শুক্রবার তেলঙ্গানা জুডিশিয়াল অফিসার্স কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা (Chief Justice of India N V Ramana) ৷

2. Controversial Comment of TMC Leader : ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেব, বিরোধীদের হুমকি তৃণমূল নেতার

রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে যখন প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা, সামনে আসছে একের পর এক ধর্ষণের অভিযোগ, তখন এই ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য শোনা গেল এক তৃণমূল নেতার মুখে (controversial comment of TMC leader of Bhagwangola) ৷

3. Suvendu Criticises Mamata : গলায় গামছা দিয়ে হাঁসখালিতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসুন, মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতে এদিন ফের সরব হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা (Suvendu Adhikari Criticises Mamata Banerjee) ।

4. Srinjay Bose on Mohun Bagan : বারপুজোর আমন্ত্রণ হোয়াটসঅ্যাপে, তবু মোহনবাগান নিয়ে আবেগ অটুট সৃঞ্জয়ের

টুটু বসু এখনও মোহনবাগানের প্রেসিডেন্ট কি না, তা নিয়ে নিয়েও মন্তব্য করতে চাননি সৃঞ্জয় (Srinjay Bose on Mohun Bagan) ৷

5. Hanskhali Rape Case: ফের গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তের বাড়িতে সিবিআই, উদ্ধার মোবাইলের ঢাকনা

আজ হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সোহেল গয়ালির বাড়িতে ফের যায় সিবিআই ৷ বাড়ির বাইরে থেকে উদ্ধার হয় মোবাইলের ঢাকনা (Hanskhali Rape Case) ৷

6. Deaf Minor Girl Molestation at Tufanganj: তুফানগঞ্জে মূক ও বধির নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, ধৃত 1

মূক ও বধির নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ (deaf minor Girl Molestation) ৷ গ্রেফতার এক ৷ ঘটনাটি কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ৷

7. Locket Slams Abhishek : মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে, আর অভিষেক ফুটবল খেলছেন ; কটাক্ষ লকেটের

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) সমালোচনা করলেন বিজেপির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷

8. Arabuls son Fearing death: প্রাণনাশের আশঙ্কা আরাবুল পুত্রের, ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী চেয়ে পুলিশকে চিঠি

প্রাণনাশের আশঙ্কায় পুলিশের কাছে লিখিতভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী চাইলেন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল (Arabuls son Fearing death)।

9. Santiniketan Gang Rape : শান্তিনিকেতনে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে এডিজি এবং আইজি

বৃহস্পতিবার রাতে শান্তিনিকেতনে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডের ঘটনায় তদন্তে নামলেন এডিজি সঞ্জয় সিং এবং আইজি ভরতলাল মিনা (ADG and IG in Shantiniketn for Investigation of Tribal Girl Gang Rape Case) ৷

10. IPL Updates : চোটের জন্য আইপিএল থেকে আউট চাহার, দিল্লির দলে করোনার সংক্রমণ

আইপিএল কর্তৃপক্ষের তরফে দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, দু’জন বোলার চোটের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন ৷ একজন চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings) দীপক চাহার ৷