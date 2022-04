1. Viral Audio on Hanskhali Rape : হাঁসখালি ধর্ষণ-কাণ্ডে ভাইরাল অডিয়ো, প্রকাশ্যে আরও এক অভিযুক্তের নাম

হাঁসখালি ধর্ষণ নিয়ে উত্তাল গোটা রাজ্য ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে (Calcutta HC Orders CBI Investigation in Hanskhali Rape) ৷ এবার এই ঘটনায় একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷

2. Kabir Suman in Controversy : ধর্ষণের প্রতিবাদকারীরা 'নপুংসক', সোশ্যাল মিডিয়ায় আবারও বেলাগাম 'গানওয়ালা'

রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয় ৷ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণের ঘটনার নিন্দা তো দূরে থাক, উলটে ধর্ষণের প্রতিবাদে যে বা যারা সরব হচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের 'নপুংসক' আখ্যা দিলেন সুমন (Controversial post of Kabir Suman makes headline once again) ৷

3. WB Guv urged CM for interaction : আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আজই কথা বলতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে আজই আলোচনার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় (Jagdeep Dhankhar has urged CM Mamata Banerjee for interaction) ৷

4. Behala TMC Inner Clash for Cut Money: বেহালায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নেপথ্য়ে কাটমানি ! 10 দিনে কুড়ি লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ

কাটমানি এবং তোলাবাজির টাকা ভাগ করা নিয়েই বেহালায় দুই গোষ্ঠীর মধ্য়ে ঝামেলা (Clash at Behala), অভিযোগ স্থানীয়দের ৷ এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা কেন হাতের বাইরে গেল তা নিয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাইল লালবাজার । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

5. Hanskhali Rape : শোকে খাওয়া বন্ধ, হাসপাতালে হাঁসখালি ধর্ষণে মৃত নাবালিকার বাবা-মা

মেয়ের মৃত্যুশোকে খাবার না খেয়ে অসুস্থ হাঁসখালি ধর্ষণ (Hanskhali Rape) কাণ্ডে মৃত নাবালিকার বাবা-মা ৷ পুলিশি সহায়তায় তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় হাসপাতালে ৷

6. SSC Recruitment Case : শিক্ষক নিয়োগ মামলায় চার সপ্তাহের স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের, স্বস্তিতে পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ মামলায় চার সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ জানিয়ে দেওয়া হল, ওই সময়ের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না সিবিআই ৷ কাজেই উচ্চ ন্যায়ালয়ের এহেন নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (CAL HC has stayed CBI to probe into SSC Recruitment Case) ৷

7. Beer Sales Increased : গরমে হাঁসফাঁস করছে শহরবাসী, তাই লাফিয়ে বাড়ছে বিয়ারের বিক্রি

গতবছরে এপ্রিলের প্রথম 11 দিনে 1.11 কোটি লিটার বিয়ার বিক্রি হয়েছিল । চলতি বছরে বিয়ার বিক্রি হয়েছে 1.39 কোটি লিটার । অর্থাৎ গতবছরের তুলনায় 28 লক্ষ লিটার বিয়ার বেশি বিক্রি হয়েছে (Beer Sales Increased due to high temperature in Summer

8. CM Calls Law Minister to Nabanna : সব মামলায় হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের, নবান্নে আইনমন্ত্রীকে তলব মুখ্যমন্ত্রীর

আদালতে বারবার ধাক্কা ৷ ফলে আইনমন্ত্রীকে নবান্নে বৈঠকের জন্য ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Calls Law Minister to Nabanna for Discussed on Face lose of State Calcutta HC) ৷ কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ? তাই নিয়ে নবান্নে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মমতা ৷

9. Jhalda Councillor Murder Case : ধাবায় বসে হত্যার ছক ! তপন কান্দু খুনে প্রথম গ্রেফতার সিবিআইয়ের

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের মামলাতে ধাবা মালিক সত্যবান প্রামাণিককে আজ গ্রেফতার করল সিবিআই (Jhalda Councillor Murder Case)। আজই তাঁকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে।

10. Clash Between Advocates in HC : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে প্রবেশ নিয়ে আজও ধস্তাধস্তি আইনজীবীদের

কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি (clash between TMC BJP Left Advocates) অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে প্রবেশ করা নিয়ে আজও ধস্তাধস্তি বাঁধল আইনজীবীদের মধ্যে (clash between Advocates in HC)৷