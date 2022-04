1.West Bengal Weather Update : চৈত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণে মেঘলা আকাশ, ভিজবে পাহাড়

আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন ৷ নতুন বছরের সূচনায় উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে ঠিক বিপরীত আবহাওয়া ৷ বৈশাখের শুরুতেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস থাকলেও তার দেখা মেলেনি এখনও (West Bengal Weather Update ) ৷ তবে কি দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অপেক্ষা আরও সুদূর প্রসারী হবে, কী বলছে হাওয়া অফিস ?

2.Covid Spike in Delhi : ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, 48 ঘণ্টায় দিল্লিতে দ্বিগুণ বাড়ল সংক্রমণ

দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এলেও দিল্লিতে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম ৷ সেখানে কোভিড পরিস্থিতি উল্টোমুখে হাঁটছে (Covid Spike in Delhi) ৷ সুতরাং, সবসময় সতর্ক ও সচেতন থাকতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

3.CBI Investigate in Hanskhali Gang Rape : গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে হাঁসখালি থানায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধিদল

নাবালিকা গণধর্ষণ-কাণ্ডে তদন্তভার নেওয়ার পর বুধবার মধ্যরাতে হাঁসখালি থানায় উপস্থিত হন সিবিআইয়ের প্রতিনিধিরা । রাত প্রায় বারোটা নাগাদ হাঁসখালি থানায় পৌঁছন তাঁরা (CBI Investigate in Hanskhali Gang Rape) ৷

4.Dhankhar on Bengal Law and Order : সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক, ঐচ্ছিক নয়: রাজ্যপাল

রাজভবনে মুখ্যসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তার পর টুইট করে জানালেন, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক বিষয়, কোনও ঐচ্ছিক বিষয় নয় (Governor Dhankhar Reaction after Meeting with Bengal CS and DG) । রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কেও (Bengal CM Mamata Banerjee) তলব করেছেন রাজ্যপাল ৷

5.TATA IPL 2022 : নয়া নজির গড়ে টানা প্রথম পাঁচ ম্যাচ হারল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিলক বর্মা এবং পোলার্ড রান আউট হয়ে যাওয়ায় জয়ের মুখ দেখা হল না রোহিতদের ৷ দুই রান আউটের ক্ষেত্রেই দায় এড়াতে পারবেন না সূর্যকুমার (Punjab Kings beat Mumbai Indians in IPL 2022) ৷

6.Behala Clash Audio leaked: তৃণমূল আশ্রিত দুই তোলাবাজের অডিয়ো ফাঁস

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোলে উঠে এল তোলবাজির প্রসঙ্গ ৷ ফাঁস হল তুই তোলাবাজের কথোপকথনের অডিয়ো (Behala Clash Audio leaked) ৷

7.SSC Recruitment Case : শিক্ষক নিয়োগ মামলায় পাঁচ সপ্তাহের স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের, স্বস্তিতে পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ মামলায় পাঁচ সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ জানিয়ে দেওয়া হল, ওই সময়ের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না সিবিআই ৷ কাজেই উচ্চ ন্যায়ালয়ের এহেন নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (CAL HC has stayed CBI to probe into SSC Recruitment Case) ৷

8.ETV Bharat Horoscope for 14th April : ভালবাসা ও প্রতিশ্রুতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আদর্শ সময় কোন রাশির ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 14th April) ৷

9.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

10.Calcutta High Court : মাথায় বন্দুক ঠেকালেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচার থামবে না, এজলাসে বললেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্নীতির মামলায় একের পর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ ও কড়া নির্দেশ জারিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা এই জন্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের দাবি তুলেছেন (Tensed Situation at Calcutta HC over Boycott Justice Avijit Ganguly Issue) ৷ তা নিয়ে মঙ্গলবারের পর বুধবারও গোলমাল হল আদালতে ৷