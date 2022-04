1. Jagdeep Dhankhar Unwell : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়

ফের অসুস্থ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Unwell Jagdeep Dhankhar taken to the hospital) ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম বাঙ্গুর শাখার (নিউরোলজি) জরুরি বিভাগে ৷ বিকেল ৪টে নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

2. SLST Recruitment Case : 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে লাভ নেই', শান্তিপ্রসাদের আইনজীবীকে ধমক বিচারপতির

নবম-দশম শ্রেণীতে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু সিবিআই'য়ের ৷ নির্দেশ মোতাবেক দায়ের হয়েছে এফআইআরও (CBI files FIR and started investigation in SLST school teacher recruitment case) ৷

3. Asansol Police Officials Transfer: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, সরানো হল আসানসোলের দুই পুলিশ আধিকারিককে

আর ক'দিন বাদেই আসানসোল ও বালিগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ৷ তার আগে আসানসোলের দুই পুলিশ আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন (Asansol Police Officials Transfer) ৷

4. SSC Recruitment Scam Case : নিজাম প্যালেসে হাজিরা এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা-সহ চারজনের

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (School Service Commission) প্রাক্তন উপদেষ্টা-সহ চার আধিকারিক শুক্রবার সিবিআইয়ের জেরার সম্মুখীন হলেন আবার ৷ আজ তাঁরা সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখায় হাজিরা দেন (Former Advisor and 3 official of SSC appear to CBI) ৷

5. Secondary Teachers Recruitment Corruption Case : নবম-দশমের নিয়োগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগে সিঙ্গল বেঞ্চের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধেও ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য সরকার (State Government Challenges Order of CBI Investigation in Secondary Teachers Recruitment) ৷ আর সেই মামলাও ফিরিয়ে দিল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এই মামলা বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

6. Karagpur IIT in world's top 100 universities: 19 বিষয়ে বিশ্বে প্রথম 100 বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খড়গপুর আইআইটি

19টি বিষয়ে অধ্যায়নে বিশ্বে সর্বোচ্চ QS ব়্যাঙ্কিং-এ শীর্ষ (QS university ranking) 100 বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিল খড়গপুর আইআইটি (Karagpur IIT in world's top 100 universities)৷

7. Sukanta Welcomes CBI Enquiry : ভাদু শেখ খুনে সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানালেন সুকান্ত মজুমদার

বগটুই হত্যাকাণ্ডের পর, গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনের ঘটনাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumder Welcomes Order of CBI Enquiry in Bhadu Sheikh Murder Case) ৷ এদিন রানিগঞ্জে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে অগ্নিমিত্রা পলের হয়ে প্রচারে যান সুকান্ত ৷

8. Card Less Cash Withdrawal : এটিএমে কার্ড ছাড়াই টাকা তোলার সুবিধা, সিদ্ধান্ত আরবিআইয়ের

এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছেন ? অথচ সঙ্গে কার্ড নেই ? আর দুশ্চিন্তা নয় ৷ কার্ড ছাড়া টাকা তোলার দিন আসছে (Card Less Cash Withdrawal) ৷

9. Arambag Murder Case : আরামবাগে পারিবারিক বিবাদের নাতিদের হাতে প্রৌঢ় খুন

রাস্তা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ ৷ আর তার জেরে প্রৌঢ়কে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল নাতিদের বিরুদ্ধে (Man Killed by Grand Sons Due to Family Conflict in Arambag) ৷ আরামবাগের ঘটনায় প্রৌঢ় উত্তম প্রামাণিকের স্ত্রী ও পুত্রবধূ গুরুতর আহত বলে জানা গিয়েছে ৷ অভিযুক্তরা ঘটনার পর থেকে পলাতক ৷

10. Papiya Adhikari On Mamata Banerjee : আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিল্পী বলেই মনে করি না, কটাক্ষ পাপিয়ার

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি বিজেপি শিবিরে চলে যাওয়ার পরে আর তাঁকে কেউ কাজ দিচ্ছে না । এই প্রসঙ্গে রুদ্রনীলের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারীও ৷