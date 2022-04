1. Hanskhali Rape : তৃণমূল নেতার ছেলেকে জেরায় মিলল তথ্য, হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক যুবক

হাঁসখালিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং মৃত্যুর পরে জোর করে দাহ করার ঘটনায় আরও এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ । অভিযুক্ত সোহেল গয়ালিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে (Police arrest another accused in Hanskhali Rape) ।

2. Asansol Bye Poll 2022 : বিধিনিষেধ উঠলেও মাস্ক, স্যানিটাইজার ও গ্লাভস নিয়েই ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ

শুরু হয়েছে আসানসোল উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব (Asansol Bye Poll 2022) । 275 পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুর গ্রামে দুটি স্কুলে 5টি বুথ করা হয়েছে । সকাল থেকে দুটি স্কুলেই চরম উৎসাহের মধ্যে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে ভোটারদের । আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা রয়েছে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর । রয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীরাও । কোভিড আতঙ্ক কাটিয়ে ভোটাররা মাস্ক ছাড়াই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসে হাজির হন প্রথমে । কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস দেওয়ার পর প্রবেশ করানো হচ্ছে ভোটারদের (Mask and Sanitizer is Mandatory in Polling Booth) । স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীদের দেখা গেল কোভিড নিয়ে সাধারণ ভোটারদের সচেতন করতে ।

3. Asansol By Election 2022 : ‘আসানসোলে সব বুথই স্পর্শকাতর’, ভোট দিয়ে জানালেন ঘরের মেয়ে অগ্নিমিত্রা

ভোটের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই তৃণমূল কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করছিলেন, অগ্নিমিত্রা পল আসানসোলের বাসিন্দা নন । কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় থাকেন । এদিন আসানসোলে 43 নম্বর বুথে নিজের ভোট দিয়ে অগ্নিমিত্রার বার্তা, ‘তিনি আসানসোলের ঘরের মেয়ে’ । একইসঙ্গে জানালেন, জয়ের বিষয়ে তিনি 200 শতাংশ নিশ্চিত (Asansol By Election) ৷ যদিও দেহরক্ষীকে সঙ্গে করে ভোট দিতে ঢুকে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছেন খনি শহরের বিজেপি প্রার্থী ৷

4. Asansol By Poll 2022: জামুড়িয়ায় ভোটিং মেশিন খোলা রাখার দাবিতে বিক্ষোভ ভোটারদের

জামুড়িয়া বিধানসভার 139 নম্বর বুথে সাতসকালে ভোটিং মেশিন খোলা রাখার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় ভোটাররা (Asansol By Poll 2022)। ভোটকেন্দ্রের সামনে সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখায় তারা । পরে পরিস্থিতি সামাল দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ। তৃণমূলের রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনোদ নুনিয়া বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ছিলেন ।

5. West Bengal Weather Update : দাবদাহ থেকে মিলবে মুক্তি, পয়লা বৈশাখের আগেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

রাজ্যের দুই জায়গায় উপনির্বাচন ৷ ভোটের উত্তাপের পাশাপাশি বাড়বে গরম ৷ কারণ আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷ শুষ্ক আবহাওয়ার নাভিশ্বাসেই চলবে ভোটগ্রহণ ৷ উত্তরবঙ্গে জারি থাকবে বৃষ্টিপাত (West Bengal Weather Update) ৷

6. Asansol Bye Poll 2022 : প্রচণ্ড গরম এড়াতে সকাল সকাল বুথে লাইনে আসানসোলবাসী

সকাল সাতটা থেকে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট গ্রহণ শুরু চলছে বিভিন্ন বুথে । এখন বর্ধমানের এই শিল্পাঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ তাই সকাল সকাল মানুষ ভোট দিতে আসছেন ৷ বুথের বাইরে দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ছে । এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা সামনে আসেনি । প্রতিটি বুথের বাইরে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিশেষত মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনী । পাশাপাশি আছে রাজ্য পুলিশের হোমগার্ড এবং কুইক রেসপন্স টিম । কোভিড বিধি মেনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে (Asansol Lok Sabha Constituency Bye Poll 2022 started peacefully) ।

7. Pak PM Shehbaz Sharif : প্রথম ভাষণেই কাশ্মীর প্রসঙ্গ, মোদিকে উপত্যকা নিয়ে বার্তা শেহবাজ় শরিফের

নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি প্রথম শুভেচ্ছা জানান শেহবাজ় শরিফকে ৷ কিন্তু পাক মসনদে বসে দু'দেশের সম্পর্ক নিয়ে কী বললেন নওয়াজ়-ভাই (Pak PM Shehbaz Sharif) ?

8. Suvendu Slams Mamata : ব্লিচিং-ফিনাইল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন, মুখ্যমন্ত্রীর হাঁসখালি মন্তব্যের সমালোচনায় শুভেন্দু

হাঁসখালিতে নাবালিকার ধর্ষণ ও মৃত্যু নিয়ে উত্তাল রাজ্য ৷ ঘটনায় জড়িত শাসকদলেরই এক নেতার ছেলে ৷ আর এই ঘটনার সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তাতে সমালোচনার ঝড় উঠেছে সর্বত্র ৷ সোমবার হুগলির চণ্ডীতলার জনাইতে একটি অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সমালোচনায় মুখর হলেন রাজ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Slams Mamata over her remark on hanskhali rape) ৷ তিনি বলেন, "হাঁসখালিকাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা অত্যন্ত লজ্জার । পুলিশকে বলেছেন মেয়েটির লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল কিনা, মেয়েটি প্রেগন্যান্ট ছিল কি না তা তদন্ত করতে, এটা খুবই খারাপ মন্তব্য । সেইজন্য আমি বলেছি ব্লিচিং আর ফিনাইল দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করতে ।"

9. TATA IPL 2022 : উইলিয়ামসন, পুরানের দাপটে 8 উইকেটে 'গুজরাত বধ' করল নিজামের শহর

পাঁচ বল বাকি থাকতেই 8 উইকেটে গুজরাত টাইটান্সকে হারাল নিজামের শহর । প্রথম তিন ম্যাচে আধিপত্য বজায় রাখার পর আইপিএলে প্রথম হারের স্বাদ পেল ‘পান্ডিয়া অ্যান্ড কোং’ (SunRisers Hyderabad beat Gujarat Titans) ৷

10. Burdwan Firearms : উপনির্বাচনের আগের দিন বর্ধমান স্টেশনে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত গ্রেফতার এক

আজ রাজ্যের দুই হেভিওয়েট কেন্দ্রে উপনির্বাচন ৷ চারদিকে নিরাপত্তা জোরদার হলেও আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেল বর্ধমানে (Burdwan Firearms) ৷