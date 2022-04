1. Bhagwant Mann : মদ্যপ অবস্থায় গুরুদ্বারে প্রবেশ ! ভগবত মানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

মদ খেয়ে গুরুদ্বারায় ঢুকেছিলেন বলে অভিযোগ উঠল পঞ্জাবের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মানের বিরুদ্ধে ৷ পুলিশি ব্যবস্থার দাবি জানালেন বিজেপি নেতা (Bhagwant Mann) ৷



2. TMC Inner Clash at Behala : বেহালা কাণ্ডে গ্রেফতার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা বাবন

পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ হাওড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল বাবন সমেত মোট 6 জন (TMC Inner Clash at Behala ) ৷



3. Brihathi-Akshay Marriage : অক্ষয়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি, উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে বসেছিল রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি চেরুকুরি এবং ভেঙ্কট অক্ষয়ের বিয়ের আসর ৷ আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা-সহ একাধিক রথী-মহারথীরা ৷ রবিবার রাত 12টা 18 মিনিটে নবদম্পতির চার হাত এক হয়(Brihathi and Akshay Tie the Knot in Ramoji Film City) ৷

4. Uphaar cinema hall fire : প্রাণ কেড়েছিল 59 জনের, ফের আগুন দিল্লির অভিশপ্ত সিনেমা হলে

দিল্লিতে গ্রিন পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাছে উপহার সিনেমা হলে (Uphaar cinema hall fire) বিধ্বংসী আগুন লাগল ৷ ফিরল 25 বছর আগের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি (Fire breaks out at Uphaar cinema hall) ৷



5. Husband and Wife's body Recovered : ফেব্রুয়ারিতে চার হাত এক হয়েছিল, দাম্পত্য কলহের চরম পরিণতি চাকদায়

শনিবার সকালে রেললাইন থেকে উদ্ধার স্বামীর দেহ, রাতে বন্ধ ঘর থেকে রক্তাক্ত দেহ মেলে স্ত্রীর। তদন্তে চাকদা থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক অশান্তির কারণে স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী (Husband body recover from railine and Wife body found from room)।



6. Ballygunge Bypoll result : বালিগঞ্জে ঘাসফুলের জয়ে অস্বস্তির কাঁটা ভোট শতাংশ, কমছে সংখ্যালঘু সমর্থন ?

বালিগঞ্জে (Ballygunge Bypoll results) জয়ী হয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo wins)৷ তবে ঘাসফুলের স্বস্তির জয়ে অস্বস্তির কাঁটা হয়ে থাকল ভোট শতাংশ ৷ ফলাফলেই কি সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে অশনি সংকেত দেখছে তৃণমূল ?



7. Maheshtala Fire : মহেশতলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে মৃত্যু একই পরিবারের 3 সদস্যের

পরিবারের তিন জন মারা গেল আগুনে পুড়ে ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলায় ঘটেছে (Maheshtala Fire) ৷



8. First Bengali sitcom Panchforons: ওয়েবে আসছে বাংলার প্রথম সিটকম পাঁচফোড়নস

ওয়েবে আসছে বাংলার প্রথম সিটকম পাঁচফোড়নস (Panchforons coming in ott)৷ থাকছেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Paran Bandopadhyay news) ছাড়াও আরও অনেকে ৷

9. Alia Bhatts Mehendi Ceremony : মেহেন্দি পর্ব নাকি তাঁর জীবনে স্বপ্নের মত ছিল বললেন আলিয়া

কয়েক বছর ডেটিংয়ের পর অবশেষে 14 এপ্রিল চার হাত এক হয়েছে বলি জুটি রণলিয়ার ৷

10. IPL 2022 : প্লে অফে আইপিএল ফিরছে ইডেনে, ফিরছে একশো শতাংশ দর্শক : সৌরভ

আইপিএল এর প্লে অফের দু’টি ম্যাচ ইডেনে আয়োজিত হবে (IPL is returning to Eden Gardens) ৷ এমনটাই জানালেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে একসো শতাংশ দর্শক ফিরবে স্টেডিয়ামে ৷