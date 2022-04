1. Shot at Brooklyn Station : মার্কিন মুলুকে নাশকতা, আততায়ীর গুলিতে জখম 13

মার্কিন মুলুকে ফের নাশকতার ঘটনা ৷ ব্রুকলিনের 36 স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনে আততায়ীর গুলিতে আহত 13 (Several people were shot on a Brooklyn subway platform) ৷ প্রাথমিকভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা মনে হলেও কোনও জঙ্গি সংগঠন এখনও হামলার দায় স্বীকার করেনি ৷

2. Suvendu Slams Mamata : হাঁসখালি নিয়ে মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর লজ্জা হওয়া উচিত, সমালোচনা শুভেন্দুর

নদিয়ার হাঁসখালিতে ধর্ষণের (Hanskhali Rape) জেরে নিহত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (WBLA LoP Suvendu Adhikari) ৷

3. EB Gets Back Sporting Rights : 'শ্রী-হীন' লাল-হলুদ, ইস্টবেঙ্গলকে ক্রীড়াস্বত্ত্ব ফেরাল বাঙ্গুরগোষ্ঠী

বাংলা নববর্ষের আগে মঙ্গলের বিকেলে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির তাঁবুতে ক্রীড়াস্বত্ব ফিরিয়ে দিল শ্রী সিমেন্ট (East Bengal Gets Back Sporting Rights From Shree Cement) ৷

4. Vice-Chancellor of Aliah University : আলিয়ায় নয়া উপাচার্য পদে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু তাহের কামারউদ্দিনকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য (New VC of Aliah University) হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে ৷

5. Kunal Ghosh : আদালতের উডবার্নে ‘নিষেধাজ্ঞা’য় কি মান্যতা পেল কুণালের অভিযোগ

তদন্ত থেকে বাঁচতে অভিযুক্তরা উডবার্নে ভর্তি হচ্ছেন, সোমবার অভিযোগ করেছিলেন কুণাল ঘোষ ৷ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট এসএসসি মামলায় নির্দেশ দিতে গিয়ে জানায়, হাজিরা এড়াতে উডবার্নে ভর্তি হওয়া যাবে না ৷ তাহলে কি আদালত কুণালের অভিযোগকেই মান্যতা দিল (Is Calcutta HC Validating Kunal Ghosh Allegation about SSKM Woodburn Ward) ?

6. HC Orders on Partha Chatterjee : সাময়িক স্বস্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের, এসএসসি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হাজিরার নির্দেশে স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব করেছিল সিবিআই (HC directs Partha Chatterjee to appear before CBI today in SSC recruitment case) ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ ছিল এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে হবে রাজ্যের মন্ত্রীকে । সেই নির্দেশের উপরেই স্থগিতাদেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ ।

7. TMC-BJP Lawyers Clash : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে হাইকোর্টে হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপির আইনজীবীদের

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের ডাক দেওয়া নিয়ে গোলমাল হল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির আইনজীবীদের মধ্যে (Clash between TMC and BJP Advocates at Calcutta High Court) ৷

8. Mahua Moitra on Hanskhali Rape : নাবালিকার সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক আইনের চোখে ধর্ষণই, ভিন্ন সুর মহুয়ার

মহুয়া এদিন বলেন (Mahua Moitra comments on Hanskhali rape), "আমি দলের সাংসদ হিসেবে বলতে চাই, আর আমি নিজেও এইসব ঘটনার প্রবল বিরোধী । তাই বলতে চাই, আর কেউ করুক না করুক আমি এই ঘটনা এক ইঞ্চিও বরদাস্ত করব না ৷"

9. Rape Allegation in Ultandanga : খাস কলকাতাতেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবতীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ

খাস কলকাতায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবতীকে লাগাতার ধর্ষণ ও একাধিকবার গর্ভপাত করানোর অভিযোগ উঠল (Allegation of rape and abortion in Ultadanga with promise of marriage) । অভিযুক্তের নাম বিপ্লব দে ৷ পেশায় কারখানার গাড়িচালক ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

10. Effects Of Vaccination : হৃদপিণ্ডের জন্য় অন্যান্য ভ্যাকসিনের থেকে কম ঝুঁকিপূর্ণ কোভিড ভ্য়াকসিন

কোভিড 19 টিকা হৃদপিণ্ডের প্রদাহ সৃষ্টি করে কি না? তার ফলে কতটা বাড়ে মায়োপারিকার্ডাইটিসের ঝুঁকি ? জানালেন গবেষকরা (Risk of Heart inflammation following COVID vaccination) ৷