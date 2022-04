1.Dilip ghosh on Anupam Hazra's comment: রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব নিয়ে অনুপমকে সমর্থন দিলীপের

রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনুপম হাজরার মন্তব্যকে কার্যত সমর্থন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির ৷ (Dilip ghosh reacts on Anupam Hazra's comment) এমনটাই শোনা গেল দিলীপ ঘোষের মুখে (Dilip ghosh on Anupam Hazra's comment)৷ ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে তিনি বললেন, ভোটের ফল খারাপ হওয়ায় কর্মীরা কনফিউজড হয়ে গিয়েছে (Bengal BJP leadership) ৷

2.Gas Leakage at Fish Factory : ফিশ প্ল্যান্টে বিষাক্ত গ্যাস লিক করে ম্যাঙ্গালোরে মৃত বাংলার 5 শ্রমিক

বিষাক্ত গ্যাস লিক করে ম্যাঙ্গালোরর একটি মৎস্য কারখানায় মৃত্যু হল বাংলার 5 শ্রমিকের (Five workers from WB died at a fish plant in Mangalore) ৷ গুরুতর অসুস্থ বাকিরাও শ্রমিকও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে ৷

3.Santiniketan Tribal Minor Gang Rape : শান্তিনিকেতন গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার দুই, আটক দুই নাবালক

শান্তিনিকেতনে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণে 2 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (2 accused people arrested by police) ৷ পাঁড়ুই থানার বাদলোডাঙা গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷ অভিযুক্তদের নাম সুনীল সোরেন ও লক্ষ্মীরাম সোরেন ৷

4.Digha Rape Incident : ব্ল্যাকমেল করে লাগাতার ধর্ষণ দিঘায়, গ্রেফতার অভিযুক্ত

সৈকত শহর দিঘায় গৃহবধূর নগ্ন ভিডিয়ো তুলে ব্ল্যাকমেল করে দিনের পর দিন ধর্ষণের ঘটনা সামনে এল ৷ গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে দিঘা থানার পুলিশ (Accused arrested in housewife rape incident in Digha) ।

5.Didi Ke Bolo-2 : তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী মমতার শপথ গ্রহণের বর্ষপূর্তিতে চালু হচ্ছে দিদিকে বলো-2

5 মে, 2021 তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারই বর্ষপূর্তিতে 'দিদিকে বলো-2' কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে শাসক দল (Didi Ke Bolo-2 to start from 5th May) ৷

6.Attack on TMC Councillor in Nabadwip : আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের উপর হামলা, সঙ্গীদের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা

নবদ্বীপে 22নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের উপর দুষ্কৃতীদের হামলা (Attack on TMC Councillor in Nabadwip) ৷ সঙ্গে থাকা তৃণমূল কর্মীদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন কাউন্সিলর গোষ্ঠ ভট্টাচার্য ৷ হামলাকারী দুষ্কৃতীদের মধ্যে 3 জনকে ধরে ফেলেন কাউন্সিলরের সঙ্গীরা ৷ তাদের থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে (Attack on TMC Councillor of Ward No 22 of Nabadwip Municipality With Firearms) ৷

7.West Bengal Weather Update : পাহাড়ে জারি থাকবে বৃষ্টি, দক্ষিণেও অসহ্য গরম থেকে মিলতে পারে মুক্তি

গরম ধরে রাখবে তার মারকুটে ইনিংস ৷ ফলে দক্ষিণবঙ্গবাসীর কপালে জুটছে শুধুই শুষ্ক আবহাওয়া সঙ্গী তাপপ্রবাহ ৷ বঙ্গে পাহাড়ের চিত্রটা আলাদা ৷ নিয়মিত সেখানে ঝড়-বৃষ্টি লেগেই রয়েছে ৷ পাশাপাশি সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কথা হাওয়া অফিস জানালেও বৃষ্টি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে গরম অব্যহত (West Bengal Weather Update) ৷

8.TATA IPL 2022 : মিলার ধামাকায় পয়েন্ট তালিকার মগডালে গুজরাত, ফের আঁধারে চেন্নাই

বহুদিন পর প্রোটিয়া ক্রিকেটারের ব্যাটে ঝড় দেখল আইপিএল ৷ মিলারের 51 বলে অপরাজিত 94 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে খড়কুটোর মত উড়ে গেল রবীন্দ্র জাদেজা অ্যান্ড কোম্পানি (David Miller hits unbeaten 94 runs to thrash CSK) ৷

9.KMC Gives Letter to State Gov : ভাঁড়ে মা ভবানী, অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিতে রাজ্য সরকারকে চিঠি পৌরনিগমের

সূত্রের খবর, অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে এবার রাশ টানতে পারে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) ৷

10.SDPO Viral Video : এসডিপিও'র ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য

"মানুষের হাতে মদ তুলে দিলে দোষের হয় না, কিন্তু মানুষের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দিলেই দোষের হয় ৷" ডোমকল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল পড়েছে প্রশাসনিক মহলে (SDPO Viral Video)। যদিও এই বিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ডোমকলের এসডিপিও কাকে উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যদিও তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ওই বক্তব্য বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় নানান মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।