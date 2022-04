1. West Bengal Weather Update : কাঠফাটা গরম থেকে রেহাই, পয়লা বৈশাখে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

যে হারে গরম বাড়ছে তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর (West Bengal Weather Update) ৷ তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বৃষ্টির পূর্বাভাসে আশার আলো দেখছে বঙ্গবাসী ৷ বিকেল গড়াতেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘ আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো দিন গুনছে মানুষ ৷

2. TATA IPL 2022 : দুবে-উথাপ্পার পর জাদেজা-থিকসানার কামাল, মরসুমের প্রথম জয় পেল চেন্নাই

আইপিএলের পঞ্চদশ সংস্করণে লড়াইটা ছিল ধোনি বনাম কোহলি (TATA IPL 2022) ৷ এর আগে আইপিএলে বহুবার এই দ্বৈরথ দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷ তবে মঙ্গলবারের ম্যাচ ছিল একটু আলাদা ৷ নেতৃত্বে টুপি খুলে রেখেই প্রথমবার মুখোমুখি হলেন এই দুই তারকা ব্যাটার ৷ সেই লড়াইয়েই মরসুমের প্রথম জয়ের স্বাদ পেল চেন্নাই সুপার কিংস ৷

3. HC Orders CBI Probe in Hanskhali Case : হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

হাঁসখালির ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta High Court Orders CBI Probe in Hanskhali Rape Case) ৷

4. Indian Army Fire Exercise : ভারতীয় সেনার মহড়া ও অস্ত্র প্রদর্শনী, তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জ যেন যুদ্ধক্ষেত্র

দফায় দফায় গুলিবর্ষণ ৷ আর তা শুনে হাততালি পড়ছে অনবরত ৷ তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহড়ায় (Indian Army Fire Exercise) এমনই দৃশ্য দেখা গেল ৷ কেমন ছিল সেই মহড়া ?

5. Shot at Brooklyn Station : মার্কিন মুলুকে নাশকতা, আততায়ীর গুলিতে জখম 13

মার্কিন মুলুকে ফের নাশকতার ঘটনা ৷ ব্রুকলিনের 36 স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনে আততায়ীর গুলিতে আহত 13 (Several people were shot on a Brooklyn subway platform) ৷ প্রাথমিকভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা মনে হলেও কোনও জঙ্গি সংগঠন এখনও হামলার দায় স্বীকার করেনি ৷

6. Hooghly News : বিজেপির অফিসে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভর্তির লটারি ! চুঁচুড়ায় রাজনৈতিক তরজা

ব্যান্ডেল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তির লটারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে (Political Turmoil In Hooghly) ৷ পড়ুয়া ভর্তি নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার ।

7. Asansol By Poll 2022 : ইভিএম মেশিনের ছবি তোলার অভিযোগে রানিগঞ্জে আটক 2

আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের রানিগঞ্জ বিধানসভা এলাকার ভোট কেন্দ্র থেকে ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ইভিএম মেশিনগুলি গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল (Asansol By Poll 2022)। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের নিরাপত্তায় ইভিএম মেশিন যাচ্ছিল ভোট গণনা কেন্দ্রে । ঠিক সেই সময় রানিগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়কের নেতাজি স্ট্যাচুর কাছে ইভিএম গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার ছবি তুলতে থাকে দুই যুবক। কেন্দ্রীয় বাহিনী পুলিশ ওই দুই যুবককে আটক করে । তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছয় । আটক দুই যুবককে রানিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

8. Cooch Behar Municipality : অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন ও গ্র‍্যাচুইটি মেটানোর উদ্যোগ কোচবিহার পৌরসভার

বেশ কয়েকমাস ধরে বন্ধ থাকার পর অবশেষে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিল কোচবিহার পৌরসভা (Cooch Behar Municipality) ৷ এছাড়াও পৌরসভার আয় বাড়াতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ ৷

9. Allegation of rape in Pingla : বিশেষভাবে সক্ষম যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে, কাঠগড়ায় পুলিশও

এই ঘটনায় (Allegation of rape in Pingla ) বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ও পুলিশ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ৷

10. Acid Attack in Malda : সন্দেহের জের, স্ত্রী'র মুখে অ্যাসিড ঢেলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল স্বামী

এই ঘটনায় স্বামীর কঠোর শাস্তি চেয়েছেন নিগৃহীতা ওই মহিলা (acid attack on house wife in Malda) ৷