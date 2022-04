সম্প্রতি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে টেনে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই মন্তব্যের সমালোচনা করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷

2. Ramnavami Procession in Siliguri : রামনবমীতে বিস্ফোরক রাজু বিস্তা, তৃণমূলকে ‘হিন্দু বিরোধী দল’ বলে নিশানা

রামনবমীতে তৃণমূলকে ‘হিন্দু’ বিরোধী দল হিসেবে উল্লেখ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা (TMC is Anti Hindu Party Says MP of Darjeeling Raju Bista) ৷

3. TATA IPL 2022 : কামিন্স-উমেশদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে নাইটদের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে দিল্লি

প্রথম ম্যাচে রান না-পেলেও নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই উজ্জ্বল অস্ট্রেলিয়ার টি-20 বিশ্বজয়ের নায়ক ৷ 6টি চার, 2টি ছয়ে 45 বলে 61 রান এল ওয়ার্নারের ব্যাটে (David Warner hits 61 runs from 45 balls) ৷

4. CBI in Bagtui Massacre Probe : বগটুইকাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও এক, ধৃত বেড়ে 5

ধৃত ব্যক্তির নাম সমীর শেখ ৷ বগটুই গণহত্যাকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 9 জনের (Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

5. Cattle Smuggling Case : গরু পাচারের টাকা খাটানো হয়েছে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থায়, দাবি সিবিআইয়ের

গরু পাচার কাণ্ডে নয়া তথ্য (Cattle Smuggling Case) ৷ সিবিআই আধিকারিকদের অনুমান, গরু পাচারের টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থায় ৷

6. CPM Party Congress : তৃতীয়বার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক ইয়েচুরি, পলিটব্যুরো থেকে অব্যাহতি বিমানকে

তৃতীয়বারের জন্য সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব পেলেন সীতারাম ইয়েচুরি (CPM General Secretary Sitaram Yechury) ৷ এর আগে 2015 ও 2018 সালেও এই দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি ৷

7. Dev Rukmini on Kolkata metro: রবি সকালের মেট্রোয় চেপে গানে গানে সফর দেব-রুক্মিণীর

রবিবার সকালের কলকাতা মেট্রোয় চেপে গানে গানে সফর করলেন দেব ও রুক্মিণী মৈত্র (Dev Rukmini on Kolkata metro) ৷ সারলেন কিশমিশের প্রচার ৷

8. Magrahat Double Murder Case : অবশেষে পুলিশের জালে মগরাহাট জোড়া খুন কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জানে আলম

শনিবার সকালে মগরাহাটের মাগুরপুকুর এলাকায় গুলি করে ও কুপিয়ে খুন করা হয় সিভিক ভলান্টিয়র বরুণ চক্রবর্তী ও তাঁর বন্ধু মলয় মাকালকে (Magrahat Double Murder Case) ৷

9. Vorer Alo : পর্যটক টানতে নতুন রূপে সাজছে ভোরের আলো

ভোরের আলো পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটন টানতে অভিনব উদ্যোগ পর্যটন দফতরের। দু’একর জমিতে তৈরি হবে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের বাগান ও নার্সারি (Vorer Alo Is Getting Ready To Attract tourist)।

10. Dilip Celebrates Ram Navami : রামনবমীর শোভাযাত্রায় দিলীপ মাতলেন লাঠিখেলায়, হাত ফস্কে লাঠি উড়ল আকাশে

"তৃণমূলের যখন রামের কথা মনে পড়েছে তখন বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে", দুর্গাপুর মায়াবাজারে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার রামনবমী উপলক্ষ্যেআয়োজন করা হয়েছিল এই শোভাযাত্রার।