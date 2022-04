1. Mamata-Dhankhar Meeting : রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপালের ঘণ্টাখানেক বৈঠক

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখানে তাঁকে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Dhankhar) স্বাগত জানান ৷ এই নিয়ে একটি ভিডিয়ো টুইট করেছেন ধনকড় নিজেই ৷

2. Bagtui Massacre Case : বগটুই-কাণ্ডে নয়া মোড়, মুম্বই থেকে 4 জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই

রামপুরহাটের বগটুই-কাণ্ডে চারজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই (4 accused arrest from mumbai)। সিবিআই সূত্রের খবর, মুম্বই থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃত দু‘জনের নাম বাপ্পা এবং সাবু শেখ। বাকিদের নাম এখনও জানা যায়নি ৷ তদন্তভার নেওয়ার পর এই প্রথম সিবিআইয়ের হাতে বগটুই-কাণ্ডে 4 জন গ্রেফতার হল ৷

3. Abhishek Banerjee Campaign: বালিগঞ্জের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, বাবুলের ঢাল হয়ে প্রচারে অভিষেক

আজ বালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র হয়ে রোড-শো করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Campaign)। সেখানেই 'নো ভোট টু বাবুল' ক্যাম্পেনে বাবুলের ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন তিনি ৷

4. TMC-BJP Faceoff in Ramnavami : রাম নামে টক্কর দিতে কোমর বাঁধছে পদ্ম আর ঘাসফুল শিবির

গত দুই বছর করোনা পরিস্থিতির জেরে অনাড়ম্বর ভাবেই পালিত হয়েছে রামনবমী ৷ এবার তাই বড় আকারে রামনবমী পালনের পরিকল্পনা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ৷ একদিকে গেরুয়া শিবির যেমন রয়েছে ৷ অন্যদিকে পিছিয়ে নেই তৃণমূলও (Bengal going to witness Political Faceoff between TMC and BJP in Ram Navami) ৷

5. Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদায় নিহত তপন কান্দুর বাড়িতে সিবিআই, পূর্ণিমার সঙ্গে কথা তদন্তকারীদের

ঝালদা-কাণ্ডে নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর বাড়িতে সিবিআই (CBI at Tapan Kandu residence) ।

6. Mamata Slams Centre : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার নবান্নে মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে আক্রমণ করেন তিনি (Mamata Slams Centre on Price Rise Issue) ৷

7. Naka Checking : নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল ও গাঁজা

বড়সড় সাফল্য বসিরহাট ট্রাফিক পুলিশের। নাকা চেকিংয়ে মিলল বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল এবং গাঁজা (police Recover phensedyl and Cannabis) । বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি স্কুটিও। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে খোলাপোতার কাছে টাকি রোডে নাকা চেকিংয়ে চলছিল বসিরহাট ট্রাফিক গার্ডের তরফে।

8. Nari Contractor Head Surgery: গ্রিফিথের বাউন্সারে ভেঙেছিল খুলি, ছ'দশক পর পাত সরল কন্ট্রাকটরের মাথা থেকে

ওই আঘাতে দেশের হয়ে 31টি টেস্ট খেলা ব্যাটারের ক্রিকেটজীবনই শুধু থমকেই যায়নি, প্রাণে বাঁচাতে খুলিতে বসাতে হয়েছিল ধাতব পাত (Plate put in Nari Contractor head after Griffith bouncer) ৷ যদিও অভিশপ্ত ক্যারিবিয়ান সফরের পর তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি হলেও পরে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে এসেছিলেন তিনি ৷

9. CBI in ASN Court : অনুব্রতর শারীরিক অবস্থা কেমন, জানতে আসানসোল আদালতে সিবিআই

গরুপাচার-কাণ্ডে আসানসোল আদালতে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা (CBI in ASN Court ) ।

10. Water Crisis at Asansol : জলের হাহাকার মেটাতে ট্যাঙ্কার এনে দুয়ারে জল, ভোটের মুখে পৌরনিগমকে তোপ অগ্নিমিত্রার

ভোটের বাকি আর প্রায় তিনদিন ৷ তার আগে আসানসোলে জলসংকট (Water Crisis at Asansol) মেটাতে বাইরে থেকে ট্যাঙ্কার এনে জলদান পৌরনিগমের ৷ আর একেই কটাক্ষ করে সুর তৃণমূল পরিচালিত পৌরনিগমের বিরু্দ্ধে সুর চড়ালেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল ৷