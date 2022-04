1. Suicide in Metro : নববর্ষের সকালে মেট্রোয় আত্মহত্যা

নববর্ষে ময়দান মেট্রো স্টেশনে এক যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য (Suicide in Metro) ৷

2. Santiniketan Tribal Minor Gang Rape : প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণ শান্তিনিকেতনে

রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এবার শান্তিনিকেতনে এক আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে (Santiniketan Tribal Minor Gang Rape) ৷

3. Jhalda Murder Case : তপন কান্দু খুনে অভিযুক্ত কলেবরের জেল হেফাজত

গত 13 এপ্রিল খুন হন ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Councilor Murder Case) ৷ আদালতের নির্দেশে ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে (CBI Investigation on Jhalda Murder Case) ৷

4.Devotees throng Dakshineswar temple: নববর্ষে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে মানুষের ঢল

আজ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুভ নববর্ষ (Bengali new year), 1429-এর সূচনা । আজকের দিনে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড় জমালেন ব্যবসায়ীরা (Devotees throng Dakshineswar temple)৷ সাধারণ ভক্তরাও পরিবারের শান্তি ও আরোগ্য কামনায় সাতসকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন ৷ অসহ্য গরম উপেক্ষা করে পুজো দেওয়ার লম্বা লাইন চোখে পড়ে ৷

5. Alia Bhatt Bride Look : বিয়ের সাজেও ছকভাঙা আলিয়া, দীপিকা-ক্যাটরিনাদের উল্টো পথে পর্দার গঙ্গু

বিয়ের দিনের সাজের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব রেখে গেলেন পর্দার গাঙ্গুবাই আলিয়া ভাট ৷ আলিয়ার আইভরি রঙা অর্গ্যাঞ্জা শাড়িতে সুক্ষ্ম টিলার কাজ এবং হাতে কারুকার্য করা ওড়না ৷ খোলা চুল, গলায় জুঁই ফুলের মালা আর একেবারে হালকা মেকআপে ধরা দেন নববধূ ৷

6.Tapan Kandu murder case : তপন কান্দু খুনে সাড়ে সাত ঘণ্টা জেরা আইসিকে

তপন কান্দু খুনের মামলায় (Tapan Kandu murder case) ঝালদা থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষকে (IC Sanjib Ghosh interrogated) একই দিনে দু'দফায় সাড়ে সাত ঘণ্টা জেরা করল সিবিআই (CBI questions Jhalda Police Station in-charge) ৷

7. EB Barpujo : আসুক পছন্দের ইনভেস্টর, ইস্টবেঙ্গল ফিরুক স্বমহিমায় ; নববর্ষের সকালে বার্তা শীর্ষকর্তার

ভাইরাসের নাগপাশ কাটিয়ে দু'বছর পর ময়দানে ফিরল বারপুজোর চেনা ছবিটা ৷ বিগত বছরগুলোর হতাশা কাটিয়ে ফের স্বমহিমায় ফিরুক লাল-হলুদ ৷ বারপুজোর মঞ্চ থেকে আশাবাদী শীর্ষকর্তারাও ৷ দেবব্রত সরকার জানালেন, ইনভেস্টর এমন আসুক যারা ফুটবলের পাশাপাশি আমাদের দাবিদাওয়াও বুঝবে ৷

8. Haal Khata and Bengali calendar : করোনা আবহে বদলেছে নববর্ষের আবহ, চাহিদা তলানিতে ক্যালেন্ডার-হালখাতার

চৈত্রের শেষ দিন থেকে পয়লা বৈশাখ, করোনা আবহে বদলে গিয়েছে ছবিটা (Bengali new year)৷ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা অনেকটা কমেছে ক্যালেন্ডার ও হালখাতার (Haal Khata and Bengali calendar) ৷ চিন্তায় ব্যবসায়ীরা ৷

9. DHFC Teaser Launch : প্রকাশিত টিজার-লোগো, নববর্ষে পথচলা শুরু অভিষেকের ক্লাব ডিএইচএফসি-র

শুক্রবার ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেকের ক্লাবের সাড়ম্বর টিজার এবং লোগো লঞ্চ সাড়া ফেলল ময়দানেও (Diamond Harbour FC launched their logo and teaser on first day of bengali new year) ৷ অন্যান্য দলগুলোর মত বারপুজোর মধ্যে দিয়েই নতুন বছরের প্রথমদিন পথচলা শুরু হল ডিএইচএফসি-র ৷

10. Charak Puja in Ghatal : চড়ক চলাকালীন আহত সন্ন্যাসী-সহ এক ভক্ত, ভাইরাল ভিডিয়ো

বৃহস্পতিবার রাতে ঘাটাল থানার দন্দিপুরে দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরে চড়ক ভেঙে বিপত্তি। যার জেরে আহত এক সন্ন্যাসী-সহ চড়ক দেখতে আসা এক ব্যক্তি (devotee with a monk injured during Charak Puja) । আহতরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ কাঠের দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে দুই সন্ন্যাসী ঘোরার ঠিক মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ভেঙে পড়ে কাঠ। ইতিমধ্য়েই সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷