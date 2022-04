1. Didi Ke Bolo-2 : তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী মমতার শপথ গ্রহণের বর্ষপূর্তিতে চালু হচ্ছে দিদিকে বলো-2

5 মে, 2021 তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারই বর্ষপূর্তিতে 'দিদিকে বলো-2' কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে শাসক দল (Didi Ke Bolo-2 to start from 5th May) ৷

2. West Bengal Weather Update : পাহাড়ে জারি থাকবে বৃষ্টি, দক্ষিণেও অসহ্য গরম থেকে মিলতে পারে মুক্তি

গরম ধরে রাখবে তার মারকুটে ইনিংস ৷ ফলে দক্ষিণবঙ্গবাসীর কপালে জুটছে শুধুই শুষ্ক আবহাওয়া সঙ্গী তাপপ্রবাহ ৷ বঙ্গে পাহাড়ের চিত্রটা আলাদা ৷ নিয়মিত সেখানে ঝড়-বৃষ্টি লেগেই রয়েছে ৷ পাশাপাশি সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কথা হাওয়া অফিস জানালেও বৃষ্টি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে গরম অব্যহত (West Bengal Weather Update) ৷

3. TATA IPL 2022 : মিলার ধামাকায় পয়েন্ট তালিকার মগডালে গুজরাত, ফের আঁধারে চেন্নাই

বহুদিন পর প্রোটিয়া ক্রিকেটারের ব্যাটে ঝড় দেখল আইপিএল ৷ মিলারের 51 বলে অপরাজিত 94 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে খড়কুটোর মত উড়ে গেল রবীন্দ্র জাদেজা অ্যান্ড কোম্পানি (David Miller hits unbeaten 94 runs to thrash CSK) ৷

4. KMC Gives Letter to State Gov : ভাঁড়ে মা ভবানী, অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিতে রাজ্য সরকারকে চিঠি পৌরনিগমের

সূত্রের খবর, অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে এবার রাশ টানতে পারে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) ৷

5. SDPO Viral Video : এসডিপিও'র ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য

"মানুষের হাতে মদ তুলে দিলে দোষের হয় না, কিন্তু মানুষের হাতে ইফতার সামগ্রী তুলে দিলেই দোষের হয় ৷" ডোমকল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল পড়েছে প্রশাসনিক মহলে (SDPO Viral Video)।

6. Ripun Bora Joined TMC: অসমে শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের, যোগ দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বোরা

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে কংগ্রেসে যোগ দিলেন অসমের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বোরা (Ripun Bora Joined TMC) । তাঁর যোগদানে নতুন করে উত্তর-পূর্বের রাজনীতিতে ঘাসফুলের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

7. CPIM Rally at Ballygunge : অক্সিজেন পেয়ে মানুষকে অভিনন্দন জানাতে বালিগঞ্জে মিছিল বামেদের

বিজেপিকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা ৷ তৃণমূলকে পিছনে ফেলে 64 ও 65 নম্বর ওয়ার্ডে জয়লাভ করা ৷ এগুলোই এগিয়ে যাওয়ার মনোবল বাড়াচ্ছে বামেদের ৷ তাই যে মানুষজন লালঝান্ডার প্রতি ভরসা রেখে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের জন্য বালিগঞ্জে মিছিল করল বামেরা (CPIM Rally at Ballygunge) ৷

8. Santiniketan Rape: গণধর্ষণ নয়, শান্তিনিকেতনের ঘটনায় এমনই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

শান্তিনিকেতনে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (Santiniketan minor girl rape) ৷ ইঙ্গিত দিলেন ধর্ষণ হয়েছে, তবে গণধর্ষণ নয় ।

9. Cooch Behar Storm : বিধ্বংসী ঝড়ে কোচবিহারে মৃত 2, আহত 50

কোচবিহারে বিধ্বংসী ঝড়ে মৃত্যু হল দু'জনের (Cooch Behar Storm)। আহত হন অনেকে ৷ জাহাঙ্গির আলম নামে এক কিশোর ও দেবদাস পাল নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷

10. Anupam slams State BJP : সৌমিত্রর সুর অনুপমের গলায়, উপনির্বাচনে হেরে রাজ্য নেতৃত্বকে দুষলেন প্রাক্তন সাংসদ

আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের হারের জন্য দলীয় নেতৃত্বকে বিঁধলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা (Anupam Hazra Criticises State BJP Leadership) ৷