1. Anubrata Lawyer meets CBI : ‘উনি নির্দোষ, তবুও তদন্তে সহযোগিতা করবেন’, সিবিআই-কে জানালেন অনুব্রতর আইনজীবী

গরুপাচার কাণ্ডে আজ নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির । কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনি এসএসকেএমের উডর্বান ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন । এসএসকেএমে চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তার পর অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবীরা নথিপত্র নিয়ে সিবিআই দফতরে পৌঁছন (Anubrata Mandal Lawyer meets CBI) ।

2. Goutam Kundu and Sudipta Sen get bail : সারদা-রোজভ্যালি কাণ্ডে জামিন মঞ্জুর সুদীপ্ত সেন এবং গৌতম কুণ্ডুর

দুই অভিযুক্তের আইনজীবী সিআরপিসি 428 ধারায় তাঁদের মক্কেলদের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানালেও আদালত তা প্রত্যাখ্যান করে 436 ধারায় ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে (Goutam Kundu and Sudipta Sen get bail in money laundering case) ৷

3. Anubrata Mandal Writes To CBI : সিবিআইয়ের কাছে গরু-পাচারকাণ্ডে চার সপ্তাহ সময় চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল

সিবিআইয়ের কলকাতা সদর দফতর নিজাম প্যালেসে হাজিরার জন্য 4 সপ্তাহ সময় চাইলেন বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal Writes To CBI)। এই বিষয়ে তাঁর আইনজীবীরা সিবিআইয়ের অফিস থেকে একটি চিঠি রিসিভ করিয়ে নিয়ে যান ৷

4. HC to Private Schools : ফি-সংক্রান্ত ইস্যুতে আটকে রাখা যাবে না ভর্তি প্রক্রিয়া, বেসরকারি স্কুলগুলিকে নির্দেশ হাইকোর্টের

ফি-সংক্রান্ত অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের নতুন ক্লাসে ভর্তি নিতে অস্বীকার করতে পারবে না বেসরকারি স্কুলগুলো ৷ আটকে রাখা যাবে না রিপোর্ট কার্ডও ৷ শহরের বেসরকারী স্কুলগুলোকে স্পষ্ট নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের (HC directs Private Schools that admission process cannot be stuck due to fees related issue) ৷

5. Investment in Bengal : রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের আগে কি বাংলার ভাবমূর্তি খারাপ করল ?

চলতি মাসেই বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন (Bengal Global Business Summit) হওয়ার কথা ৷ সেই সম্মেলনে কি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রভাব পড়বে, উঠছে প্রশ্ন (Does Law and Order Situation in State Tarnish Image of Bengal before BGBS) ৷

6. Amit Shah's Bengal Visit : দু’দিনের বঙ্গ সফরে অমিত, শাহী সাক্ষাৎ চায় বিক্ষুব্ধরা

আগামী 16 এপ্রিল উত্তরবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ সেদিন তিনবিঘায় সরকারি কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন তিনি ৷ এছাড়া সেদিন ও তার পর দিন উত্তরবঙ্গ ও কলকাতায় বিজেপির বৈঠকেও তিনি থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ৷

7. SSC Recruitment Case : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করল সিবিআই

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রোগ্রাম অফিসার সমরজিৎ আচার্য ও অলোক কুমার সরকারকে আজ সন্ধ্যা 6টার মধ্যে ফের সিবিআই দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের (CBI start the investigation in SSC recruitment corruption case) ।

8. Jay Prakash Majumdar on CBI : "অমিত শাহ বলেছিলেন সিবিআই-ইডি বিরোধীদের ভয় দেখানোর জন্য", বিস্ফোরক মন্তব্য জয়প্রকাশের

একমাস হল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ আসানসোল উপনির্বাচনে শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে প্রচারে এসে বিজেপিতে থাকাকালীন দলের অন্দরের বৈঠক নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন তিনি (Jay Prakash Majumdar on CBI) ৷ ইডি-সিবিআই নিয়ে কী কথা হয়েছিল সেই বৈঠকে ?

9. Summer Health Tips: গরমে রোগ জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চান ? রইল সহজ কিছু টিপস

গ্রীষ্মের এই তাপের জেরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের ৷ এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে আসুন দেখে নেওয়া যাক বিশেষজ্ঞদের কিছু পরামর্শ (Expert Advice to Stay Fit This Summer)৷

10. ED Director's tenure extension: ইডি ডিরেক্টরের মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল মুখপাত্র

ইডি প্রধান (ED director tenure extension) সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধির (Enforcement Directorate chief Sanjay Kumar Mishra) বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন (ED Director's tenure extension) তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখেল (TMC spokesperson moves SC against extension of tenure)৷