1.WB By Polls 2022 LIVE : অগ্নিমিত্রার কনভয়ে হামলা, ঘটনার রিপোর্ট চাইল কমিশন

মঙ্গলবার আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ৷ আসানসোলের সাংসদ পদ থেকে বাবুল সুপ্রিয় পদত্যাগ করায় এই আসনটিতে উপনির্বাচন হচ্ছে ৷ অন্যদিকে গতবছর প্রয়াত হন বালিগঞ্জের বিধায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৷ ফলে এই কেন্দ্রেও উপনির্বাচনের প্রয়োজন পড়েছে ৷ এই দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচন সংক্রান্ত খবরাখবরের জন্য দেখতে থাকুন ইটিভি ভারতের লাইভ আপডেটস ৷

2.Asansol By Poll 2022 : বসতে দেওয়া হচ্ছে না পোলিং এজেন্ট, আঙুল তুলে পুলিশকে ধমক অগ্নিমিত্রার

বারাবনির আসনবনিতে 241 নম্বর বুথে (Asansol By Poll 2022) বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হচ্ছে না । এমনই অভিযোগ শুনে বুথে পৌঁছে সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীকে আঙুল তুলে ধমক দিলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল (Agnimitra Paul gives threat to Police at Barabani) ।

3.Ballygunge By Election 2022 : পথ আটকাল কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাউথ পয়েন্টে ঢুকতে পারলেন না বাবুল সুপ্রিয়

বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে একের পর এক বুথ পরিদর্শন করছেন তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় ৷ যদিও সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ঢুকতে বাধার মুখে পড়েন তিনি ৷ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শনে ঢুকতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তৃণমূল প্রার্থীকে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ৷ বাবুল জানান, তিনি তাঁর পরিচয়পত্র দেখানোর পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁকে আটকে দেয় (Ballygunge By Election) ।

4.Ballygunge By Poll 2022 : সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ভোটারদের বাধা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অভিযোগ স্থানীয়দের

বালিগঞ্জ বিধানসভার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে (Ballygunge By Poll 2022) ৷ ঘটনার পরেই স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ৷ পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

5.LeT militants arrested: কাশ্মীরে গ্রেফতার 3 লস্কর জঙ্গি, উদ্ধার অস্ত্র-বিস্ফোরক

কাশ্মীরে গ্রেফতার করা হল 3 লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে (LeT militants arrested)৷ উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক (Jammu and Kashmir news)৷

6.Asansol By Election 2022 : ‘আসানসোলে সব বুথই স্পর্শকাতর’, ভোট দিয়ে জানালেন ঘরের মেয়ে অগ্নিমিত্রা

ভোটের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই তৃণমূল কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করছিলেন, অগ্নিমিত্রা পল আসানসোলের বাসিন্দা নন । কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় থাকেন । এদিন আসানসোলে 43 নম্বর বুথে নিজের ভোট দিয়ে অগ্নিমিত্রার বার্তা, ‘তিনি আসানসোলের ঘরের মেয়ে’ । একইসঙ্গে জানালেন, জয়ের বিষয়ে তিনি 200 শতাংশ নিশ্চিত (Asansol By Election) ৷ যদিও দেহরক্ষীকে সঙ্গে করে ভোট দিতে ঢুকে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছেন খনি শহরের বিজেপি প্রার্থী ৷

7.Asansol By Poll 2022 : ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কেন রাজ্য পুলিশ, অভিযোগে সরব বাম-বিজেপি

রাজ্য পুলিশ কেন থাকবে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ? এই অভিযোগেই সরব বিরোধীরা (Opposition Parties Allegation is Why State Police are inside the Polling Booth)।

8.Hanskhali Rape : তৃণমূল নেতার ছেলেকে জেরায় মিলল তথ্য, হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক যুবক

হাঁসখালিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং মৃত্যুর পরে জোর করে দাহ করার ঘটনায় আরও এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ । অভিযুক্ত সোহেল গয়ালিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে (Police arrest another accused in Hanskhali Rape) ।

9.Jawan Died at Nanoor : ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন, দিঘিতে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু জওয়ানের

জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ভারতীয় সেনা জওয়ানের। তাঁর নাম রিন্টু মণ্ডল (Jawan Died At Nanoor) ৷ বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত নতুন গ্রামে ৷ ভারতীয় সেনার রাষ্ট্রীয় রাইফেলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

10.West Bengal Weather Update : দাবদাহ থেকে মিলবে মুক্তি, পয়লা বৈশাখের আগেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

রাজ্যের দুই জায়গায় উপনির্বাচন ৷ ভোটের উত্তাপের পাশাপাশি বাড়বে গরম ৷ কারণ আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷ শুষ্ক আবহাওয়ার নাভিশ্বাসেই চলবে ভোটগ্রহণ ৷ উত্তরবঙ্গে জারি থাকবে বৃষ্টিপাত (West Bengal Weather Update) ৷