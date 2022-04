1.Brihathi-Akshay Marriage : অক্ষয়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি, উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ও উপরাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে বসেছিল রামোজি রাওয়ের নাতনি বৃহতি চেরুকুরি এবং ভেঙ্কট অক্ষয়ের বিয়ের আসর ৷ আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু , সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা-সহ একাধিক রথী-মহারথীরা ৷ রবিবার রাত 12টা 18 মিনিটে নবদম্পতির চার হাত এক হয়(Brihathi and Akshay Tie the Knot in Ramoji Film City) ৷

2.Md Salim on By Poll : "প্রাক্তন বিজেপি নেতাদের জয়", উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কটাক্ষ সেলিমের

রাজ্য়ে দুই উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম ৷ উল্লেখ্য, বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে বামপ্রার্থী সায়রা শাহ হালিম দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন (Md Salim on By Poll) ৷

3.Handicapped Girl Rape in Phansidewa : ফাঁসিদেওয়ায় বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে ধর্ষণ ; গ্রেফতার পিসেমশাই, আটক বাবাও

ফাঁসিদেওয়ায় বিশেষভাবে সক্ষম আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে (Handicapped Girl Rape in Phansidewa) ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে শনিবার বিকেলে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ । পাশাপাশি আটক করা হয়েছে মেয়েটির বাবাকেও ।

4.West Bengal Weather Update : গরমে হাঁসফাঁস ? দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলিতে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা

গরম ধরে রাখবে তার দাপট, নিখোঁজ কালবৈশাখী ৷ আগামী পাঁচদিনে দক্ষিণবঙ্গের আবহে শুধুই শুষ্ক সঙ্গী তাপপ্রবাহ ৷ তবে উত্তরের জেলাগুলিতে নিয়মিত ঝড়-বৃষ্টি বজায় থাকবে ৷ পাশাপাশি পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ উত্তর চব্বিশ পরগনায় আজ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷

5.TMCs Victory in By Poll : আসানসোলে তৃপ্তির জয়ের মধ্যেও বালিগঞ্জ উদ্বেগে রাখল তৃণমূলকে

গত মঙ্গলবার আসানসোল ও বালিগঞ্জে উপনির্বাচন ছিল (Asansol-Ballygunge Bye Election Results) ৷ শনিবার সেই ভোটের ফল প্রকাশিত হল ৷ দু’টিতেই জিতেছে তৃণমূল (TMC wins in Asansol and Ballygunge Bye Elections) ৷

6.Clashes in Delhi : দিল্লিতে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় গোষ্ঠী সংঘর্ষে আহত দুই পুলিশকর্মী

এই সংঘর্ষের ঘটনায় (Clashes in Delhi) দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে খোঁজ খবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

7.Shatrughan on Mamata's Political Future : আগামিদিনে দেশের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবেন মমতা, দাবি শত্রুঘ্নর

স্বাধীনতার পর এমন জয়ে এই প্রথম আসানসোলে ইতিহাস রচিত হল । জেতার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আসানসোলের নবনির্বাচিত সাংসদ তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহার (TMCs Shatrughan Sinha wins in Asansol) । তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলের থেকে 3 লক্ষ 3 হাজার 209টি বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন । জেতার পর শনিবার বিকেলে তিনি তাঁর শংসাপত্র নিতে আসেন । তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক তথা জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এস অরুণ প্রসাদ । শত্রুঘ্ন সিনহা এই জয়ের কৃতিত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ও রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে দেন । তিনি বলেন, "এটা শুরু হল । এর পর জয়ের ধারা বইতে থাকবে । আগামিদিনে দেশের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Shatrughan Says Mamata will Rule India in the Future) ৷"

8.Agnimitra Says Sorry to Modi : ভোটে হেরে মোদির কাছে ক্ষমা চাইলেন অগ্নিমিত্রা

আসানসোলে তৃণমূলের কাছে হেরে গিয়েছে বিজেপি (BJP Lost in Asansol) ৷ ভোটে হারার পর টুইটারে মোদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল (Asansol BJP Candidate Agnimitra Paul) ৷

9.TMC Wins Asansol By Poll : বিজেপির থেকে আসানসোল ছিনিয়ে নিল তৃণমূল, মাস্টারস্ট্রোক মমতার

এই প্রথম আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে জিতল তৃণমূল (TMC Wins Asansol By Poll), বিষয়টিকে তৃণমূল নেত্রীর বিচক্ষণতা হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷

10.Saumitra Khan Criticises State BJP : অপরিণত রাজ্য নেতৃত্ব, তৃণমূলের কাছে শেখার পরামর্শ বিজেপি সাংসদ সৌমিত্রর

আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের হারের জন্য দলীয় নেতৃত্বকে বিঁধলেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (Saumitra Khan Criticises State BJP Leadership) ৷ শনিবার তিনি বলেন, "তৃণমূলের থেকে আমাদের শেখার আছে ৷ অপরিণত রাজ্য নেতৃত্বকে আমাদের মাথার উপর বসানো হয়েছে ৷ অপরিণতদের মাথার উপর বসিয়ে দিলে এই ফলটাই স্বাভাবিক ৷ তৃণমূল নেতৃ্ত্বের কাছে আমাদের শেখার আছে ৷"