1.Imran Calls Cabinet Meeting : অনাস্থা ভোট পিছোনর জল্পনা, বাসভবনে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে ইমরান

ইমরান নিজেও হয়তো তাঁর ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পেরে স্থানীয় সময় রাত 9টায় মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকলেন তাঁর বাসভবনে (Imran Khan Calls Emergency Cabinet Meeting Tonight at his residence) ৷

2.Inner Politics of TMC : তবে কি মেটেনি অন্তর্দ্বন্দ্ব ? এসএসসি ইস্যুতে তৃণমূলের বিভাজন ফের প্রকাশ্যে

দলে বিভাজনের বিষয়টি মানতে চাননি ফিরহাদ হাকিম ৷ তবে এতে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা কমছে না (speculation is going on about the inner politics of TMC) ৷

3.Firhad Hakim on SSC Recruitment Scam : কুণাল মন্ত্রিসভার কেউ নয়, এসএসসি দুর্নীতি প্রসঙ্গে পার্থর পাশে ফিরহাদ

এদিন ফিরহাদ হাকিম পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন (Firhad Hakim takes stand for Partha Chatterjee), "পার্থদার মতো ক্যাবিনেটে আমিও মন্ত্রী, যদি কোনও জায়গায় দুর্নীতি হয় তাহলে পার্থদার যতটা দায় বর্তায়, আমার উপরেও ততটাই দায় বর্তায় ।আমরা কারোও উপরে কারও দায় ঠেলতে পারিনা ।"

4.Magrahat Double Murder : সিভিক ভলান্টিয়ার ও তাঁর বন্ধুকে নৃশংস খুন, মগরাহাটে ধুন্ধুমার

জোড়া খুনে ধুন্ধুমার দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট ৷ সিভিক ভলান্টিয়ার ও তাঁর বন্ধুকে প্রথমে গুলি করে ও পরে গলা কেটে খুন ৷ দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের বাড়বাড়ন্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর (Double Murder In Magrahat ) ৷

5.IPL 2022 : আরও আঁধারে চেন্নাই, কোটিপতি লিগে টানা চতুর্থ হার ধোনিদের

কলকাতা, লখনউ, পঞ্জাবের পর শনিবার হায়দরাবাদের কাছে হেরে আরও আঁধারে 'মেন ইন ইয়েলো' ৷ 14 বল বাকি থাকতে ধোনিদের 8 উইকেটে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল সানরাইজার্স (SRH beat CSK by 8 wickets) ৷

6.Covishield, Covaxin Prices Cut : বুস্টার ড্রাইভ শুরুর আগেরদিন দেশে একলাফে অনেকটাই সস্তা কোভ্যাক্সিন-কোভিশিল্ড

কোভিশিল্ড টিকার প্রতিটি ডোজ 600 টাকা থেকে কমে এখন থেকে বিকোবে মাত্র 225 টাকায় ৷ যা অর্ধেকেরও কম ৷ অন্যদিকে কোভ্যাকসিনের টিকার ডোজ 1200 নয়, এখন থেকে পাওয়া যাবে কোভিশিল্ডের মতই 225 টাকায় (Covishield, Covaxin Prices Cut To 225 Day Before Booster Drive Begins) ৷

7.Vat Theft In Howrah: হাওড়ায় পৌরনিগমের ভ্যাট চুরি করে দলীয় কার্যালয়, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভ্যাট চুরির ঘটনা ঘটল হাওড়া পৌরনিগম এলাকায় (Vat Theft In Howrah)। ভ্যাটের জমি দখল করে সেখানে দলীয় কার্যালয় তৈরির অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷

8.shivling emerges from courtyard : অবাক কাণ্ড, মাটি ফুঁড়ে ঝাড়গ্রামে উদয় হল শিবলিঙ্গ

ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ছত্রী গ্রামপঞ্চায়েতের বালিভাসা গ্রামের নিপেন মাহাতোর বাড়ির উঠোনে ঘটেছে এক আজব ঘটনা ৷ মাটি ফুঁড়ে তাঁর বাড়িতে উদয় হল শিবলিঙ্গ (Shivling emerged in Jhargram from yard after digging the soil) । যা দেখতে বালিভাসা, বীরভাষা, মুড়াকাটি-সহ একাধিক গ্রামের মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন নিপেন মাহাতোর উঠোনে । তিনি নাকি বরাবরই শিবের ভক্ত তাই ঠিক রামনবমীর আগের দিন মাটি ফুঁড়ে তাঁঁর বাড়িতে উদয় হল শিবলিঙ্গ । শিবলিঙ্গকে ঘিরে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে পূজা-অর্চনা এবং ভাবনা চিন্তা চলছে শিবের মন্দির গড়ার । নিপেন মাহাতো, তাঁর স্ত্রী, তিন মেয়ে ও তাঁর মাকে নিয়ে থাকেন । তিনি খড়গপুরের বিদ্যুৎ বিভাগের সিকিউরিটি গার্ডের অস্থায়ী পদে কর্মরত । নিপেন মাহাতোর এ বিষয়ে বলেন, "বাড়ির উঠোনের যে জায়গায় শিবলিঙ্গটি বেরিয়েছে সেখানে গাছের শুকনো পাতা ও ডাল জমানো ছিল । বৃহস্পতিবার ওই শুকনো পাতা গুলি থেকে একটি সাপ বের হয় । তারপরের দিন শুক্রবার ওই পাতাগুলি পরিষ্কার করার সময় দেখতে পাই একটি গর্ত রয়েছে, তার নিচে একটি শিবলিঙ্গের মত কিছু দেখা যাচ্ছে । আমি বিষয়টি আমার পরিবারের লোকজনকে জানানোর পর স্থানীয় আচার্য ব্রাহ্মণদের ডেকে দেখাই । আচার্য ব্রাহ্মণরা আমাকে বলেন এটি শিবলিঙ্গ, এর পূজা করুন । আমি বরাবরই শিবের ভক্ত প্রতিদিন শিবের পুজো করি এবং প্রতি শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাই ।"

9.Cattle Smuggling Case : স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল বিকাশ মিশ্রকে

বিকাশ মিশ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে তাঁকে আলিপুরের কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (CBI Brings Vikash Mishra to Commando Hospital in Alipore for Health Check Up) ৷ গরুপাচার-কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে বিকাশকে জেরা করবেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷ যদিও, এ নিয়ে বিকাশকে একদফা জেরা করা হয়েছে ৷ কিন্তু, বিকাশ মিশ্র কোনও জবাব দেননি বলে জানা গিয়েছে ৷

10.Bomb Blast on Railline : জগদ্দলে রেললাইনের পাশে বোমা বিস্ফোরণ

কাঁকিনাড়া-জগদ্দলের 28 ও 29 নম্বর রেলগেটের মাঝে রেললাইনের ধারে লুকনো বোমা বিস্ফোরণ (Bomb Blast on Railline) । রেলকর্মীরা লাইনে কাজ করার সময় রেল লাইনের ধারে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। সেটি সরাতে গিয়েই ঘটে বিস্ফোরণ। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। এই বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনাস্থলে রয়েছেন জিআরপি ও আরপিএফের আধিকারিকরা। বোমা কোথা থেকে এল তার তদন্ত শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷