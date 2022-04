1.Devotees throng Dakshineswar temple: নববর্ষে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে মানুষের ঢল

আজ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুভ নববর্ষ (Bengali new year), 1429-এর সূচনা । আজকের দিনে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড় জমালেন ব্যবসায়ীরা (Devotees throng Dakshineswar temple)৷ সাধারণ ভক্তরাও পরিবারের শান্তি ও আরোগ্য কামনায় সাতসকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন ৷ অসহ্য গরম উপেক্ষা করে পুজো দেওয়ার লম্বা লাইন চোখে পড়ে ৷ আজ মন্দির প্রাঙ্গণে কঠোর নিরপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে (Dakshineswar temple on Bengali new year )।

2.KKR Celebrate Bengali New Year : নববর্ষে রসগোল্লায় মজে কামিন্স, ভাঙা বাংলায় অনুরাগীদের জানালেন শুভেচ্ছাও

নববর্ষের সন্ধেয় সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে নাইটরা (KKR will face SRH tonight at Brabourne stadium) ৷ তার আগে কামিন্সের নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা ভাইরাল নেটদুনিয়ায় ৷

3.Dilip Ghosh Wishes Subho Noboborsho : নববর্ষে তৃণমূল নেতাদের ‘সৎ বুদ্ধি’র কামনা দিলীপের, রাজ্যবাসীকেও জানালেন শুভেচ্ছা

নববর্ষে শাসকদলের নেতাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক ৷ এমনই কামনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷ পাশাপাশি, রাজ্যবাসীকেও বাংলা নববর্ষ 1429 এর শুভেচ্ছা জানালেন তিনি (Dilip Ghosh Wishes Subho Noboborsho 1429 to People of Bengal) ৷

4.Governor Wishes Subho Noboborsho : ধনকড়ের নববর্ষের শুভেচ্ছায় কবিগুরুর 'ভয়শূন্য চিত্ত ও উচ্চ শির'-এর বাংলার কামনা

রাজ্যবাসীকে নববর্ষ 1429’র শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Jagdeep Dhankar Wishes Subho Noboborsho 1429 to People of Bengal) ৷ আজ সকালে একটি টুইট করেন তিনি ৷ সেখানে নববর্ষে সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, ভয়শূন্য এবং মাথা উঁচু করে বাঁচার কথাও বলেছেন রাজ্যপাল ৷

5.Big B Wishes Subha Nababarsha : বাঙালি অনুরাগীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন বাংলার জামাই

বাঙালি অনুরাগীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bacchan Greetings on Nababarsha)৷

6.Mangal Sova Yatra on Bengali New Year 2022 : সবার উপরে মানুষ সত্য ; এই বার্তা নিয়ে নববর্ষে পথে মঙ্গল শোভাযাত্রা

বাংলার বিভিন্ন জেলার শিল্প সংস্কৃতিকে নিয়ে ছবি তৈরি করে নববর্ষে পথে নামল মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্র (Mangal Sova Yatra on Bengali New Year 2022) ৷ নাচ-গান ও নাটকের মাধ্যমে শহরের পথে ঘুরে 1429-বঙ্গাব্দকে আহ্বান জানালেন ওঁরা ৷

7.DHFC Teaser Launch : প্রকাশিত টিজার-লোগো, নববর্ষে পথচলা শুরু অভিষেকের ক্লাব ডিএইচএফসি-র

শুক্রবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকের ক্লাবের সাড়ম্বর টিজার এবং লোগো লঞ্চ সাড়া ফেলল ময়দানেও (Diamond Harbour FC launched their logo and teaser on first day of bengali new year) ৷ অন্যান্য দলগুলোর মত বারপুজোর মধ্যে দিয়েই নতুন বছরের প্রথমদিন পথচলা শুরু হল ডিএইচএফসি-র ৷

8.Hal khata in Digital Era : ডিজিটালের গ্রাসে নববর্ষে অস্তিত্ব সংকটে হালখাতা

কয়েক বছর আগেও দোকানগুলিতে গেলেই চোখে পড়ত বড় লাল মলাটের খাতা ৷ সারা বছরের জমা-খরচের হিসাব থাকত তাতে ৷ কিন্তু ক্রমেই সেই লাল খাতার জায়গা নিয়েছে কম্পিউটার ৷ কালের নিয়মে ডিজিটাল কেড়েছে হালখাতার ভবিষ্যত (Hal khata in Digital Era) ৷ নববর্ষে বাজারে হালখাতার চাহিদা কেমন ? জানালেন দুর্গাপুর থেকে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

9.Santipur Woman Death After Delivery : শান্তিপুরে প্রসূতির মৃত্যু, ভুল চিকিৎসার অভিযোগে বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর

বেসরকারি হাসপাতালে শিশুর জন্ম দেওয়ার পরে মৃত্যু হয় মায়ের ৷ এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হাসপাতাল চত্বর Santipur Woman Death After Delivery) ৷

10.Siliguri Noboborsho Celebration : মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা বর্ষবরণ শিলিগুড়ি পৌরনিগমের

বাংলা নববর্ষ 1429 উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের তরফে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’র আয়োজন করা হল (Siliguri Municipality Corporation Celebrate Noboborsho 1429) ৷ যেখানে পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, মেয়র পারিষদ এবং কাউন্সিলররা অংশ নিলেন ৷ ছিলেন পৌরনিগমের কর্মী এবং শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দারা ৷ শুক্রবার নববর্ষের সকালে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে বৈশাখকে স্বাগত জানান কয়েকশো শিল্পী ৷ তাঁদের গানের সুরে সুর মেলালেন মেয়র গৌতম দেবও ৷ এর পর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয় শিলিগুড়ি পৌরনিগম এলাকায় ৷