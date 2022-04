1. Babul on Asansol Victory : "আসানসোল প্রমাণ করল, তারা আমাকেই ভোট দিত", মন্তব্য বাবুলের

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে বাদ পড়েছিলেন বিজেপি মন্ত্রিসভা থেকে ৷ বাইশের উপনির্বাচনে জিতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ এখন তৃণমূল বিধায়ক ৷ কী বললেন তিনি আসানসোল নিয়ে (Babul Supriyo on Asansol By Poll) ?

2. Brihathi-Akshay Marriage : অক্ষয়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি, উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে বসেছিল রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি চেরুকুরি এবং ভেঙ্কট অক্ষয়ের বিয়ের আসর ৷ আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু , সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা-সহ একাধিক রথী-মহারথীরা ৷ রবিবার রাত 12টা 18 মিনিটে নবদম্পতির চার হাত এক হয়(Brihathi and Akshay Tie the Knot in Ramoji Film City) ৷

3. TMC Inner Clash at Behala : বেহালা কাণ্ডে গ্রেফতার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা বাবন

পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ হাওড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল বাবন সমেত মোট 6 জন (TMC Inner Clash at Behala ) ৷

4. Bidhannagar Suicide: সল্টলেকে নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা ব্যক্তির

সল্টলেক (Bidhannagar Suicide) মহিষবাথানে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি ৷

5. IPL 2022 : প্লে অফে আইপিএল ফিরছে ইডেনে, ফিরছে একশো শতাংশ দর্শক : সৌরভ

আইপিএল এর প্লে অফের দু’টি ম্যাচ ইডেনে আয়োজিত হবে (IPL is returning to Eden Gardens) ৷ এমনটাই জানালেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে একসো শতাংশ দর্শক ফিরবে স্টেডিয়ামে ৷

6. IPL 2022 : ব্যাটে কার্তিক-ম্যাক্সওয়েলের দাপট, দিল্লির বিরুদ্ধে 16 রানে জয় আরসিবি’র

আইপিএল (IPL 2022)-এ দীনেশ কার্তিক এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটিং পরাক্রমে ভর করে দিল্লির বিরুদ্ধে 16 রানে জয় আরসিবি’র (Royal Challengers Bangalore Win Over Delhi Capitals by 16 Runs) ৷ প্রথমে ব্যাট করে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও 189 রান তোলে বেঙ্গালুরু ৷ জবাবে ব্যাট করতে নেমে 173 রানে থেমে যায় দিল্লি ৷

7. Saurav Darshana in Hridaypur : হৃদয়পুরে দেখা হবে সৌরভ-দর্শনার

ফের বড়পর্দায় জুটি বাঁধছেন সৌরভ দাস ও দর্শনা বণিক (Saurav Darshana in Hridaypur)। এ বার তাঁদের দেখা হতে চলেছে হৃদয়পুরে (new Bengali film Hridaypur)।

8. Bhagwant Mann : মদ্যপ অবস্থায় গুরুদ্বারে প্রবেশ ! ভগবত মানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

মদ খেয়ে গুরুদ্বারায় ঢুকেছিলেন বলে অভিযোগ উঠল পঞ্জাবের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মানের বিরুদ্ধে ৷ পুলিশি ব্যবস্থার দাবি জানালেন বিজেপি নেতা (Bhagwant Mann) ৷

9. Uphaar cinema hall fire : প্রাণ কেড়েছিল 59 জনের, ফের আগুন দিল্লির অভিশপ্ত সিনেমা হলে

দিল্লিতে গ্রিন পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাছে উপহার সিনেমা হলে (Uphaar cinema hall fire) বিধ্বংসী আগুন লাগল ৷ ফিরল 25 বছর আগের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি (Fire breaks out at Uphaar cinema hall) ৷

10. Husband and Wife's body Recovered : ফেব্রুয়ারিতে চার হাত এক হয়েছিল, দাম্পত্য কলহের চরম পরিণতি চাকদায়

শনিবার সকালে রেললাইন থেকে উদ্ধার স্বামীর দেহ, রাতে বন্ধ ঘর থেকে রক্তাক্ত দেহ মেলে স্ত্রীর। তদন্তে চাকদা থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক অশান্তির কারণে স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী (Husband body recover from railine and Wife body found from room)।