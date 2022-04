1. Bengal Law and Order Situation : পরপর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কি বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের পথ প্রশস্ত করছে ?

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই ৷ আদালতের নির্দেশেই এই তদন্তগুলি হচ্ছে ৷ তাই প্রশ্ন উঠছে যে একের পর এক মামলায় রাজ্য সরকার তথা পুলিশের উপর অনাস্থা এবং রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি কি ধীরে ধীরে রাষ্ট্রপতি শাসনের পথ প্রশস্ত করছে (Is Bengal on the verge of President Rule after the Court orders several CBI investigations) ?

2. Saugata on Crime Against Women : মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে একটি নারী নির্যাতনও লজ্জার, 'বেসুরো' সৌগতর মন্তব্যে তোলপাড়

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) অস্বস্তিতে ফেললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায় (TMC MP Saugata Roy) ৷ তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে একটি নারী নির্যাতনও লজ্জার (Saugata Roy Expresses Concern Over Bengal Crime Against Women) ৷

3. Hanskhali Rape : হাঁসখালির ধর্ষিতার শ্রাদ্ধে রাজি নন কোনও পুরোহিত-ক্ষৌরকার ! হুমকির ভয়, বলছে পরিবার

অনেকেই বলছেন, সিবিআই'য়ের খপ্পরে পড়তে চান না কেউ ৷ যার কারণে নির্যাতিতার বাড়ির কাছে দেখা মিলছে না কোনও পুরোহিত, ক্ষৌরকারের ৷ পরিবারের অবশ্য অভিযোগ, এলাকার পুরোহিতদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, নাবালিকার শ্রাদ্ধের কাজের দায়িত্ব যেন কেউ না নেন (No Priest-Barber is ready to take part in the last rites of the rape victim) ।

4. Military Vehicle Crashes : সোপিয়ানে দুর্ঘটনার কবলে সেনার গাড়ি, মৃত 2 জওয়ান

এই দুর্ঘটনায়(Military Vehicle Crashes in Shopian) আহত হয়েছেন 4 জন জওয়ান, তাঁদের চিকিৎসার জন্য শ্রীনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷

5. Dhankhar Slams Mamata Govt : গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে রাজ্য, বিমানকে পাশে নিয়ে মন্তব্য ধনকড়ের

রাজ্য গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে বলে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগেন তিনি (Dhankhar Slams Mamata Government over Bengal Law and Order Situation) ৷

6. Pradhanmantri Sangrahalaya: নেহরু মিউজিয়ামের নাম পাল্টে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের উদ্বোধন, মোদিকে কটাক্ষ কংগ্রেসের

নেহরু মিউজিয়ামের নাম পাল্টে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের (PM Modi inaugurates Pradhanmantri Sangrahalaya) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Pradhanmantri Sangrahalaya) ৷

7. Alia Bhatt Ranbir Kapoor wedding : মেহেন্দিতে লুকিয়ে ঋষির নাম, আনন্দের দিনে চিন্টুজিকে মিস করছেন নীতু

পুত্র রণবীরের বিয়ের আনন্দের মাঝেও মিস করছেন স্বামী ঋষিকে ৷ তাই হাতের মেহেন্দিতেও তাঁর নামই লিখে রাখলেন তিনি (Neetu Kapoor is Missing Rishi Kapoor) ৷

8. Elon Musk on Twitter : টুইটার কিনে নিতে চান এলেন মাস্ক, দিলেন 41 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রস্তাব

টুইটারের পরিচলন পর্ষদের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব এর আগেই ফিরিয়ে দিয়েছেন ইলন মাস্ক ৷ এবার নয়া প্রস্তাব দিলেন তিনি (Elon Musk on Twitter) ৷

9. SSC Recruitment Scam Case : এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআইয়ের পাশাপাশি তদন্ত করবে ইডি

এবার এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআইয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তদন্ত করবে ইডি । ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তদন্তের কাগজপত্র আইনিভাবে হস্তান্তরের ব্যবস্থাও চলছে (ED will investigate SSC scam case along with CBI) ৷

10. Behala TMC Leader Expelled : বেহালা চড়কতলার ঘটনায় অভিযুক্ত বাবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার তৃণমূলের

মঙ্গলবার রাতে বেহালায় অশান্তির ঘটনায় (behala TMC inner clash) সিন্ডিকেট, কাটমানি ও তোলাবাজির টাকার ভাগ বাটোয়ারার দিকটিও সামনে এসেছে ।