1.Suvo Nababarsha 1429 : করোনার আক্রমণ শিথিল, জমে উঠুক এবারের নববর্ষ

1428 পেরিয়ে 1429 বঙ্গাব্দে পা দিলাম আমরা ৷ কোভিডের জেরে গত দু'বছরে সেভাবে উদযাপিত হয়নি কোনও অনুষ্ঠানই ৷ মহামরির আশঙ্কায় সকলেই দিন কাটাচ্ছিলেন ভয়ে ভয়ে ৷ তবে করোনা এখন অনেকটাই শিথিল আর তাই আপামর বাঙালি ফের মেতে উঠেছেন বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানে ৷ ব্যতিক্রম নয় নববর্ষও ৷ অনুরাগীদের শুভেচ্ছা জানালেন টলিপাড়ার তারকারাও (Tolly Stars wish a Happy Bengali New Year to All) ৷

2.West Bengal Weather Update : বৃষ্টি পায়ে নতুন বর্ষের আবাহন, পূর্বাভাস আলিপুরের

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলছে ৷ এবার দক্ষিণবঙ্গের পালা, জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3.Ranbir-Alia Wedding : চুপ থাকতে পারলেন না ! ইগো সরিয়ে 'রণলিয়া'কে ভালবাসা উজাড় করলেন দীপিকা-ক্যাটরিনা

ভালবাসার কাছে হার মানল ইগো ৷ অতীত ভুলে প্রাক্তন প্রেমিক রণবীর কাপুর এবং নববধূ আলিয়া ভাটকে অভিনন্দনে ভরালেন ক্যাটরিনা কাইফ এবং দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone and Katrina Kaif congratulate Ranbir-Alia on their wedding) ৷

4.Jodhpur Road Accident : জয়পুর-যোধপুর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা, মৃত একই পরিবারের 6

পরিবারের সবাই দেবী দর্শনে যাচ্ছিলেন ৷ পথে জাতীয় সড়কে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় প্রাণ খুইয়েছেন 6 জন, আহত 3 (Jodhpur Road Accident) ৷

5.Sudden Storm in Alipurduar : দশ মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড আলিপুরদুয়ারের একাংশ, প্রাণ গিয়েছে দু'জনের

মাত্র দশ মিনিটের কালবৈশাখী ৷ আর তাতে সব তছনছ করে দিল আলিপুরদুয়ার জেলার বহু জায়গা (Sudden Storm in Alipurduar) ৷ ঝড়ে গাছ ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলার ৷ পাশাপাশি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিমতি পুলিশ ফাঁড়ি ৷ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা ৷

6.TATA IPL 2022 : হার্দিকের অধিনায়কোচিত ইনিংস, রাজস্থানকে হারিয়ে শীর্ষে গুজরাত

দলকে শীর্ষে ওঠার পথে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ অধিনায়ক অপরাজিত অর্ধশতরানে ভর করেই রয়্যালসদের 37 রানে হারাল গুজরাত (GT beat RR by 37 runs) ৷

7.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে ৷

8.Alia-Ranbir tied knot in Mumbai: গাঁটছড়া বেঁধে আলিয়াকে কোলে তুললেন রণবীর

অবশেষে তাঁরা বিয়ে করলেন ৷ শুরু করলেন একসঙ্গে পথচলা ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিয়ে সম্পন্ন হল রণবীর কাপুর-আলিয়া ভাটের (Alia Bhatt Ranbir Kapoor Wedding)।

9.ETV Bharat Horoscope for 15th April : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন, কেমন যাবে জেনে নিন

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 15th April) ৷

10.Attempt to rape in Jalpaiguri: "অভিযোগ কেন করেছিস", লাগাতার হুমকি সহ্য করতে না পেরে গায়ে আগুন দিল নির্যাতিতা ছাত্রী

লাগাতার হুমকি সহ্য করতে না পেরে গায়ে আগুন দিল ছাত্রী ৷ অভিযোগ মাস খানেক আগে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় (Attempt to rape in Jalpaiguri) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকে ৷