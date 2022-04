1.Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদায় নিহত তপন কান্দুর বাড়িতে সিবিআই, পূর্ণিমার সঙ্গে কথা তদন্তকারীদের

ঝালদা-কাণ্ডে নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর বাড়িতে সিবিআই (CBI at Tapan Kandu residence) ।

2.Bagtui Masasacre Case : বগটুই-কাণ্ডে নয়া মোড়, মুম্বই থেকে 4 জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই

রামপুরহাটের বগটুই-কাণ্ডে চারজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই (4 accused arrest from mumbai)। সিবিআই সূত্রের খবর, মুম্বই থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃত দু‘জনের নাম বাপ্পা এবং সাবু শেখ। বাকিদের নাম এখনও জানা যায়নি ৷ তদন্তভার নেওয়ার পর এই প্রথম সিবিআইয়ের হাতে বগটুই-কাণ্ডে 4 জন গ্রেফতার হল ৷

3.Abhishek Banerjee Campaign: বালিগঞ্জের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, বাবুলের ঢাল হয়ে প্রচারে অভিষেক

আজ বালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র হয়ে রোড-শো করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Campaign)। সেখানেই 'নো ভোট টু বাবুল' ক্যাম্পেনে বাবুলের ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন তিনি ৷

4.Mamata Slams Centre : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার নবান্নে মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে আক্রমণ করেন তিনি (Mamata Slams Centre on Price Rise Issue) ৷

5.CBI in ASN Court : অনুব্রতর শারীরিক অবস্থা কেমন, জানতে আসানসোল আদালতে সিবিআই

গরুপাচার-কাণ্ডে আসানসোল আদালতে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা (CBI in ASN Court ) ।

6.Honeytrap at Teachers House : বাড়িতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ, ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের চেষ্টায় আটক শিক্ষক

বিগত কয়েকবছর ধরে গ্রামের মধ্যে এক শিক্ষকের বাড়িতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ তুললেন গ্রামবাসীরা ৷ পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে বলেও কোনও লাভ হয়নি বলে জানান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ৷

7.Mamata on Fake Drug : ভেজাল ওষুধ বিক্রি রুখতে ড্রাগ ল্যাবরেটরি করছে রাজ্য সরকার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গে ভেজাল ওষুধের বিক্রি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ করছে সরকার । তাই রাজ্যে একটি ড্রাগ ল্যাবরেটরি তৈরি করা হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ।

8.Headmaster Arrests for Beating Student : দেগঙ্গায় নাবালক ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে আটক প্রধান শিক্ষক

আম ছোড়ার অপরাধে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ । অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে । শোরগোল দেগঙ্গায় । অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে আটক করল পুলিশ (Headmaster arrested for beating a minor student in Deganga) ।

9.PM Modi on World Health Day: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের স্তুতি নমোর

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে (World Health Day) কেন্দ্রীয় প্রকল্পের স্তুতি শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে (PM Modi on World Health Day) ৷ আয়ুষ্মান ভারত-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি ৷

10.CBI at SSKM : অনুব্রত কেমন আছেন, জানতে এসএসকেএমের সুপারের ঘরে সিবিআই

গতকাল, বুধবার গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ৷ কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি ভর্তি হন এসএসকেএমে ৷ তাই বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের এক আধিকারিক এসএসকেএমে গিয়ে খোঁজ নিলেন অনুব্রত সম্পর্কে (CBI Official Visits SSKM to know Health Condition of Anubrata Mondal) ৷