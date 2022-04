1.Ripun Bora Joined TMC: অসমে শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের, যোগ দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বোরা

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে কংগ্রেসে যোগ দিলেন অসমের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বোরা (Ripun Bora Joined TMC) । তাঁর যোগদানে নতুন করে উত্তর-পূর্বের রাজনীতিতে ঘাসফুলের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

2.Santiniketan Rape: গণধর্ষণ নয়, শান্তিনিকেতনের ঘটনায় এমনই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

শান্তিনিকেতনে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (Santiniketan minor girl rape) ৷ ইঙ্গিত দিলেন ধর্ষণ হয়েছে, তবে গণধর্ষণ নয় ।

3.Son Kills Father : পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবাকে গুলি করে দেহ পেট্রল ঢেলে পোড়াল ছেলে !

পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত আশানুর গোলদারকে, এই খুনের ঘটনায় (Man Kills Father) চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷

4.Bagtui Massacre Probe : ‘ডলার শেখ পেট্রল আনতে বলেছিল’, বিস্ফোরক দাবি ধৃত রিটন শেখের

বগটুই কাণ্ডে একের পর এক অভিযুক্তদের ধরছে সিবিআই ৷ এবার ধৃত রিটন শেখকে জেল হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার পথে সামনে এল আরেক অভিযুক্তের নাম ৷ রিটনের দাবি, লালন শেখের ভাগ্নে ডলার শেখের নির্দেশেই গ্রামে পেট্রল এনেছিল সে (Another accused name came forward in Bagtui Massacre Probe) ।

5.Tapan Kandu Murder case: তপন কান্দু খুনে 3 অভিযুক্তকে জেল হেফাজত, পরিদর্শনে ফরেনসিক দল

কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় (Tapan Kandu Murder case) ধৃত তিন অভিযুক্তকে 10 দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত (accused sent to jail custody)৷

6.Basirhat Murder Case : বসিরহাটে মহিলা খুনে অভিযুক্ত প্রেমিক, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে গ্রেফতার যুবক

প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল বসিরহাট থানার পুলিশ (A Person Arrests for Allegation of Murder to His Lover in Basirhat) ৷ মৃত মহিলা বিবাহিত বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর স্বামী মাদক মামলায় জেলে রয়েছেন ৷ পেশায় নৃত্যশিল্পী তসলিমা নামে ওই মহিলার সঙ্গে অভিযুক্ত মিঠুনের একটি নাচের আসরেই আলাপ হয় ৷ বসিরহাটে চাঁপাপুকুর পঞ্চাননতলার ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

7.Delhi Jahangirpuri Clash : দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে হিংসার ঘটনায় ধৃত 14

শনিবার হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা চলাকালীন উত্তেজনা ছড়ায় জাহাঙ্গিরপুরীতে (Delhi Jahangirpuri Clash) । আহত হন 8 পুলিশ কর্মী-সহ 9 জন ৷

8.Howrah Magician : রেলকর্মী জাদুকর কেকে লায়েল জাদু দেখাতে পাড়ি দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কায়

জাদু দেখানোর নেশাতে বুঁদ ভারতীয় রেলকর্মী কিশোর কুমার লায়েল। নববর্ষে সাংবাদিকদের জাদুতে মাতালেন জাদুকর কেকে লায়েল । পেশায় তিনি পূর্ব রেলের কর্মী। কিন্তু নেশার জগতে তিনি একজন জাদুকর। এই রেলকর্মী এবার অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় জাদু দেখানোর ডাক পেয়েছেন (Indian magician kk layal going to srilanka from howrah) ।

9.TMC Inner Clash at Behala : বেহালা কাণ্ডে গ্রেফতার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা বাবন

পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ হাওড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল বাবন সমেত মোট 6 জন (TMC Inner Clash at Behala ) ৷

10.Mother Torturing in Cooch Behar: ছেলে ও পুত্রবধূর অত্যাচারে পুলিশের দ্বারস্থ ঘরছাড়া বৃদ্ধা

ছেলে ও বউমার অত্য়াচারে ঘরছাড়া বৃদ্ধা (Homeless old mother) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জের ধলপল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷ অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বৃদ্ধা ৷