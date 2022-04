1.Jagdeep Dhankhar Unwell : শারীরিক পরীক্ষা করাতে হাসপাতালে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়

চিকিৎসকের পরামর্শে এদিন বাঙ্গুর নিউরোলজি সেন্টারে রাজ্যপালের মাথা এবং কাঁধের এমআরআই করা হয় বলে খবর (Governor Jagdeep Dhankhar taken to the Hospital for MRI) ৷

2.SLST Recruitment Case : 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে লাভ নেই', শান্তিপ্রসাদের আইনজীবীকে ধমক বিচারপতির

নবম-দশম শ্রেণীতে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু সিবিআই'য়ের ৷ নির্দেশ মোতাবেক দায়ের হয়েছে এফআইআরও (CBI files FIR and started investigation in SLST school teacher recruitment case) ৷

3.Bengal Monitor Lizard Rape : গোসাপকে ধর্ষণ, মহারাষ্ট্রে গ্রেফতার তিন

চোরাশিকারির খোঁজ করতে গিয়ে একটি ভিডিয়ো হাতে আসে বনকর্মীদের ৷ সেখানেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি পাওয়া গিয়েছে (Bengal Monitor Lizard Raped in Sahyadri Tiger Project Area) ৷ পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷

4.Tapan Kandu Murder: তপন কান্দু খুনের দিনের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করল সিবিআই

তপন কান্দু খুনের দিনে (Jhalda Congress Councillor Murder Case) এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ (CBI collects CCTV footage) করলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসাররা (Tapan Kandu Murder) ৷

5.Asansol Police Officials Transfer: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, সরানো হল আসানসোলের দুই পুলিশ আধিকারিককে

আর ক'দিন বাদেই আসানসোল ও বালিগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ৷ তার আগে আসানসোলের দুই পুলিশ আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন (Asansol Police Officials Transfer) ৷

6.Anarul on Mamata : নেত্রীর উপর ভরসা আছে, মন্তব্য আনারুলের

বগটুইকাণ্ডে 14 দিন পুলিশ হেফাজতের পর অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেনকে শুক্রবার নিয়ে আসা হল রামপুরহাট মহাকুমা আদালতে। আনারুল হোসেন এদিন আদালতে যাওয়ার সময় বলেন, "আমি নির্দোষ, বিচার-ব্যবস্থার উপরে ভরসা আছে আমার।" তিনি আরও বলেন, "নেত্রীর উপর আস্থা রেখে আত্মসমর্পণ করেছি। টিভিতে যাঁরা ফলাও করে বলছে, তাঁরাই আমাকে ফাঁসিয়েছে (Anarul on Mamata) ।" প্রসঙ্গত, 21 মার্চ তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনের পরেই তার অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় কমপক্ষে 10টি বাড়ি। পুড়ে মৃত্যু হয় শিশু, মহিলা-সহ 9 জনের ৷ এই ঘটনায় গত 24 মার্চ বীরভূমের বগটুই গ্রামের ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee at Bagtui) ৷ সেখানে গিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷ তাঁর এই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'পলাতক' আনারুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

7.Murshidabad Silk: ইংল্যান্ডের রানির প্ল্যাটিনাম জুবিলির পতাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক

বিশ্বের দরবারে সম্মানিত মুর্শিদাবাদ সিল্ক ৷ ইংল্যান্ডের রানির প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে (Platinum Jubilee of Elizabeth II) বিভিন্ন পতাকায় থাকছে মুর্শিদাবাদ সিল্ক (Murshidabad Silk)৷

8.Malda road problem: বেহাল রাস্তা, কালভার্টে মরণফাঁদ ! মালদায় পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের পথে গ্রামবাসীরা

রাস্তার অবস্থা বেহাল (Malda road problem)৷ কালভার্টে মরণফাঁদ ৷ প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও লাভ না হওয়ায় পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের হুমকি দিলেন মালদার চাঁচলের মহিষামারি গ্রামের মানুষ (people to boycott panchayat vote)।

9.Chibuzor Nwakanma Dies : ইস্টবেঙ্গল-মহামেডানের প্রাক্তনী চিমার সতীর্থ চিবুজোর প্রয়াত

শুক্রবার সকালে নিজের দেশেই প্রয়াত হন কলকাতার তিন ক্লাবে খেলে যাওয়া প্রাক্তন নাইজেরিয়ান ফুটবলার (Ex East Bengal Mohammedan Sporting footballer Chibuzor Nwakanma Dies) ৷ কিংবদন্তি চিমা ওকেরি এবং এমেকার সঙ্গে চিবুজোরের জুটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল ময়দানে ৷

10.SDPO Car Accident: দুর্ঘটনার কবলে আরামবাগের এসডিপিওর গাড়ি, আহত 4

দুর্ঘটনার কবলে আরামবাগের এসডিপিওর গাড়ি ৷ আহত এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল-সহ দুই নিরাপত্তারক্ষী ও গাড়ির চালক ৷ আহতরা সকলেই তারকেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (SDPO Car Accident) ৷