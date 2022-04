নদিয়ার হাঁসখালিতে ধর্ষণের (Hanskahli Rape) জেরে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনায় রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ করেছেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী (BJP Leader Suvendu Adhikari) ৷

2. Kunal Ghosh explosive comment : "মন্ত্রী হয়ে ঘুরছেন, ঘাড় ধরে জেলে ঢোকানো দরকার", থামছেন না কুণাল

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দলের মুখপাত্রের মন্তব্য তৃণমূল শিবিরে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে ৷ সোমবার ফের মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ এবং যা বললেন তাতে ফাটল আরও চওড়া হল বৈকি (Kunal Ghosh explosive comment on a minister at Bidhannagar MP MLA court) ৷

3. Trikut Ropeway Accident : ত্রিকূট পাহাড়ে উদ্ধারকার্যের সময় দুর্ঘটনা, হেলিকপ্টারে ওঠার সময় নিচে পড়ে গেলেন ব্যক্তি

অন্ধকার নেমে আসায় সোমবার সন্ধ্যার পর স্থগিত রাখা হয়েছে উদ্ধারকাজ, মঙ্গলবার সকালে ফের তা শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে (rescue operation in Trikut Hills) ৷

4. New Pak PM : পাকিস্তানের 23তম প্রধানমন্ত্রী হলেন শেহবাজ শরিফ, আজই শপথ

নতুন পাক প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হলেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) এর প্রধান শেহবাজ শরিফ (Shehbaz Sharif becomes new PM of Pakistan) ৷

5. Gang Rape at Namkhana : নামখানা গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ 2

অভিযোগের 24 ঘণ্টার মধ্যেই নামখানা গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার 2 অভিযুক্ত (Gang Rape at Namkhana) ৷ দু‘জনেই নির্যাতিতার আত্মীয় বলে জানা গিয়েছে ৷

6. CBI Investigation : অনুব্রত থেকে এসএসসি দুর্নীতি, তদন্তের গতিপথ নির্ধারণে দিল্লি গেলেন সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর

সিবিআই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক ঘটনার তদন্ত করছে ৷ সেই তদন্তগুলির পরবর্তী গতিপথ কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনা করতে দিল্লি গেলেন জয়েন্ট ডিরেক্টর পঙ্কজ শ্রীবাস্তব (CBI Joint Directors went to Delhi for know about next steps on deferent cases) ।

7. Mamata on ED-CBI : উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসমে কত সিবিআই তদন্ত হয় ; প্রশ্ন মমতার

আবার সিবিআই ও ইডি তদন্ত সংক্রান্ত ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Slams Centre on CBI-ED Issue) ৷

8. Hanskhali Rape : 14 দিনের জেল হেফাজত হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের

হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সোহেল গোয়ালীকে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত (14-day jail custody of Hanskhali rape case main accused) । সেইসঙ্গে পাঁচজনের গোপন জবানবন্দি নিল আদালত ।

9. Model Workstation in Sundarban : মৎস্যজীবী ও আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহে সুন্দরবনে ‘মডেল কর্মক্ষেত্র’

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবী এবং আদিবাসীদের বিকল্প উপার্জনের জন্য মডেল কর্মক্ষেত্র তৈরির পরিকল্পনা (Model Workstation in Sundarbans for Tribals and Fishermen) ৷

10. Gang Rape in Bolpur : দেনার দায়ে মেয়েকে তৃণমূল নেতার হাতে তুলে দিল বাবা, নাবালিকাকে গণধর্ষণ

এই ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দীপ্তিমান ঘোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (police arrest the TMC leader accused of rape in Bolpur) ৷