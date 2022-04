1.Viswa Bharati VC on CM : কান দিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী, বিস্ফোরক বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

সম্প্রতি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে টেনে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই মন্তব্যের সমালোচনা করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ করলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী কান দিয়ে দেখেন’ (Chief Minister Looks Through Her Ears Says Viswa Bharati VC Bidyut Charkraborty) ৷

2.Ramnavami Procession in Siliguri : রামনবমীতে বিস্ফোরক রাজু বিস্তা, তৃণমূলকে ‘হিন্দু বিরোধী দল’ বলে নিশানা

রামনবমীতে তৃণমূলকে ‘হিন্দু’ বিরোধী দল হিসেবে উল্লেখ করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা (TMC is Anti Hindu Party Says MP of Darjeeling Raju Bista) ৷

3.CPM Party Congress : তৃতীয়বার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক ইয়েচুরি, পলিটব্যুরো থেকে অব্যাহতি বিমানকে

তৃতীয়বারের জন্য সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব পেলেন সীতারাম ইয়েচুরি (CPM General Secretary Sitaram Yechury) ৷ এর আগে 2015 ও 2018 সালেও এই দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি ৷

4.Dev Rukmini on Kolkata metro: রবি সকালের মেট্রোয় চেপে গানে গানে সফর দেব-রুক্মিণীর

রবিবার সকালের কলকাতা মেট্রোয় চেপে গানে গানে সফর করলেন দেব ও রুক্মিণী মৈত্র (Dev Rukmini on Kolkata metro) ৷ সারলেন কিশমিশের প্রচার ৷

5.Magrahat Double Murder Case : অবশেষে পুলিশের জালে মগরাহাট জোড়া খুন কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জানে আলম

শনিবার সকালে মগরাহাটের মাগুরপুকুর এলাকায় গুলি করে ও কুপিয়ে খুন করা হয় সিভিক ভলান্টিয়র বরুণ চক্রবর্তী ও তাঁর বন্ধু মলয় মাকালকে (Magrahat Double Murder Case) ৷

6.Water Crisis in Kalikapur : গরমের শুরুতেই জল সংকটের আশঙ্কায় কালিকাপুর গীতাঞ্জলি পার্কের বাসিন্দারা

জল সংকটে কলকাতা পৌরনিগমের কালিকাপুর এলাকার গীতাঞ্জলি পার্কের বাসিন্দারা (Water Crisis in Kalikapur Geetanjali Park of KMC Area) ৷ গরম পড়তেই জলের সংকট দেখা দিয়েছে ৷ ডিপ টিউবওয়েলে জল তুলে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন পৌরনিগমের কর্মীরা ৷

7.TATA IPL 2022 : বোনের মৃত্যু, মুম্বই জয়ের পরই বলয় ছাড়লেন আরসিবি ক্রিকেটার

দলের জয়ের পর সাজঘরে ফিরে উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি হর্ষলের ৷ কাছের মানুষের মৃত্যু সংবাদে মুষড়ে পড়েন দলের হর্ষল প্যাটেল (RCB pacer Harshal Patel leaves team bio-bubble after win against MI) ৷

8.Nadia housewife murder: বধূ মৃত্যুর 5 মাস পর আদালতের নির্দেশে কবর থেকে তোলা হল দেহ

নদিয়ায় বধূ মৃত্যুর (Nadia housewife murder) 5 মাস পর আদালতের নির্দেশে কবর থেকে তোলা হল দেহ (Nadia murder case) ৷ হত্যার অভিযোগ পেয়ে ফের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (police takes out housewife's body from burial ground) ৷

9.Hanskhali Rape : ধর্ষণে নাবালিকার মৃত্য়ু, প্রমাণ লোপাটে তড়িঘড়ি পোড়ানো হল দেহ, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ছেলে

জন্মদিনর অনুষ্ঠানে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে ৷ পরে ওই নাবালিকার মৃত্যু হলে প্রমাণ লোপাটের জন্য তাড়াতাড়ি দেহ দাহ করা হল (Hanskhali Rape) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার হাঁসখালি থানার গাজনা পঞ্চায়েত এলাকায় ৷

10.Golden Period in Tourism for Kashmir : পর্যটনে সোনার সময় চলছে কাশ্মীরে, মত উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার

উপত্যকায় পর্যটকদের রেকর্ড ভিড় ৷ সোনার সময় চলছে বলে দাবি করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা (Kashmir Witnessing Golden Period in Tourism Says Lieutenant Governor Manoj Sinha) ৷ তিনি জানালেন, গত কয়েকমাসে প্রায় 80 লক্ষ পর্যটক কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছে ৷