1. Debangshu pokes Rudranil : ‘রুদ্র দাদার প্রতি’, কবিতায় রুদ্রনীলকে দলবদল স্মরণ করালেন দেবাংশু

অনুব্রত মণ্ডলের এসএসকেএমে ভর্তি হওয়া নিয়ে তাঁকে বিঁধেছেন অভিনেতা-রাজনীতিক রুদ্রনীল ঘোষ ৷ এবার ‘রুদ্র দাদার প্রতি’ কবিতায় বিজেপি নেতাকে পাল্টা দিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য (Debangshu parody on Rudranil) ৷

2. Imran Khan's Political Journey : বাইশ গজের মতো মধুর নয়, ক্রিকেটার থেকে নেতা ইমরানের যাত্রাপথ

তিনি অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন ৷ ক্রিকেট জগতে তাঁর ক্যারিশমা আজও অমলিন ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হারালেন পদ ৷ এক নজরে ক্রিকেটার টার্নড নেতার জার্নি (Cricketer-Turned-PM Imran Khan) ৷

3. Next Pak PM : তখত-চ্যুত ইমরান, গদিতে বসতে তৈরি শেহবাজ় শরিফ

সোমবার নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে ফের সন্মিলিত হবেন জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ৷ সব কিছু ঠিক থাকলে 23তম পাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শেহবাজ় শরিফ ৷ বর্তমানে তিনি অ্যাসেম্বলির বিরোধী দলনেতা (Shehbaz Sharif is all set to be the next Prime Minister) ৷

4. Dog Raped in Dhupguri : ওঝার পরামর্শে পথ কুকুরকে ধর্ষণ ! হতবাক ধূপগুড়ি

পথ কুকুরের সঙ্গে সঙ্গম করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ল এক ব্য়ক্তি (Dog Raped in Dhupguri) ৷ পরে তাকে তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়িতে ৷

5. Corona Update in India : গত 24 ঘণ্টায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ 1 হাজারেই

করোনা সংক্রমণ এখন 1 হাজারের এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে (Corona Update in India) ৷

6. TMC Leaders in BJP Whatsapp Group : ‘শুভেন্দু প্রেমে আসক্ত আমরা’, বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূলের উপপ্রধান-সহ দুই

শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামীদের নিয়ে তৈরি দাসপুরের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূলের দুই নেতা (Two TMC Leaders in BJP Whatsapp Group Created by Followers of Shuvendu Adhikari) ৷ আর সেই গ্রুপের অ্যাডমিন খোদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাসপুর 1নং ব্লক তৃণমূলের অন্দরে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ (Controversy Over TMC Leaders Presence in Whatsapp Group of Shuvendu Adhikari) ৷ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানাবেন ব্লকের নেতারা ৷

7. Imran Khan Ousted : ক্লিন বোল্ড কাপ্তান, পাকিস্তানের মসনদে আর নেই বাইশ গজের ইমরান

অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু গদি টিকল না ৷ প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারলেন না ইমরান খান নিয়াজ়ি ৷ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নাটকীয় অনাস্থা ভোটে কী ভাবে পরাজিত হলেন খান সাহেব (Imran Khan Ousted) ?

8. Abhishek Chatterjee awarded : শেষ ছবিতে সেরা অভিনেতার পুরস্কার অভিষেকের

'পোর্ট ব্লেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ (Port Blair International film festival) শেষ বাংলা ছবির জন্য সেরা অভিনেতার (Abhishek Chatterjee's last film) পুরস্কার পেলেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায় (Abhishek Chatterjee awarded best actor prize)৷

9. Ambulift Facility at Bagdogra Airport : অসুস্থ ও বয়স্কদের সুবিধার্থে বাগডোগরা বিমানবন্দরে চালু অ্য়াম্বুলিফ্ট পরিষেবা, খরচ কেমন ?

বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রথম চালু হল অ্য়াম্বুলিফ্ট পরিষেবা। এই পরিষেবা পেতে যাত্রীদের খরচ করতে হবে 100 টাকা (Ambulift facility at Bagdogra airport )। খুশি যাত্রীরা ৷

10.West Bengal Weather Update : কবে দক্ষিণবঙ্গবাসীর বৃষ্টিতে জুড়োবে প্রাণ ? উত্তর নেই হাওয়া অফিসের কাছে

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে চলছে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷