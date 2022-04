1. Magrahat Double Murder : সিভিক ভলান্টিয়ার ও তাঁর বন্ধুকে নৃশংস খুন, মগরাহাটে ধুন্ধুমার

জোড়া খুনে ধুন্ধুমার দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট ৷ সিভিক ভলান্টিয়ার ও তাঁর বন্ধুকে প্রথমে গুলি করে ও পরে গলা কেটে খুন ৷ দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের বাড়বাড়ন্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর (Double Murder In Magrahat ) ৷

2. Cattle Smuggling Case : স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল বিকাশ মিশ্রকে

বিকাশ মিশ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে তাঁকে আলিপুরের কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (CBI Brings Vikash Mishra to Commando Hospital in Alipore for Health Check Up) ৷ গরুপাচার-কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে বিকাশকে জেরা করবেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷ যদিও, এ নিয়ে বিকাশকে একদফা জেরা করা হয়েছে ৷ কিন্তু, বিকাশ মিশ্র কোনও জবাব দেননি বলে জানা গিয়েছে ৷

3. Omicron's sub variant XE Detects : গুজরাতে ওমিক্রনের উপ-প্রজাতি এক্সই’র প্রথম সংক্রমণ

ওমিক্রনের উপ-প্রজাতি এক্সই’র সংক্রমণ ধরা পড়ল ভারতে (Omicron's sub variant XE Detects in Vadodara) ৷ গুজরাতের বরোদায় কর্মসূত্রে যাওয়া মুম্বইয়ের এক বাসিন্দার নমুনায় এই এক্সই উপ-প্রজাতির সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে (Mumbai Resident A Man Tested Positive for Omicron's Sub Variant XE) ৷

4. Baranagar Suicide Case : বরানগরে দেনার দায়ে আত্মহত্যা দম্পতির

দেনার দায়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী স্বামী-স্ত্রী (Baranagar Suicide Case) ৷ ঘটনাটি ঘটে বরানগর নিয়োগী পাড়া এলাকায় ৷ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য় ছড়ায় ৷ বরানগর 28 নম্বর ওয়ার্ড নিয়োগী পাড়ায় একটি আবাসনে স্বামী দেবকৃষ্ণ বসু (65) ও স্ত্রী অর্চনা সিনহার (60) মৃতদেহ উদ্ধার করে বরানগর থানার পুলিশ ৷ ব্যবসাজনিত কারণে বাজারে প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল দেবকৃষ্ণ বসুর ৷ আর তার জেরেই স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে নিজে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন দেবকৃষ্ণবাবু বলে পুলিশের অনুমান ৷ মৃতদেহের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

5. GD Birla School Reopen : সোমবার থেকে খুলছে জিডি বিড়লার রানিকুঠি ক্যাম্পাস

সব ক'টি স্কুল খুলবে কি না, সে নিয়ে ধন্দ রয়েছে ৷ তবে রানিকুঠিতে জিডি বিড়লার স্কুলটি খুলতে পারে বলে জানা গিয়েছে (GD Birla School Close) ৷

6. NA Session Adjourned : শুরু হয়নি ইমরান-সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটি, আপাতত মুলতুবি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

আজ সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে সময়মতো অনাস্থা ভোটাভুটির অধিবেশন শুরু করেন স্পিকার আসাদ কাইজ়ার ৷ কিছুক্ষণ পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন (NA Session Adjourned) ৷

7. Korea Open : সিন্ধু-শ্রীকান্তের বিদায়ের সঙ্গেই কোরিয়া ওপেনে শেষ হল ভারতের অভিযান

সুপার 500 ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে এদিন স্ট্রেট গেমে হারলেন দু'জনেই ৷ বিশ্বের চার নম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার 20 বছরের তারকা আন সেইয়ং 48 মিনিটের লড়াইয়ে ধরাশায়ী করলেন সদ্য সুইস ওপেনে খেতাব জেতা সিন্ধুকে (PV Sindhu loses to An Seyoung in semi-final) ৷

8. KMC Primary School : পড়ুয়া ও শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হতে পারে কলকাতা পৌরনিগমের বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়

কলকাতা পৌরনিগমের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব ছিলই ৷ করোনা পরবর্তী সময়ে পড়ুয়াদের সংখ্যাও অনেকটাই কমে গিয়েছে বেশ কিছু স্কুলে ৷ যার জেরে প্রায় 20টি স্কুলকে সংযুক্তিকরণের জন্য বাছা হয়েছে (Several KMC Primary Schools will Close Due to Lack of Students and Teachers)

9. Indian student shot dead : কানাডায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত ভারতীয় পড়ুয়া

উত্তরপ্রদেশ গাজিয়াবাদের বাসিন্দা কার্তিক বাসুদেব কানাডার সেনেকা কলেজের ছাত্র ৷ সেন্ট জেমসের শেরবর্ন টিটিসি স্টেশনে ঢোকার মুখে তাঁর উপর একাধিক গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী (Indian student shot dead in Canada) ৷

10. Asansol By Poll 2022 : আসানসোলে অগ্নিমিত্রার অগ্নিপরীক্ষা, প্রেস্টিজ ফাইটে হেভিওয়েটেই ভরসা বিজেপির

শেষবেলাতেও আসানসোলে বিজেপির হয়ে প্রচার সারছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পড়শি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ৷ প্রচারে এসেছেন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ থেকে শুরু করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও ৷ অগ্নিমিত্রার হয়ে ভিডিও বার্তায় প্রচার সেরেছেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ প্রত্যেকটি উপনির্বাচনে গোহারা হারের পর আসানসোল লোকসভা আসনের উপনির্বাচন পদ্মশিবিরের কাছে কার্যত প্রেস্টিজ ফাইট (BJP has to fight a tough contest in Asansol By Election) ৷