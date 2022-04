1.Rudranil pokes Mamata : তিনি যদি বলে দেন ছোট ঘটনা, মেনে নাও চেপে যাও সব রটনা ! রুদ্র-বাণের নিশানায় মমতা

এ বার কবিতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Rudranil Ghosh pokes Mamata Banerjee in new poem) নিশানা করলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ (Rudranil pokes Mamata on Facebook)৷

2.Woman Shot Dead at Nabadwip : প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু মহিলার, আতঙ্কে নবদ্বীপ

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার (Woman Shot Dead at Nabadwip)। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপে। এই মহিলার নাম রাণু বৈরাগ্য। বয়স 45 বছর ৷

3.BJP to Governor : কমছে বিজেপির ধনকড় প্রীতি ? রাজ্যপালের টুইট নিয়ে এবার বিরক্তি প্রকাশ দিলীপের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে এবার সরাসরি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করল বিজেপি ৷ পাশাপাশি রাজ্যপালের ভূমিকার সমালোচনা করে বলা হল, রাজ্যপাল মতামত প্রকাশ ও টুইট করা বন্ধ করে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিক (No Tweet or Statement Governor Should Takes Positive Steps) ৷ বাংলার মানুষও চায় রাজ্যপাল তাঁদের রক্ষা করুক ৷

4.Honey Robbery : মধু সংগ্রহে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে, বাধা দেওয়ায় মারধরে জখম 11

মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ডাকাতের খপ্পরে মধু সংগ্রহকারীদের নৌকা (Honey Robbery) ৷ বাধা দিতে গিয়ে আহত 11 ৷ এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন 3 জন ৷ কী হয়েছিল সেদিন রাতে ?

5.West Bengal Weather Update : কাঠফাটা গরম থেকে রেহাই, পয়লা বৈশাখে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

যে হারে গরম বাড়ছে তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর (West Bengal Weather Update) ৷ তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বৃষ্টির পূর্বাভাসে আশার আলো দেখছে বঙ্গবাসী ৷ বিকেল গড়াতেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘ আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো দিন গুনছে মানুষ ৷

6.Corona Update in India : হাজার ছাড়াল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যুও

দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ আজ বাড়ল (Corona Update in India) ৷ বুধবার স্বাস্থ্যমন্ত্রক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় 1088 জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷

7.UEFA Champions League : বেঞ্জেমার গোলে সেমিতে রিয়াল, সফর শেষ বায়ার্নের

অতিরিক্ত সময়ে বেঞ্জেমার হেডে চেলসি বধ করে সেমিফাইনালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবচেয়ে সফল দল ৷ বায়ার্ন মিউনিখকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিল গত বছরের ইউরোপা লিগ জয়ীরা (Champions League) ৷

8.Indian Army Fire Exercise : ভারতীয় সেনার মহড়া ও অস্ত্র প্রদর্শনী, তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জ যেন যুদ্ধক্ষেত্র

দফায় দফায় গুলিবর্ষণ ৷ আর তা শুনে হাততালি পড়ছে অনবরত ৷ তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহড়ায় (Indian Army Fire Exercise) এমনই দৃশ্য দেখা গেল ৷ কেমন ছিল সেই মহড়া ?

9.TATA IPL 2022 : দুবে-উথাপ্পার পর জাদেজা-থিকসানার কামাল, মরসুমের প্রথম জয় পেল চেন্নাই

আইপিএলের পঞ্চদশ সংস্করণে লড়াইটা ছিল ধোনি বনাম কোহলি (TATA IPL 2022) ৷ এর আগে আইপিএলে বহুবার এই দ্বৈরথ দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷ তবে মঙ্গলবারের ম্যাচ ছিল একটু আলাদা ৷ নেতৃত্বে টুপি খুলে রেখেই প্রথমবার মুখোমুখি হলেন এই দুই তারকা ব্যাটার ৷ সেই লড়াইয়েই মরসুমের প্রথম জয়ের স্বাদ পেল চেন্নাই সুপার কিংস ৷

10.Deepika in Hyderabad : জুটি বাঁধছেন প্রভাস-দীপিকা, রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'প্রজেক্ট কে'-র শ্যুটিং নায়িকার

নতুন ছবি 'প্রজেক্ট কে'-র শ্যুটিংয়ের জন্য এবার হায়দরাবাদে দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone in Ramoji Film City)৷ এই ছবিতে প্রভাসের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দীপিকা ৷ ছবিটি আগামি বছর পর্দায় আসার কথা রয়েছে ৷