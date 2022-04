3 এপ্রিল তাঁর পরামর্শে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ৷ অনাস্থা ভোটের আগেই প্রস্তাব খারিজ করেছিলেন ডেপুটি স্পিকার ৷ আগামীকাল ফের অনাস্থা ভোট, কী বলছেন খান সাহেব (PM Imran Khan) ?

2. West Bengal Weather Update : ঝাড়খণ্ডের ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই

প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হলেও সেই প্রভাবে গরম কমবে না রাজ্যের দক্ষিণে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3. Babul Supriyo : এখন সব মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাই, আগে পেতাম না, ভোট বাজারে দাবি বাবুলের

আগামী 12 এপ্রিল উপনির্বাচন বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে (Ballygunge Assembly by poll), এই ভোটে তৃণমূল প্রার্থী করেছে বাবুল সুপ্রিয়কে ৷

4. Locket Meets Modi : শাহ, নাড্ডার পর মোদি সাক্ষাৎ, লকেটের দিল্লি দরবারে বাড়ছে জল্পনা

মনে করা হচ্ছে উত্তরাখণ্ড থেকে রাজ্যসভায় যেতে চান লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee), সেই কারণেই তাঁর এই দিল্লি দরবার ৷

5. Pakistan SC restores Parliament : অনাস্থা খারিজ অসাংবিধানিক, সুপ্রিম ইয়র্কারে ‘বোল্ড’ ইমরান

আগামিকাল সকাল 10টায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা ভোটের মুখোমুখি হতে হবে ইমরান খানকে । ভোটাভুটি সফল হলে নতুন প্রধানমন্ত্রী পাবে পাকিস্তান (Pakistan SC calls for no trust vote on April 9) ৷

6. Own Education Policy In WB: মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে রাজ্যে স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি

কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি নয় রাজ্য সরকার নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (Own Education Policy In WB) । আজ একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷

7. Deganga Murder case : ধারের টাকা শোধ না পাওয়াতেই খুন, দেগঙ্গায় যৌনকর্মী খুনে স্বীকার মূল অভিযুক্তর

দেগঙ্গায় যৌনকর্মী খুনে পুলিশ গ্রেফতার করল এক ব্য়ক্তিকে ৷ ধৃতের নাম জোহর আলি মণ্ডল (deganga Sex worker murder) ৷ ধারের টাকা না পেয়েই এই খুন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷

8. Modi Meets Opposition Leaders : সংসদে স্পিকারের উদ্যোগে বৈঠকি আড্ডায় মোদি-সোনিয়া-মুলায়মরা

বৃহস্পতিবার শেষ হল এবারের বাজেট অধিবেশন (Conclusion of Budget Session) ৷ তার পর লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার ডাকে তাঁর ঘরে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং যাদবরা ৷ ছিলেন তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (PM Modi meets Sonia-Farooq-Mulayam and others today at Parliament) ৷

9. Mamata-Dhankhar Meeting : রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপালের ঘণ্টাখানেক বৈঠক

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখানে তাঁকে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Dhankhar) স্বাগত জানান ৷ এই নিয়ে একটি ভিডিয়ো টুইট করেছেন ধনকড় নিজেই ৷

10. Rudranil pokes Anubrata : ‘অক্সিজেনে টান পড়েছে, কুঁকড়ে গেছে নেতা’, কবিতায় অনুব্রতকে কটাক্ষ রুদ্রনীলের

নিজাম প্যালেসে রওনা দেওয়া অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি ঘুরেছে এসএসকেএম-এর দিকে ৷ উডবার্নে ভর্তি হয়েছেন তৃণমূলের দোর্দন্ডপ্রতাপ নেতা ৷ নিন্দুকেরা বলছেন, সিবিআই-য়ের সমন পেয়েই মাথায় অক্সিজেন কমেছে অনুব্রতর ৷