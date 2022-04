1. HC Orders on Partha Chatterjee : সাময়িক স্বস্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের, এসএসসি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হাজিরার নির্দেশে স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব করেছিল সিবিআই (HC directs Partha Chatterjee to appear before CBI today in SSC recruitment case) ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ ছিল এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে হবে রাজ্যের মন্ত্রীকে । সেই নির্দেশের উপরেই স্থগিতাদেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ ।

2. TMC-BJP Lawyers Clash : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে হাইকোর্টে হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপির আইনজীবীদের

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের ডাক দেওয়া নিয়ে গোলমাল হল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির আইনজীবীদের মধ্যে (Clash between TMC and BJP Advocates at Calcutta High Court) ৷

3. Mahua Moitra on Hanskhali Rape : নাবালিকার সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক আইনের চোখে ধর্ষণই, ভিন্ন সুর মহুয়ার

মহুয়া এদিন বলেন (Mahua Moitra comments on Hanskhali rape), "আমি দলের সাংসদ হিসেবে বলতে চাই, আর আমি নিজেও এইসব ঘটনার প্রবল বিরোধী । তাই বলতে চাই, আর কেউ করুক না করুক আমি এই ঘটনা এক ইঞ্চিও বরদাস্ত করব না ৷"

4. Damayanti Sen to probe Rape Cases : মাটিয়া, ইংরেজবাজার-সহ চারটি ধর্ষণকাণ্ডে দময়ন্তী সেনকে তদন্তভার হাইকোর্টের

দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারীরা । এদিন সেই আর্জিতে সম্মতি দিলেন প্রধান বিচারপতি (Cal HC appoints Damayanti Sen to lead the probe into several Rape Cases) ।

5. Fake Letter Head of Coal Minister : কয়লামন্ত্রীর নামে ভুয়ো চিঠিতে চাকরির সুপারিশ, মালদা থেকে গ্রেফতার 2

কয়লামন্ত্রীর নামে ভুয়ো চিঠি দিয়ে চাকরির সুপারিশ করে ই-মেল ৷ তদন্তে নেমে মালদা থেকে বাবা ও ছেলেকে গ্রেফতার করল নিউটাউন থানার পুলিশ (Fake Letter Head of Coal Minister Recovered by Newtown Police from Malda) ৷ আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয় ৷

6. Mamata Bala Thakur on CAA NRC: সিএএ-এনআরসি চালু হলে আন্দোলনে নামবে মতুয়ারা: বনগাঁয় মমতা ঠাকুর

সিএএ ও এনআরসি চালু হলে আন্দোলন শুরু হবে (Matua will start protest if CAA NRC implemented) ৷ বনগাঁয় একথা বললেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর (Mamata Bala Thakur on CAA NRC)।

7. Dev on Politics : যেদিন অন্য দলকে শত্রু ভাবব সেদিন রাজনীতি ছেড়ে দেব, মন্তব্য দেবের

সিপিআইএমের পতাকা হাতে তাঁকে স্লোগান দিতে দেখা যাবে নতুন ছবি 'কিশমিশ'-এ ৷ শাসকদলের প্রতিনিধি হিসাবে কেমন অনুভূতি হল তাঁর ৷ জিজ্ঞেস করা হলে দেব বলেন, "একটা দলকে ভালবাসা বা তার প্রশংসা করা কিংবা সমর্থন বা সেই দলের লোক হওয়া মানে আমার কাছে এই নয় যে বাকিরা আমার শত্রু (Dev Shares His Thoughts on Politics)।"

8. Narendranath on Jitendra Tiwari : জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কয়লা চোরদের সর্দার বলে নিশানা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কয়লা চোরদের সর্দার বলে আক্রমণ পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (Jitendra Tiwari is Main Culprit of Coal Smuggling Case Says Narendranath Chakraborty) ৷

9. Asansol Bye Poll 2022 : কেন্দ্রীয় বাহিনীর মানবিক ছবি আসানসোলে

শীতলকুচির ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আচরণ নিয়ে গোটা দেশেই বিতর্ক দেখা দিয়েছিল।

10. Jhalda Fire : ঝালদা অগ্নিকাণ্ডে কংগ্রেস কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিপ্লব কয়াল (Jhalda Congress Councilor Biplab Kayal) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ঝালদা থানার পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে অভিযোগ দায়ের করেছে (Jahlda Police Files Suo Moto Case against Congress Councilor in a Fire) ৷