1.Kunal Ghosh criticises Firhad Hakim : আমি মন্ত্রী নয় তা যেন কেউ মনে করিয়ে না দেন, ফিরহাদকে একহাত কুণালের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে শনিবার রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সতীর্থ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কুণালকে বিঁধেছিলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim takes stand for Partha Chatterjee) ৷ পার্থকে নিয়ে কুণালের মন্তব্য প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেছিলেন, "কুণাল মন্ত্রিসভার কেউ নয় ৷" এদিন তার পাল্টা দিলেন কুণাল ৷

2.Imran Khan Tweets : 'শুরু হল আরেক স্বাধীনতা যুদ্ধ', বিদেশি ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে অনড় ক্ষমতাচ্যুত ইমরান

বহির্বিশ্বের যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে আরও এক স্বাধীনতার লড়াই ফের শুরু হল আজ থেকে (Imran Khan says independence struggle begins once again in Pakistan) ৷ ‘নিখোঁজ‘-এর জল্পনা উড়িয়ে টুইট ইমরানের ৷

3.Viswa Bharati VC on CM : কান দিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী, বিস্ফোরক বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

সম্প্রতি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে টেনে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই মন্তব্যের সমালোচনা করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ করলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী কান দিয়ে দেখেন’ (Chief Minister Looks Through Her Ears Says Viswa Bharati VC Bidyut Charkraborty) ৷

4.CPM Party Congress : সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কমল বাংলার প্রতিনিধিত্ব, নয়া মুখ শমীক-দেবলীনা-সুমিত

বাংলা থেকে এবার সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটিতে (CPM Central Committee) সদস্য সংখ্যা কমেছে ৷ 14 থেকে কমে এই সংখ্যা দাঁড়াল 12 ৷

5.TATA IPL 2022 : 4 উইকেটে উপেক্ষার জবাব কুলদীপের, দিল্লির কাছে অন্ধকারে ডুবল নাইটরা

পুরনো দলকে সামনে পেতেই উগড়ে দিলেন উপেক্ষার সব জবাব ৷ ব্যাট হাতে পৃথ্বী-ওয়ার্নারদের দাপটের পর 4 উইকেট নিয়ে নাইট রাইডার্সকে গুঁড়িয়ে দিলেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব (Kuldeep Yadav takes 4 wickets against his former franchise team) ৷

6.Ramnavami Procession in Siliguri : রামনবমীতে বিস্ফোরক রাজু বিস্তা, তৃণমূলকে ‘হিন্দু বিরোধী দল’ বলে নিশানা

রামনবমীতে তৃণমূলকে ‘হিন্দু’ বিরোধী দল হিসেবে উল্লেখ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা (TMC is Anti Hindu Party Says MP of Darjeeling Raju Bista) ৷ শিলিগুড়িতে রামনবমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রার (Ramnavami Procession in Siliguri) অনুষ্ঠানে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, হিন্দুধর্মের কোনও অনুষ্ঠানই তৃণমূল কংগ্রেস পছন্দ করে না ৷ তাই তারা হিন্দুদের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় না ৷ এ দিন রামনবমী উপলক্ষে শিলিগুড়িতে বিশাল শোভাযাত্রা বের করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং শ্রী রামনবমী মহোৎসব সমিতি ৷ সেখানে 22টি ট্যাবলো সাজিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় ৷ সেই শোভাযাত্রায় অংশ নেয় শিলিগুড়ি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ-সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷

7.Anganwadi Centre problem: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই পড়ার জায়গা, বেতন পান না অস্থায়ী সহায়িকা

বিনা বেতনে 6 বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (Anganwadi Centre problem) সামলালেও স্থায়ী সহায়িকা পদের জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে ঘাটালের মীনা মাইতিকে (Ghatal Anganwadi Centre) ৷

8.Mahul cultivation in Bankura: মহুল সংগ্রহ করেই জীবিকা নির্বাহ বাঁকুড়ার কয়েকশো পরিবারের

জঙ্গলমহলে চাষাবাদ খুব কম ৷ একশো দিনের কাজও সেভাবে হচ্ছে না। তাই সংসার চালানোর জন্য এই এক মাস মহুল সংগ্রহই ভরসা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, জয়পুর, রায়পুর, সারেঙ্গা-সহ সোনামুখীর কয়েকশো পরিবারের (Mahul cultivation in Bankura) ৷

9.CBI in Bagtui Massacre Probe : বগটুইকাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও এক, ধৃত বেড়ে 5

ধৃত ব্যক্তির নাম সমীর শেখ ৷ বগটুই গণহত্যাকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 9 জনের (Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

10.Ram Navami at Jhargram : রামনবমীতে ঝাড়গ্রামে 31 ফুট উঁচু হনুমান মূর্তির উদ্বোধন মৎস্যমন্ত্রীর

রামনবমীতে ঝাড়গ্রামের 8 নম্বর ওয়ার্ডের মেহারেবাঁধ এলাকায় শিবকালী-বজরংবলী নাগা সাধুর আশ্রমে 31 ফুট হনুমানজীর মূর্তি উদ্বোধন করলেন মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি (Ram Navami at Jhargram) । রবিবারের এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য প্রসূন ষড়ঙ্গী (Minister of Fisheries Akhil Giri Inaugurates 31 Foot Tall Hanuman statue at Jhargram in Ramnabami) । আশ্রম সূত্রে জানা যায়, এখানকারা নাগা সাধুরা প্রায় সাড়ে চার বছর আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আশ্রমে যতক্ষণ না পর্যন্ত হনুমানজীর বড় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা বসবেন না ৷ যা করবেন দাঁড়িয়েই । সেই মতো তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সাড়ে চার বছর ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷এই সাড়ে চার বছরের মাথায় প্রায় সাত মাস সময় ধরে নির্মাণ করা হয় এই 31 ফুট হনুমানের মূর্তি । মহাযজ্ঞের মাধ্যমে হনুমানজীর মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় ।