1.Kunal Ghosh on SSC Recruitment Scam : ব্রাত্যর জমানায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয়নি, পার্থকে ইঙ্গিত কুণালের

স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলছে (SSC Recruitment Scam) ৷ সম্প্রতি এই নিয়ে শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত (CBI Probe on SSC Recruitment Scam) ৷ তার মাঝে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ইঙ্গিত দিলেন, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামানায় (TMC Leader Kunal Ghosh hints that SSC Scam Happened in Partha Chatterjee Regime) ৷

2.Bikash Mishra's CBI Custody : এবার গরু পাচারকাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে বিকাশ, নতুন তথ্য মেলার আশায় গোয়েন্দারা

বেআইনি কয়লাকাণ্ডে (Coal Smuggling Case) গত বছর মার্চে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় বিকাশ মিশ্রকে । দীর্ঘ সময় পর শুক্রবার তাকে আসানসোলের সিবিআই আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত তাকে কয়লা কাণ্ডে 14 দিনের জেল হেফাজত ও গরু পাচারকাণ্ডে 10 দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেয় (CBI gets Custody of Bikash Mishra on Cattle Smuggling Case) ।

3.Jagdeep Dhankhar Unwell : শারীরিক পরীক্ষা করাতে হাসপাতালে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়

চিকিৎসকের পরামর্শে এদিন বাঙ্গুর নিউরোলজি সেন্টারে রাজ্যপালের মাথা এবং কাঁধের এমআরআই করা হয় বলে খবর (Governor Jagdeep Dhankhar taken to the Hospital for MRI) ৷

4.SLST Recruitment Case : 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে লাভ নেই', শান্তিপ্রসাদের আইনজীবীকে ধমক বিচারপতির

নবম-দশম শ্রেণীতে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু সিবিআই'য়ের ৷ নির্দেশ মোতাবেক দায়ের হয়েছে এফআইআরও (CBI files FIR and started investigation in SLST school teacher recruitment case) ৷

5.Bengal Monitor Lizard Rape : গোসাপকে ধর্ষণ, মহারাষ্ট্রে গ্রেফতার তিন

চোরাশিকারির খোঁজ করতে গিয়ে একটি ভিডিয়ো হাতে আসে বনকর্মীদের ৷ সেখানেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি পাওয়া গিয়েছে (Bengal Monitor Lizard Raped in Sahyadri Tiger Project Area) ৷ পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷

6.Protests in Presidency : কল্যাণীর গবেষক আত্মহত্যার প্রতিবাদে পথে প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা

শুক্রবার ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সদস্যরা পথে নামলেন কল্যাণীর গবেষক আত্মহত্যার প্রতিবাদে ৷ (Protests in Front of Presidency University by SFI) । প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মিছিল করার পাশাপাশি বিক্ষোভও দেখান তাঁরা ।

7.1 kangaroo Died at Bengal Safari : চিকিৎসা চলাকালীন বেঙ্গল সাফারিতে মৃত এক ক্যাঙারু

পাচার হতে গিয়ে বনকর্মীদের দ্বারা উদ্ধার হয় তিন ক্যাঙারু ৷ বেঙ্গল সাফারি পার্কে চিকিৎসা চলাকালীন তাদের মধ্যে মৃত্যু হল এক ক্যাঙারুর (1 kangaroo Died at Bengal Safari) ৷

8.Tapan Kandu Murder: তপন কান্দু খুনের দিনের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করল সিবিআই

তপন কান্দু খুনের দিনে (Jhalda Congress Councillor Murder Case) এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ (CBI collects CCTV footage) করলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসাররা (Tapan Kandu Murder) ৷

9.Asansol Police Officials Transfer: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, সরানো হল আসানসোলের দুই পুলিশ আধিকারিককে

আর ক'দিন বাদেই আসানসোল ও বালিগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ৷ তার আগে আসানসোলের দুই পুলিশ আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন (Asansol Police Officials Transfer) ৷

10.Mascot Gaja: ম্যাসকট ‘গজা’কে দিয়ে সাইবার ক্রাইম সচেতনতা বাঁকুড়া পুলিশের

সাইবার ক্রাইম রোধে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগ ৷ ম্যাসকট ‘গজা’কে (Mascot Gaja) দিয়ে সংযোগ কর্মশালা শুরু হল শুক্রবার ।