1. Saugata on Crime Against Women : মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে একটি নারী নির্যাতনও লজ্জার, 'বেসুরো' সৌগতর মন্তব্যে তোলপাড়

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) অস্বস্তিতে ফেললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায় (TMC MP Saugata Roy) ৷ তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে একটি নারী নির্যাতনও লজ্জার (Saugata Roy Expresses Concern Over Bengal Crime Against Women) ৷

2. Hanskhali Rape : হাঁসখালির ধর্ষিতার শ্রাদ্ধে রাজি নন কোনও পুরোহিত-ক্ষৌরকার ! হুমকির ভয়, বলছে পরিবার

অনেকেই বলছেন, সিবিআই'য়ের খপ্পরে পড়তে চান না কেউ ৷ যার কারণে নির্যাতিতার বাড়ির কাছে দেখা মিলছে না কোনও পুরোহিত, ক্ষৌরকারের ৷ পরিবারের অবশ্য অভিযোগ, এলাকার পুরোহিতদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, নাবালিকার শ্রাদ্ধের কাজের দায়িত্ব যেন কেউ না নেন (No Priest-Barber is ready to take part in the last rites of the rape victim) ।

3. Dhankhar Slams Mamata Govt : গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে রাজ্য, বিমানকে পাশে নিয়ে মন্তব্য ধনকড়ের

রাজ্য গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে বলে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগেন তিনি (Dhankhar Slams Mamata Government over Bengal Law and Order Situation) ৷

4. Behala TMC Leader Expelled : বেহালা চড়কতলার ঘটনায় অভিযুক্ত বাবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার তৃণমূলের

মঙ্গলবার রাতে বেহালায় অশান্তির ঘটনায় (behala TMC inner clash) সিন্ডিকেট, কাটমানি ও তোলাবাজির টাকার ভাগ বাটোয়ারার দিকটিও সামনে এসেছে ।

5. Mamata concerns about Behala incident: বেহালার ঘটনায় উদ্বিগ্ন মমতা; অপরাধীরা তৃণমূলী হলেও ছাড় পাবে না, আশ্বাস রত্নার

চড়কতলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata concerns about Behala incident)৷ বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের (Ratna Chatterjee on Behala incident) দাবি, অপরাধীরা তৃণমূলী হলেও কেউ ছাড় পাবে না ৷

6. Hingalganj cremation ground: নজরদারি ছাড়াই দেহ সৎকার হিঙ্গলগঞ্জের শ্মশানে, হাঁসখালির পর সরব বাসিন্দারা

নেই কোনও নজরদারি । উপযুক্ত নথিপত্র ছাড়াই হিঙ্গলগঞ্জের শ্মশানে দিনের পর দিন চলছে দেহ সৎকার (Hingalganj cremation ground)। তবে ভ্রুক্ষেপ নেই স্থানীয় প্রশাসনের ।

7. Allegation Against Rehabilitation Centre : নেশামুক্তি কেন্দ্রে পিটিয়ে মারার অভিযোগ কর্মীদের বিরুদ্ধে, ধৃত 2

শান্তিনিকেতনের এক নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্মীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে (allegation against Rehabilitation Centre) । ঘটনার তদন্তে নেমে 2 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

8. Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদা-কাণ্ডে আইসি সঞ্জীব ঘোষকে তলব সিবিআইয়ের

গত 13 মার্চ পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুন করা হয় (Jhalda Councillor Murder Case ) ৷ তদন্তের দায়ভার নিয়েছে সিবিআই ৷ ঘটনায় এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হল আইসি সঞ্জীব ঘোষকে (CBI summons IC Sanjib Ghosh) ।

9. Rudranil Ghosh slams Kabir Suman : কবীর সুমনকে 'বুদ্ধিজীবাণু' বলে কটাক্ষ রুদ্রনীল ঘোষের

কবীর সুমনকে দালাল, বুদ্ধিজীবাণু বলে তোপ দাগলেন রুদ্রনীল ঘোষ (Rudranil Ghosh attacks Kabir Suman) ৷ তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের দালালি করতে গিয়ে কবীর সুমন তাঁর জীবন বেঁচে দিয়েছেন ৷ কবীর সুমনের 'নপুংসক' মন্তব্যের পরিপেক্ষিতে রুদ্রনীল ঘোষ এই মন্তব্য করেন ৷

10. Bagtui Massacre Probe : বগটুই কাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও এক, মোট গ্রেফতার 28

একের পর এক অভিযুক্তদের ধরছে সিবিআই ৷ 21 মার্চ তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের খুন এবং তারপর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ আদালতের নির্দেশে এই দু'টি ঘটনারই তদন্ত করছে সিবিআই (Bagtui Massacre Probe ) ৷