1.Babul on Asansol Victory : "আসানসোল প্রমাণ করল, তারা আমাকেই ভোট দিত", মন্তব্য বাবুলের

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে বাদ পড়েছিলেন বিজেপি মন্ত্রিসভা থেকে ৷ বাইশের উপনির্বাচনে জিতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ এখন তৃণমূল বিধায়ক ৷ কী বললেন তিনি আসানসোল নিয়ে (Babul Supriyo on Asansol By Poll) ?

2.Brihathi-Akshay Marriage : অক্ষয়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি, উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে বসেছিল রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি চেরুকুরি এবং ভেঙ্কট অক্ষয়ের বিয়ের আসর ৷ আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু , সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা-সহ একাধিক রথী-মহারথীরা ৷ রবিবার রাত 12টা 18 মিনিটে নবদম্পতির চার হাত এক হয়(Brihathi and Akshay Tie the Knot in Ramoji Film City) ৷

3.Delhi Jahangirpuri Clash : দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে হিংসার ঘটনায় ধৃত 14

শনিবার হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা চলাকালীন উত্তেজনা ছড়ায় জাহাঙ্গিরপুরীতে (Delhi Jahangirpuri Clash) । আহত হন 8 পুলিশ কর্মী-সহ 9 জন ৷

4.TMC Inner Clash at Behala : বেহালা কাণ্ডে গ্রেফতার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা বাবন

পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ হাওড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল বাবন সমেত মোট 6 জন (TMC Inner Clash at Behala ) ৷

5.BJP Inner Clash : এবার দ্বন্দ্ব মুর্শিদাবাদে, রাজ্য বিজেপির সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা বিধায়কের

মুর্শিদাবাদে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল চরমে (inner clash in Murshidabad BJP)। মণ্ডল সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতির সঙ্গে দুই বিধায়কের মন কষাকষি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে । আর এর জেরেই রাজ্য বিজেপির সম্পাদক পদ ছাড়লেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিধায়ক গৌরিশঙ্কর ঘোষ ।

6.Bidhannagar Suicide: সল্টলেকে নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা ব্যক্তির

সল্টলেক (Bidhannagar Suicide) মহিষবাথানে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি ৷

7.Dilip Ghosh on Bye Elections Result : উপনির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাশিত, চিন্তিত নন দিলীপ

প্রত্যাশিত ফলাফল । তাই উপনির্বাচনে বালিগঞ্জ এবং আসানসোলে হার নিয়ে চিন্তিত নন দিলীপ ঘোষ (Expected Result for Bye Elections Says Dilip Ghosh) ৷

8.Panihati Councillor Murder Case : পানিহাটিতে কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহকারী

এই নিয়ে অনুপম দত্ত খুনে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন । আগেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে মূল অভিযুক্ত অমিত পণ্ডিতকে । এবার গ্রেফতার করা হল আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহকারীকে (Police arrest weapon supplier in Panihati Murder Case) ৷

9.Water ATM In Durgapur : দুর্গাপুর কর্পোরেশনের উদ্যোগে ওয়াটার এটিএম

দুর্গাপুর কর্পোরেশনের উদ্যোগে শহরের 16টি জায়গায় বসছে ওয়াটার এটিএম ৷ প্রখর দাবদাহে পথচলতি মানুষের তেষ্টা মেটাতেই এই উদ্যোগ পৌরনিগমের (Water ATM In Durgapur) ৷

10.Ivory Recovered in Kolkata Airport : কলকাতা বিমানবন্দরে হাতির দাঁত-সহ আটক যাত্রী

কলকাতা বিমানবন্দরে হাতির দাঁত সহ এক পাচারকারীকে আটক করল শুল্ক দফতর ও সিআইএসএফ (Customs Department Detented A smuggler With Ivory in Kolkata Airport) ৷ হাতির দাঁতটি একটি ব্যাগে করে বাংলাদেশের বিমানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ বিমানবন্দরের স্ক্যানারে ধরা পড়তেই হাতির দাঁত সহ ওই যাত্রীকে আটক করা হয় ৷ খবর দেওয়া হয়েছে বন দফতরে ৷