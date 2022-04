1. Suvendu Adhikari Injured : পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, সিউড়িতে ব্যারিকেড ভেঙে জখম শুভেন্দু

পায়ে ব্যারিকেড পরে আহত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari injured during Suri rally) । এদিন সিউড়ি সার্কিট থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল বিজেপি নেতা-কর্মীদের ৷

2. Calcutta High Court : মাথায় বন্দুক ঠেকালেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচার থামবে না, এজলাসে বললেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্নীতির মামলায় একের পর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ ও কড়া নির্দেশ জারিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা এই জন্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের দাবি তুলেছেন (Tensed Situation at Calcutta HC over Boycott Justice Avijit Ganguly Issue) ৷ তা নিয়ে মঙ্গলবারের পর বুধবারও গোলমাল হল আদালতে ৷

3. Viral Audio on Hanskhali Rape : হাঁসখালি ধর্ষণ-কাণ্ডে ভাইরাল অডিয়ো, প্রকাশ্যে আরও এক অভিযুক্তের নাম

হাঁসখালি ধর্ষণ নিয়ে উত্তাল গোটা রাজ্য ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে (Calcutta HC Orders CBI Investigation in Hanskhali Rape) ৷ এবার এই ঘটনায় একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷

4. Kabir Suman in Controversy : ধর্ষণের প্রতিবাদকারীরা 'নপুংসক', সোশ্যাল মিডিয়ায় আবারও বেলাগাম 'গানওয়ালা'

রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয় ৷ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণের ঘটনার নিন্দা তো দূরে থাক, উলটে ধর্ষণের প্রতিবাদে যে বা যারা সরব হচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের 'নপুংসক' আখ্যা দিলেন সুমন (Controversial post of Kabir Suman makes headline once again) ৷

5. Remove ATK : ‘এটিকে হটাও’, ফুটবলের সঙ্গেই প্রতিবাদও ফিরল যুবভারতীতে

কর্পোরেটের আদেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল পতাকা, ফেস্টুন, টিফোয় ৷ সোজা কথায়, গ্যালারিতে দর্শক ফিরলেও প্রতিবাদ যেন না ফেরে ৷ শেষ পর্যন্ত অবশ্য মোহনবাগানের জয়ের উচ্ছ্বাসেই প্রতিবাদের সুর তোলেন বাগান সমর্থকরা (Mohun Bagan fans protest against the merger with ATK) ৷

6. Murshidabad Bank Rubbery: মুর্শিদাবাদে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার টাকা

মুর্শিদাবাদে দিনে দুপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি । পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার চুরি যাওয়া টাকা । বুধবার দুপুরে ফারাক্কার এনটিপিসি মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের শাখায় ঘটনাটি ঘটে । দুষ্কৃতীরা ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে কয়েকজন কর্মীকে মারধোর করে লুঠপাঠ চালায় । তবে দুষ্কৃতীরা টাকা আত্মসাৎ করার আগেই বামাল-সহ 3 দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে ফারাক্কা থানার পুলিশ (Murshidasbad Bank Rubbery)।

7. ER Emergency Notice : শনি-রবি সাময়িক বন্ধ অনলাইন রিজার্ভেশন, বিজ্ঞপ্তি জারি পূর্ব রেলের

প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেমের ডেটা সেন্টার ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 16 এপ্রিল রাত 11টা 45 মিনিট থেকে 17 এপ্রিল ভোর 5টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে এই পরিষেবা (PRS system of Eastern Railway will remain stop for hours on 16th and 17th April) ৷

8. Sukhendu on CBI : সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানিয়েও, নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সুখেন্দুশেখর রায়

হাঁসখালিতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত-সহ দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে সোহেল গোয়ালি এবং তাঁর বন্ধু প্রভাকরকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এরই মধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট হাঁসখালি গণধর্ষণ-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷

9. Tapan Kandu Murder Case : তপন কান্দু খুনে গ্রেফতার সত্যবানের 4 দিনের সিবিআই হেফাজত

4 দিনের সিবিআই হেফাজতে তপন কান্দু খুনে ধৃত সত্যবান প্রামাণিক (Four Days CBI Custody for Satyaban Pramanik in Tapan Kandu Murder Case) ৷ গতকাল তাঁকে সিবিআই গ্রেফতার করে ৷ অন্যদিকে, এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া নরেন কান্দু, কলেবর সিং এবং আশিক খানকে লাগাতার জেরা করছে সিবিআই ৷

10. WB Guv urged CM for interaction : আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আজই কথা বলতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে আজই আলোচনার ইচ্ছেপ্রকাশ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় (Jagdeep Dhankhar has urged CM Mamata Banerjee for interaction) ৷