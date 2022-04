1. Locket Slams Abhishek : মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে, আর অভিষেক ফুটবল খেলছেন ; কটাক্ষ লকেটের

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) সমালোচনা করলেন বিজেপির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘বাংলায় একের পর এক মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে ৷ আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটবল খেলছেন ৷’’

2. Santiniketan Gang Rape : শান্তিনিকেতনে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে এডিজি এবং আইজি

বৃহস্পতিবার রাতে শান্তিনিকেতনে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডের ঘটনায় তদন্তে নামলেন এডিজি সঞ্জয় সিং এবং আইজি ভরতলাল মিনা (ADG and IG in Shantiniketn for Investigation of Tribal Girl Gang Rape Case) ৷ আজ পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সেখানে যান

3. Heart disease risk and depression: ডিপ্রেশন কি বাড়ায় কার্ডিও ভাসকুলার রোগের ঝুঁকি?

বিষন্নতা বা ডিপ্রেশন কি বাড়ায় কার্ডিও ভাসকুলার রোগের ঝুঁকি (Can Depression Cause Heart Disease )? জেনে নিন কি বলছেন গবেষকরা ৷

4. Maynaguri attempt rape arrest: ময়নাগুড়িতে ছাত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনায় গ্রেফতার 2

ময়নাগুড়িতে লাগাতার হুমকিতে ছাত্রীর আত্মহত্য়ার চেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার হল দু'জন (student Attempted suicide constant threat in Maynaguri) ৷ ধৃতদের পাঠানো হয়েছে আদালতে ৷ অন্য়দিকে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থা ওই ছাত্রীর ৷

5. Santiniketan Tribal Minor Gang Rape : প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণ শান্তিনিকেতনে

রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এবার শান্তিনিকেতনে এক আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে (Santiniketan Tribal Minor Gang Rape) ৷

6. DHFC Club Launch : অভিষেকের ক্লাবের ট্যাগলাইন, ‘দমদার হারবার ডায়মন্ড হারবার‘

ডায়মন্ডহারবার এফসি ফুটবল ক্লাবের আত্মপ্রকাশ হল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে (DHFC Club Jersey and Logo Launch by MP Abhishek Banerjee) ৷ আজ বাংলা নববর্ষে খুঁটি পুজো করে নতুন ক্লাবের সূচনা করলেন তিনি ৷

7. Mental health impact on COVID: টিকাপ্রাপ্তদের মানসিক সমস্যা থাকলে কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি: রিপোর্ট

টিকাপ্রাপ্ত রোগীরা আগে কখনও কোনও মানসিক রোগের (mental health tips) সমস্যায় ভুগলে ফের তাঁদের কোভিড সংক্রমণের (breakthrough COVID infection) ঝুঁকি অন্যান্যদের থেকে বেশি (Mental health impact on COVID) ৷

8. Daspur Post Office Controversy : পোস্ট অফিসে জমানো অর্থ ফেরত পেতে হয়রানি, মায়ের মৃত্যুর পর নাকাল ছেলেও

দাসপুর পোস্ট অফিসে প্রায় 1 লক্ষ টাকা জমিয়েও ফেরত পাননি বৃদ্ধা ৷ তিনি মারা গিয়েছেন ৷ এখন তাঁর ছেলেও টাকা পেতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ (Post Office Allegedly Harasses a Resident of Daspur Regarding Savings Money) ৷

9. Suicide in Metro : নববর্ষের সকালে মেট্রোয় আত্মহত্যা

নববর্ষে ময়দান মেট্রো স্টেশনে এক যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য (Suicide in Metro) ৷

10. Jhalda Murder Case : তপন কান্দু খুনে অভিযুক্ত কলেবরের জেল হেফাজত

গত 13 এপ্রিল খুন হন ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Councilor Murder Case) ৷ আদালতের নির্দেশে ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে (CBI Investigation on Jhalda Murder Case) ৷