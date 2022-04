1.Kunal Ghosh explosive comment : "মন্ত্রী হয়ে ঘুরছেন, ঘাড় ধরে জেলে ঢোকানো দরকার", থামছেন না কুণাল

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দলের মুখপাত্রের মন্তব্য তৃণমূল শিবিরে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে ৷ সোমবার ফের মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ এবং যা বললেন তাতে ফাটল আরও চওড়া হল বৈকি (Kunal Ghosh explosive comment on a minister at Bidhannagar MP MLA court) ৷

2.Gang Rape in Bolpur : দেনার দায়ে মেয়েকে তৃণমূল নেতার হাতে তুলে দিল বাবা, গণধর্ষণ নাবালিকাকে

এই ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দীপ্তিমান ঘোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (police arrest the TMC leader accused of rape in Bolpur) ৷

3.New Pak PM : পাকিস্তানের 23তম প্রধানমন্ত্রী হলেন শেহবাজ শরিফ, আজই শপথ

নতুন পাক প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হলেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) এর প্রধান শেহবাজ শরিফ (Shehbaz Sharif becomes new PM of Pakistan) ৷

4.Mamata on ED-CBI : উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসমে কত সিবিআই তদন্ত হয় ; প্রশ্ন মমতার

আবার সিবিআই ও ইডি তদন্ত সংক্রান্ত ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Slams Centre on CBI-ED Issue) ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, সিবিআই ও ইডি দিয়ে তাঁর দলের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হচ্ছে হোক ৷ তাঁদের দুর্বল ভাবা উচিত নয় ৷

5.Imran Resigns From Assembly : 'চোরেদের সঙ্গে থাকব না', সংসদ থেকে সদলবলে ইস্তফা ইমরানের

নয়া প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণার আগে সোমবার সদলবলে পাক সংসদ ত্যাগ করলেন ইমরান আহমেদ খান নিয়াজি (Imran Khan resigns from National Assembly as he says will not sit with 'thieves') ৷ তিনি জানালেন, চোরেদের সঙ্গে বসবেন না ৷

6.Mamata on Hanskahli Rape : হাঁসখালিতে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নাকি ধর্ষণ, খতিয়ে দেখা উচিত ; মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায় বিতর্ক

কয়েকদিন আগে নদিয়ার হাঁসখালিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ অসুস্থ হয়ে মেয়েটির মৃত্যু হয় ৷ অভিযোগ, মৃত্যর পর নাবালিকার দাহ জোর করে করানো হয় ৷ এই নিয়েই সোমবার প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Reaction on Hanskhali Rape) ৷

7.Suvendu on State Law & Order : থানাগুলি পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে অভিযোগ শুভেন্দুর

রাজ্যের সব থানাগুলিকে তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত করা হয়েছে (All Police Stations Become TMC Party Office Says Suvendu Adhikari) ৷ আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে এমনই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

8.Howrah toto driver: যেন আস্ত গুগল ! এই চালকের টোটোয় চড়লেই জানা যায় প্রতিদিনের মাহাত্ম্য

হাওড়ার টোটোচালক সুরঞ্জন কর্মকার যেন আস্ত গুগল (Howrah toto driver)! তাঁর টোটোয় চড়লেই জানা যায় প্রতিদিনের মাহাত্ম্য (importance of the day)৷

9.Hanskhali Rape : হুমকি দেননি, দাবি হাঁসখালি-কাণ্ডে নাবালিকাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া মহিলার

নাবালিকাকে রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলেন ৷ অসুস্থ বলায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, নাবালিকা বা তার পরিবারকে হুমকি দেননি তিনি (Did Not Threaten The Family Says Lady Who Rescued Minor Girl) ৷ জানালেন হাঁসখালি-কাণ্ডে নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া মহিলা ৷

10.Magrahat Double Murder Case : মিলল না আইনজীবী, মগরাহাট জোড়া খুনে অভিযুক্তের পুলিশি হেফাজত

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কেউ সওয়াল করতে রাজি নন ৷ বিচারকের নির্দেশে মগরাহাট জোড়া খুন কাণ্ডে ধৃতের 14 দিনের পুলিশি হেফাজত ৷