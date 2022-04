1.Mamata on Hanskahli Rape : হাঁসখালিতে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নাকি ধর্ষণ, খতিয়ে দেখা উচিত ; প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর

কয়েকদিন আগে নদিয়ার হাঁসখালিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ অসুস্থ হয়ে মেয়েটির মৃত্যু হয় ৷ অভিযোগ, মৃত্যর পর নাবালিকার দাহ জোর করে করানো হয় ৷ এই নিয়েই সোমবার প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Reaction on Hanskhali Rape) ৷

2.Mamata Banerjee on BGBS : বাণিজ্য সম্মেলনে আসছেন 14 দেশের প্রতিনিধি, জানালেন মমতা

আগামী 20 ও 21 এপ্রিল রাজ্যে বসতে চলেছে বাণিজ্য সম্মেলনের আসর (Bengal Global Business Summit 2022)

3.Gang Rape at Namkhana : নামখানাতেও মহিলাকে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

নামখানা গণধর্ষণ কাণ্ডের (Gang Rape at Namkhana) তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি ৷

4.Mukul Roy PAC chairman case: মুকুল রায়ের পিএসি চেয়ারম্যান মামলা স্পিকারকে ফেরত পাঠাল হাইকোর্ট

মুকুল রায়ের পিএসি চেয়ারম্যান সংক্রান্ত মামলা (Mukul Roy PAC chairman case) বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Assembly speaker) কাছে পাঠাল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

5.SSC Group D Recruitment Case : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তৈরি সুপারিশ কমিটি বেআইনি, হাইকোর্টে জানাল তদন্ত কমিটি

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতিতে গঠিত গ্রুপ-ডি নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি আইনের চোখে সঠিক নয় ৷ কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই জানিয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি (Group D Recruitment Scam) ।

6.Investigation Against Ronaldo : ক্ষমা চেয়েও মিলল না রেহাই, সমর্থক হেনস্থার ঘটনায় তদন্ত শুরু ক্রিশ্চিয়ানোর বিরুদ্ধে

শনিবারের ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর হতাশার বহিঃপ্রকাশের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo issued an apology for his outburst on Saturday) ৷ যদিও পুলিশি তদন্ত এড়াতে পারলেন না তিনি ৷

7.G D Birla School Opening Issue : স্কুল খুললেও ফি না মেটানোয় পড়ুয়াদের একাংশকে ঢুকতে বাধা, আদালতে অভিভাবকরা

যে সমস্ত পড়ুয়াদের 100 শতাংশ বকেয়া মেটানো রয়েছে, তাদেরকেই স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে ৷ বাকিদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনই অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হল জিডি বিড়লা স্কুলের অভিভাবকদের একাংশ (G D Birla School Opening Issue) ৷

8.Shah's Bengal Tour : উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন বঙ্গে অমিত শাহ ! সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে (West Bengal Assembly Elections 2021) প্রায়ই রোজই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার করতে দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Union Home Minister Amit Shah) ৷ কিন্তু ভোটে বিজেপির ভরাডুবি হওয়ার পর তিনি আর এই মুখো হননি ৷ বছরখানেক পর তাঁর সফরের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু সেদিন উপনির্বাচনের ফল থাকায় অমিত শাহের বঙ্গ সফর নিয়ে অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে ৷

9.Jhalda police station fire: তপন কান্দু খুনের প্রমাণ লোপাটে ঝালদা থানায় আগুন ?

ঝালদা থানায় আগুন লাগার ঘটনার নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল (Jhalda police station fire)৷ তপন কান্দু খুনের প্রমাণ লোপাটের (Tapan Kandu murder case) চেষ্টাতেই আগুন লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

10.Asansol by Poll 2022 : প্রচণ্ড গরমে ভোটারদের বুথমুখী করাটাই চ্যালেঞ্জ সব দলের

আগামিকাল আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন (Asansol by Poll 2022) ৷ আজ ভোট সামগ্রী বিতরণ কেন্দ্র থেকে ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দিকে রওনা হচ্ছেন ভোটকর্মীরা। এর পাশাপাশি মানুষকে বেশি বেশি করে বুথমুখী করানোর জন্য প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারা হয়ে উঠেছেন তৎপর ৷