1. Rampurhat Murder : ভাদু শেখ খুনেও সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার

ফের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত (HC on Rampurhat Bagtui Massacre) ৷ বগটুই গ্রামে গণহত্যার তদন্ত করছে সিবিআই ৷ যোগ হল ভাদু শেখ খুন ৷

2. Maoist Bandh in Jangal mahal: ফিরল আতঙ্কের পরিবেশ, মাওবাদীদের ডাকা বনধে স্তব্ধ জঙ্গলমহল

মাওবাদীদের ডাকা বনধে (strike called by Maoist) এদিন জঙ্গল মহলে ভাল প্রভাব পড়েছে ৷ বন্ধ দোকানপাট, যান চলাচল ৷

3. Abhishek Banerjee on President Rule : রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে তৃণমূল 250 আসন পাবে, দাবি অভিষেকের

বাবুল সুপ্রিয়র হয়ে বালিগঞ্জে প্রচারে বেরিয়ে একাধিক ইস্য়ুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee Criticises Modi Government)

4. Russia Suspend from UNHRC : রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবধিকার পরিষদ থেকে সাসপেন্ড রাশিয়া, ভারত এবারও থাকল দূরে

ইউক্রেনের বুচায় রুশ সেনার হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে ভারত ৷ এমনকি এর নিরপেক্ষ তদন্তের পক্ষে মোদি সরকার ৷ কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গেল না রাশিয়ার বন্ধু ভারত (Russia suspend from UNHRC) ৷

5. Journalist among 8 stripped in MP : বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, খবর করায় সাংবাদিককে অর্ধনগ্ন করে মার পুলিশের

বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে খবর করায় সাংবাদিক-সহ 8 জনকে অর্ধনগ্ন (Journalist among 8 stripped down to underwear) করে বেধড়ক মারধর করল মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার পুলিশ (MP Journalist news)৷

6. Corona Update in India : করোনা সংক্রমণ বেড়ে 1100, বাড়ল দৈনিক সংক্রমণের হার

সপ্তাহের শুরুতে 4 এপ্রিল প্রকাশিত রিপোর্টে করোনা সংক্রমণ হাজারের নিচে নেমেছিল ৷ কিন্তু হপ্তা শেষে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে সংক্রমণ (Corona Update in India ) ৷

7. Husband kills wife: বৌদির সঙ্গে পরকীয়ায় বাধা, স্ত্রীকে খুন স্বামীর ! পলাতক শ্বশুরবাড়ির লোকেরা

বৌদির সঙ্গে পরকীয়ায় (husband's extra marital affaire) বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে (Husband kills wife)৷ পলাতক অভিযুক্ত শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও ৷ শালবনির ঘটনা (Salboni murder case)৷

8. IPL 2022 : ডি’ককের ব্যাটিং ঝড়ে পর্যুদস্ত ঋষভের দিল্লি, 6 উইকেটে জয় সুপার জায়েন্টসের

আইপিএল (IPL 2022)-এ জয়ের ধারা অব্যাহত লখনউ সুপার জায়েন্টসের ৷ দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে লিগে দু’নম্বরে উঠে এলেন কে এল রাহুলরা ৷ বৃহস্পতিবার ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে 150 রান তাড়া করে 6 উইকেটে ম্যাচ জিতেছে লখনউ সুপার জায়েন্টস (Lucknow Super Giants Beat Delhi Capitals by 6 Wickets) ৷

9. HBD Allu Arjun : কন্ঠ ছেড়ে গান, বইয়ের পোকা ; আজ চল্লিশে পা পর্দার পুষ্পার

'পুষ্পা: দ্য রাইজ'-এর অসামান্য সাফল্যের পর সারা দেশ জুড়ে সিনেপ্রেমীদের অনেকেরই ক্রাশ এখন অভিনেতা আল্লু অর্জুন ৷

10. Bengali Film Clown : প্রতিবাদ এবার জোকারের ভাষায়, শুরু হল 'ক্লাউন'-এর শ্যুটিং

শুরু হল বাংলা ছবি 'ক্লাউন' এর শ্যুটিং। পরিচালনার দায়িত্বে পরিচালক ঋক চট্টোপাধ্যায়। 'অন্তরসত্ত্বা' এবং 'জবা'র পর এটি ঋকের তৃতীয় পরিচালনা। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ওম সাহানি, দেবলীনা কুমার ও ইন্দ্রনীল চৌধুরী (Om Sahani New Film Clown) ।