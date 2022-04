1. TMC Inner Clash at Behala : বেহালা কাণ্ডে গ্রেফতার বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা বাবন

পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ হাওড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল বাবন সমেত মোট 6 জন (TMC Inner Clash at Behala ) ৷

2. Babul Slams Saira Hailm : লজ্জা শরম নেই, টুইটারে 'হেরো' সায়রাকে তীব্র আক্রমণ বাবুলের

2022-এর বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে কাস্তে হাতুড়ি ৷ যা নিয়ে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় টুইটারে সায়রা শাহ হালিমকে তীব্র কটাক্ষ করলেন (Babul Supriyo Slams Saira Hailm) ৷ তাঁর এই আক্রমণে নেটিজেনরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ঠিক একবছর আগে বিধানসভা ভোটের পর বাবুল কী লিখেছিলেন ৷

3. Maheshtala Fire : মহেশতলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে মৃত্যু একই পরিবারের 3 সদস্যের

পরিবারের তিন জন মারা গেল আগুনে পুড়ে ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলায় ঘটেছে (Maheshtala Fire) ৷



4. Brihathi-Akshay Marriage : অক্ষয়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি, উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে বসেছিল রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি চেরুকুরি এবং ভেঙ্কট অক্ষয়ের বিয়ের আসর ৷ আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা-সহ একাধিক রথী-মহারথীরা ৷ রবিবার রাত 12টা 18 মিনিটে নবদম্পতির চার হাত এক হয় (Brihathi and Akshay Tie the Knot in Ramoji Film City) ৷

5. Corona Update in India : গত 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হাজারেরও বেশি

করোনা সংক্রমণ এখন নিয়ন্ত্রণে ৷ গতকাল প্রকাশিত রিপোর্টও সংক্রমণ হাজারের নিচে ছিল ৷ আজ সকালের খবর কিন্তু অন্য কথা বলছে (Corona Update in India) ৷



6. Asansol By Poll : আসানসোল জয়ের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' পাণ্ডবেশ্বরের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সব বিতর্ক উড়িয়ে তৃণমূল বিধায়কের নেতৃত্ব চমক এনেছে । ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (TMC Asansol By Poll victory credit goes to controversial Pandabeswar MLA NarendraNath Chakraborty) ।

7. Handicapped Girl Rape in Phansidewa : ফাঁসিদেওয়ায় বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে ধর্ষণ ; গ্রেফতার পিসেমশাই, আটক বাবাও

ফাঁসিদেওয়ায় বিশেষভাবে সক্ষম আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে (Handicapped Girl Rape in Phansidewa) ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে শনিবার বিকেলে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ । পাশাপাশি আটক করা হয়েছে মেয়েটির বাবাকেও ।



8. Bengali New Year celebration 2022 : টেলিভিশনের পর্দায় এবার গঙ্গাবক্ষে বর্ষবরণ, বসবে চাঁদের হাট

টেলিভিশনের পর্দায় 1429কে স্বাগত জানানো হচ্ছে গঙ্গার ধারে বসে ৷ বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে মাতবেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় নায়ক, নায়িকারা ৷ সঙ্গে থাকবেন সঙ্গীত শিল্পীরাও ৷ টনিকের মতো দেব-পরাণ জুটি এখানেও দেখাবে কামাল।

9. Gal Gadot congratulates Ranbir-Alia : নববিবাহিত রণবীর-আলিয়াকে ভালবাসা পাঠালেন 'ওয়ান্ডার ওম্যান'

নববিবাহিত রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটকে (Ranbir Alia wedding) ভালবাসায় ভরা শুভেচ্ছা পাঠালেন হলি স্টার গাল গ্যাডট (Gal Gadot congratulates newlyweds Ranbir-Alia) ৷

10. Tata IPL 2022 : হারের ডাবল হ্যাটট্রিক পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের

লখনউয়ের কাছে 18 রানে হেরে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গড়ল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Lucknow Super Giants beat Mumbai Indians) ৷