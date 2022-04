1. HC Orders on Partha Chatterjee : সাময়িক স্বস্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের, এসএসসি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হাজিরার নির্দেশে স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব করেছিল সিবিআই (HC directs Partha Chatterjee to appear before CBI today in SSC recruitment case) ৷

2. TMC-BJP Lawyers Clash : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে হাইকোর্টে হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপির আইনজীবীদের

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের ডাক দেওয়া নিয়ে গোলমাল হল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির আইনজীবীদের মধ্যে (Clash between TMC and BJP Advocates at Calcutta High Court) ৷

3. Mahua Moitra on Hanskhali Rape : নাবালিকার সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক আইনের চোখে ধর্ষণই, ভিন্ন সুর মহুয়ার

মহুয়া এদিন বলেন (Mahua Moitra comments on Hanskhali rape), "আমি দলের সাংসদ হিসেবে বলতে চাই, আর আমি নিজেও এইসব ঘটনার প্রবল বিরোধী । তাই বলতে চাই, আর কেউ করুক না করুক আমি এই ঘটনা এক ইঞ্চিও বরদাস্ত করব না ৷"

4. Darjeeling Ropeway Inspection : ত্রিকূটে দুর্ঘটনার জের, দার্জিলিংয়ে রোপওয়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল প্রশাসন

দার্জিলিংয়ে রোপওয়ের পরিস্থিতি কেমন ? খতিয়ে দেখল জেলা পুলিশ প্রশাসন (District Administration Examined The situation of Darjeeling Ropeway) ৷

5. Effects Of Vaccination : হৃদপিণ্ডের জন্য় অন্যান্য ভ্যাকসিনের থেকে কম ঝুঁকিপূর্ণ কোভিড ভ্য়াকসিন

কোভিড 19 টিকা হৃদপিণ্ডের প্রদাহ সৃষ্টি করে কি না? তার ফলে কতটা বাড়ে মায়োপারিকার্ডাইটিসের ঝুঁকি ? জানালেন গবেষকরা (Risk of Heart inflammation following COVID vaccination) ৷

6. Asansol Bye Poll 2022 : জামুড়িয়ায় বিজেপির পোলিং এজেন্ট আক্রান্ত, তাঁকে দেখতে হাসপাতালে অগ্নিমিত্রা

আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে জামুড়িয়া বিধানসভার 182 নম্বর বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট তথা জামুড়িয়ার মণ্ডল সভাপতি আক্রান্ত (BJP polling agent affected at Jamuria) ।

7. Damayanti Sen to probe Rape Cases : মাটিয়া, ইংরেজবাজার-সহ চারটি ধর্ষণকাণ্ডে দময়ন্তী সেনকে তদন্তভার হাইকোর্টের

দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারীরা । এদিন সেই আর্জিতে সম্মতি দিলেন প্রধান বিচারপতি (Cal HC appoints Damayanti Sen to lead the probe into several Rape Cases) ।

8. Niranjan Baishnav Death Case : নিরঞ্জন বৈষ্ণবের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশে খুশি পরিবার

তপন কান্দুর সঙ্গে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী নিরঞ্জন বৈষ্ণবের মৃত্যুর ঘটনায়(Niranjan Baishnav Death Case) সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ।

9. Dilip on Partha : পার্থকে বুক চিতিয়ে সিবিআইয়ের মোকাবিলা করতে আহ্বান দিলীপের

হাইকোর্টের সিবিআই হাজিরার নির্দেশ প্রসঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams Partha Chatterjee as HC orders to appear ex education minister before CBI) ৷

10. Ananya Chakraborti visits Hanskhali: হাঁসখালি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে মুখ খুললেন না অনন্যা

আমি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না ৷ কারণ আমি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি নই । পুলিশ যে ভাবে তদন্ত করছে আমি সন্তুষ্ট । মঙ্গলবার নদিয়ার হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই প্রতিক্রিয়া মহিলা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন (Bengal Commission for Protection of Child Rights Chairperson) অনন্যা চক্রবর্তীর ।