প্রকাশিত বুলেটিনে গত 24 ঘণ্টায় দিল্লিতে করোনায় 517 জন আক্রান্ত হয়েছেন, যা রবিবারের তুলনায় 12 শতাংশ বেশি (Delhi reported new 517 COVID cases in last 24 hours) ৷ সুস্থতার হার 5.33 শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে এসেছে 4.21 শতাংশে ৷

8. Dilip Ghosh on Anupam Hazra's comment: রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব নিয়ে অনুপমকে সমর্থন দিলীপের

রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনুপম হাজরার মন্তব্যকে কার্যত সমর্থন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির ৷ (Dilip Ghosh reacts on Anupam Hazra's comment) এমনটাই শোনা গেল দিলীপ ঘোষের মুখে (Dilip Ghosh on Anupam Hazra's comment)৷ ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে তিনি বললেন, ভোটের ফল খারাপ হওয়ায় কর্মীরা কনফিউজড হয়ে গিয়েছে (Bengal BJP leadership )৷

9. Gas Leakage at Fish Factory : ফিশ প্ল্যান্টে বিষাক্ত গ্যাস লিক করে ম্যাঙ্গালোরে মৃত বাংলার 5 শ্রমিক

বিষাক্ত গ্যাস লিক করে ম্যাঙ্গালোরর একটি মৎস্য কারখানায় মৃত্যু হল বাংলার 5 শ্রমিকের (Five workers from WB died at a fish plant in Mangalore) ৷ গুরুতর অসুস্থ বাকিরাও শ্রমিকও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে ৷

10. Santiniketan Tribal Minor Gang Rape : শান্তিনিকেতন গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার দুই, আটক দুই নাবালক

শান্তিনিকেতনে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণে 2 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (2 accused people arrested by police) ৷ পাঁড়ুই থানার বাদলোডাঙা গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷ অভিযুক্তদের নাম সুনীল সোরেন ও লক্ষ্মীরাম সোরেন ৷