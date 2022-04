1.West Bengal Weather Update : চৈত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণে মেঘলা আকাশ, ভিজবে পাহাড়

আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন ৷ নতুন বছরের সূচনায় উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে ঠিক বিপরীত আবহাওয়া ৷ বৈশাখের শুরুতেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস থাকলেও তার দেখা মেলেনি এখনও (West Bengal Weather Update ) ৷ তবে কি দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অপেক্ষা আরও সুদূর প্রসারী হবে, কী বলছে হাওয়া অফিস ?

2.Covid Spike in Delhi : ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, 48 ঘণ্টায় দিল্লিতে দ্বিগুণ বাড়ল সংক্রমণ

দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এলেও দিল্লিতে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম ৷ সেখানে কোভিড পরিস্থিতি উল্টোমুখে হাঁটছে (Covid Spike in Delhi) ৷ সুতরাং, সবসময় সতর্ক ও সচেতন থাকতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

3.Alia-Ranbir's mehendi: প্রথম হেনা ছোঁয়ালেন করণ, আলিয়া-রণবীরের মেহেন্দিতে আর কী কী হল ?

আজই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট (Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding)৷ শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান ৷ আলিয়াকে (Karan Johar applies 1st henna) প্রথম হেনা পরালেন করণ জোহর (Alia Ranbir's mehendi)৷

4.CBI Investigate in Hanskhali Gang Rape : গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে হাঁসখালি থানায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধিদল

নাবালিকা গণধর্ষণ-কাণ্ডে তদন্তভার নেওয়ার পর বুধবার মধ্যরাতে হাঁসখালি থানায় উপস্থিত হন সিবিআইয়ের প্রতিনিধিরা । রাত প্রায় বারোটা নাগাদ হাঁসখালি থানায় পৌঁছন তাঁরা (CBI Investigate in Hanskhali Gang Rape) ৷

5.Mamata meets Deucha Pachami protesters: দেউচা পাচামি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সুর নরম আন্দোলনকারীদের

দেউচা পাচামি প্রকল্প (Deucha Pachami project) রূপায়ণে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata meets Deucha Pachami protesters)৷

6.Dilip Ghosh on Hanskhali Gang Rape : "পেটে চর্বি হয়ে গিয়েছে, তাই মোমবাতি মিছিলে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে", হাঁসখালি প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের তোপ দিলীপের

সকাল সকাল দিলীপ ঘোষ ইকোপার্কে সাংবাদিকদের অযোধ্যা থেকে আনা নকুলদানা বিতরণ করলেন ৷ অনুব্রত মণ্ডলকে খোঁচা দিয়ে তিনি বললেন, "এতদিন যে নকুলদানা খাওয়াত, সে এখন হাসপাতালের ভাত খাচ্ছে ৷ সে দায়িত্বটা তো নিতে হবে ৷" রাজ্যে কোনও ঘটনার প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবী মহলকে মোমবাতি নিয়ে মিছিল করতে দেখা গেলেও হাঁসখালি গণধর্ষণের ঘটনায় সে দৃশ্য চোখে পড়েনি (Dilip Ghosh criticizes intellectuals' role over Hanskhali Rape) ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বুদ্ধিজীবীদের কটাক্ষ করে বলেন, "মোমবাতি কি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না ? মোমবাতি দেখিয়ে ওদের পেট চলত ৷ এখন পেটে এত চর্বি হয়ে গিয়েছে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে ৷"

7.Corona Update in India : করোনা সংক্রমণ হাজারেই, মৃত 1

দৈনিক করোনা সংক্রমণ 1 হাজারের আশপাশে ওঠানামা করছে ৷ তবে গত 24 ঘণ্টায় দেশে মাত্র 1 জনের মৃত্যু হয় (Corona Update in India) ৷

8.Dhankhar on Bengal Law and Order : সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক, ঐচ্ছিক নয়: রাজ্যপাল

রাজভবনে মুখ্যসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তার পর টুইট করে জানালেন, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক বিষয়, কোনও ঐচ্ছিক বিষয় নয় (Governor Dhankhar Reaction after Meeting with Bengal CS and DG) । রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কেও (Bengal CM Mamata Banerjee) তলব করেছেন রাজ্যপাল ৷

9.TATA IPL 2022 : নয়া নজির গড়ে টানা প্রথম পাঁচ ম্যাচ হারল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিলক বর্মা এবং পোলার্ড রান আউট হয়ে যাওয়ায় জয়ের মুখ দেখা হল না রোহিতদের ৷ দুই রান আউটের ক্ষেত্রেই দায় এড়াতে পারবেন না সূর্যকুমার (Punjab Kings beat Mumbai Indians in IPL 2022) ৷

10.Behala Clash Audio leaked: তৃণমূল আশ্রিত দুই তোলাবাজের অডিয়ো ফাঁস

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোলে উঠে এল তোলবাজির প্রসঙ্গ ৷ ফাঁস হল তুই তোলাবাজের কথোপকথনের অডিয়ো (Behala Clash Audio leaked) ৷