1. Locket Slams Abhishek : মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে, আর অভিষেক ফুটবল খেলছেন ; কটাক্ষ লকেটের

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) সমালোচনা করলেন বিজেপির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘বাংলায় একের পর এক মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে ৷ আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটবল খেলছেন ৷’’

2. Santiniketan Gang Rape : শান্তিনিকেতনে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে এডিজি এবং আইজি

বৃহস্পতিবার রাতে শান্তিনিকেতনে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডের ঘটনায় তদন্তে নামলেন এডিজি সঞ্জয় সিং এবং আইজি ভরতলাল মিনা (ADG and IG in Shantiniketn for Investigation of Tribal Girl Gang Rape Case) ৷ আজ পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সেখানে যান ৷

3. Jitin Ram on Lord Ram : শ্রীরাম ভগবান নন, কাল্পনিক চরিত্র ; জিতিন রামের মন্তব্যে বিতর্ক

শ্রীরাম ভগবানই নন বলে দাবি করলেন হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা বা হ্যামের সভাপতি জিতিন রাম মাঝি (the HAM president, Jitan Ram Manjhi) ৷ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতিন রাম শ্রীরামকে কাল্পনিক চরিত্র বলেও দাবি করেছেন ৷

4. Bangla Calendars : নববর্ষ বরণের মাঝেই বাঙালির ঘর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলা ক্যালেন্ডার

ব্যবসায়ীরাও জানাচ্ছেন বাংলা নববর্ষে বাংলা ক্যালেন্ডারের (Bangla Calendar on Bengali New Year) চাহিদা আর আগের মতো নেই, নেই সেই আবেগও ৷

5. Suvendu Criticises Mamata : গলায় গামছা দিয়ে হাঁসখালিতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসুন, মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতে এদিন ফের সরব হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা (Suvendu Adhikari Criticises Mamata Banerjee) ।

6. Passes Away Doctor Baidyanath Chakraborty: প্রয়াত টেস্টটিউব বেবির অন্যতম পথপ্রদর্শক ডা: বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

94 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ইনস্টিটিউট অফ রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিনের (আইআরএম) প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী (Passes Away Baidyanath Chakraborty) । শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

7. Maynaguri attempt rape arrest: ময়নাগুড়িতে ছাত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনায় গ্রেফতার 2

ময়নাগুড়িতে লাগাতার হুমকিতে ছাত্রীর আত্মহত্য়ার চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার হল দু'জন (student Attempted suicide constant threat in Maynaguri) ৷ ধৃতদের পাঠানো হয়েছে আদালতে ৷ অন্য়দিকে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থা ওই ছাত্রীর ৷

8. Ranbir-Alia wedding: 'এটা কাপুর সাবকে উৎসর্গ করছি', বরবেশী ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আবেগী নীতু

ঋষি কাপুরের স্বপ্ন ছিল বিয়েতে ছেলেকে পান্নার ব্রোচ লাগানো পাগড়ি আর শেরওয়ানিতে দেখার, যা পেশোয়ারি ঐতিহ্যের প্রতীক ৷ আর তাই ঋষি যেমন চাইতেন, ঠিক সেভাবেই বৃহস্পতিবার রণবীরকে সাজিয়েছিলেন নীতু (Neetu Kapoor Remembers Rishi Kapoor) ৷ সেই ছবি পোস্ট করে এদিন তিনি লেখেন, "এটা কাপুর সাবকে (সাহেব) উৎসর্গ করছি । আপনার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে ৷"

9. Suicide in Metro : নববর্ষের সকালে মেট্রোয় আত্মহত্যা

নববর্ষে ময়দান মেট্রো স্টেশনে এক যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য (Suicide in Metro) ৷

10. Alia Ranbir wedding party in kolkata : কলকাতায় বসল 'আলিয়া-রণবীর'-এর বিয়ের আসর, হাজির করিনা ও করিশ্মাও!

কলকাতাতেই অনুরাগীদের হাতে বাঙালি মতে বিয়ে হল আলিয়া-রণবীরের (Alia Ranbir wedding) ৷ তত্ত্ব সাজানো থেকে শুরু করে গায়ে হলুদ, সিঁদুর দান ৷ বাদ পড়ল না কোনওটাই।